https://ria.ru/20220817/tavrida-1810213179.html

Выставка художников из ЛНР и ДНР открылась на фестивале "Таврида.АРТ"

Выставка художников из ЛНР и ДНР открылась на фестивале "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 17.08.2022

Выставка художников из ЛНР и ДНР открылась на фестивале "Таврида.АРТ"

На фестивале "Таврида" открылась экспозиция "Без границ. Художники Донбасса", сообщается в Telegram-канале организатора смотра — Росмолодежи. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:56

2022-08-17T14:56

2022-08-17T14:56

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луганская народная республика

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фестиваль "таврида — арт"

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выставки

живопись

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На фестивале "Таврида" открылась экспозиция "Без границ. Художники Донбасса", сообщается в Telegram-канале организатора смотра — Росмолодежи.Это первая в России выставка работ 25 молодых художников из ЛНР и ДНР."Повседневность, авторские образы, эмоциональный призыв и трепетное отношение к родной земле. Экспозиция содержит лейтмотивы личных, социальных и общечеловеческих переживаний. Через искусство здесь раскрывается мироощущение людей в эпицентре геополитического противостояния", — рассказывается в публикации.Представленные полотна позже появятся на масштабных выставках в Москве и Санкт-Петербурге.Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит в Крыму с 15 по 19 августа.

https://ria.ru/20220815/tavrida-1808688314.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, луганская народная республика, донецкая народная республика, фестиваль "таврида — арт", искусство, выставки, живопись