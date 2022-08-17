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Выставка художников из ЛНР и ДНР открылась на фестивале "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 17.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220817/tavrida-1810213179.html
Выставка художников из ЛНР и ДНР открылась на фестивале "Таврида.АРТ"
Выставка художников из ЛНР и ДНР открылась на фестивале "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 17.08.2022
Выставка художников из ЛНР и ДНР открылась на фестивале "Таврида.АРТ"
На фестивале "Таврида" открылась экспозиция "Без границ. Художники Донбасса", сообщается в Telegram-канале организатора смотра — Росмолодежи. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:56
2022-08-17T14:56
культура
новости культуры
луганская народная республика
донецкая народная республика
фестиваль "таврида — арт"
искусство
выставки
живопись
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На фестивале "Таврида" открылась экспозиция "Без границ. Художники Донбасса", сообщается в Telegram-канале организатора смотра — Росмолодежи.Это первая в России выставка работ 25 молодых художников из ЛНР и ДНР."Повседневность, авторские образы, эмоциональный призыв и трепетное отношение к родной земле. Экспозиция содержит лейтмотивы личных, социальных и общечеловеческих переживаний. Через искусство здесь раскрывается мироощущение людей в эпицентре геополитического противостояния", — рассказывается в публикации.Представленные полотна позже появятся на масштабных выставках в Москве и Санкт-Петербурге.Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит в Крыму с 15 по 19 августа.
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новости культуры, луганская народная республика, донецкая народная республика, фестиваль "таврида — арт", искусство, выставки, живопись
Культура, Новости культуры, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Фестиваль "Таврида — АРТ", Искусство, Выставки, Живопись
14:56 17.08.2022
 
Выставка художников из ЛНР и ДНР открылась на фестивале "Таврида.АРТ"

Выставка "Без границ. Художники Донбасса" открылась на фестивале "Таврида.АРТ"

© Фото : Официальный телеграм-канал РосмолодёжиВыставка работ молодых художников из ЛНР и ДНР на форуме "Таврида"
Выставка работ молодых художников из ЛНР и ДНР на форуме Таврида - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Официальный телеграм-канал Росмолодёжи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. На фестивале "Таврида" открылась экспозиция "Без границ. Художники Донбасса", сообщается в Telegram-канале организатора смотра — Росмолодежи.
Это первая в России выставка работ 25 молодых художников из ЛНР и ДНР.
© Фото : Официальный телеграм-канал РосмолодёжиВыставка работ молодых художников из ЛНР и ДНР на форуме "Таврида"
Выставка работ молодых художников из ЛНР и ДНР на форуме Таврида
1 из 3
Выставка работ молодых художников из ЛНР и ДНР на форуме "Таврида"
© Фото : Официальный телеграм-канал Росмолодёжи
© Фото : Официальный телеграм-канал Росмолодёжи

Выставка работ молодых художников из ЛНР и ДНР

Выставка работ молодых художников из ЛНР и ДНР на форуме Таврида
2 из 3

Выставка работ молодых художников из ЛНР и ДНР

© Фото : Официальный телеграм-канал Росмолодёжи
© Фото : Официальный телеграм-канал Росмолодёжи

Работы молодых художников из ЛНР и ДНР

Выставка работ молодых художников из ЛНР и ДНР на форуме Таврида
3 из 3

Работы молодых художников из ЛНР и ДНР

© Фото : Официальный телеграм-канал Росмолодёжи
1 из 3
Выставка работ молодых художников из ЛНР и ДНР на форуме "Таврида"
© Фото : Официальный телеграм-канал Росмолодёжи
2 из 3

Выставка работ молодых художников из ЛНР и ДНР

© Фото : Официальный телеграм-канал Росмолодёжи
3 из 3

Работы молодых художников из ЛНР и ДНР

© Фото : Официальный телеграм-канал Росмолодёжи
"Повседневность, авторские образы, эмоциональный призыв и трепетное отношение к родной земле. Экспозиция содержит лейтмотивы личных, социальных и общечеловеческих переживаний. Через искусство здесь раскрывается мироощущение людей в эпицентре геополитического противостояния", — рассказывается в публикации.
Представленные полотна позже появятся на масштабных выставках в Москве и Санкт-Петербурге.
Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит в Крыму с 15 по 19 августа.
Показ одежды молодых российских дизайнеров на фестивале Таврида.АРТ
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КультураНовости культурыЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаФестиваль "Таврида — АРТ"ИскусствоВыставкиЖивопись
 
 
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