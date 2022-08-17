https://ria.ru/20220817/tavrida-1810213179.html
Выставка художников из ЛНР и ДНР открылась на фестивале "Таврида.АРТ"
Выставка художников из ЛНР и ДНР открылась на фестивале "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 17.08.2022
Выставка художников из ЛНР и ДНР открылась на фестивале "Таврида.АРТ"
На фестивале "Таврида" открылась экспозиция "Без границ. Художники Донбасса", сообщается в Telegram-канале организатора смотра — Росмолодежи. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:56
2022-08-17T14:56
2022-08-17T14:56
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фестиваль "таврида — арт"
искусство
выставки
живопись
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На фестивале "Таврида" открылась экспозиция "Без границ. Художники Донбасса", сообщается в Telegram-канале организатора смотра — Росмолодежи.Это первая в России выставка работ 25 молодых художников из ЛНР и ДНР."Повседневность, авторские образы, эмоциональный призыв и трепетное отношение к родной земле. Экспозиция содержит лейтмотивы личных, социальных и общечеловеческих переживаний. Через искусство здесь раскрывается мироощущение людей в эпицентре геополитического противостояния", — рассказывается в публикации.Представленные полотна позже появятся на масштабных выставках в Москве и Санкт-Петербурге.Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит в Крыму с 15 по 19 августа.
https://ria.ru/20220815/tavrida-1808688314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, луганская народная республика, донецкая народная республика, фестиваль "таврида — арт", искусство, выставки, живопись
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Выставка художников из ЛНР и ДНР открылась на фестивале "Таврида.АРТ"
Выставка "Без границ. Художники Донбасса" открылась на фестивале "Таврида.АРТ"