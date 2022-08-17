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В Татарстане мужчина оказался парализован и умер после удаления зубов - РИА Новости, 17.08.2022
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В Татарстане мужчина оказался парализован и умер после удаления зубов
В Татарстане мужчина оказался парализован и умер после удаления зубов - РИА Новости, 17.08.2022
В Татарстане мужчина оказался парализован и умер после удаления зубов
Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как местный житель оказался парализован РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:08
2022-08-17T15:08
происшествия
здоровье - общество
нижнекамск
казань
республика татарстан (татарстан)
су ск рф по республике татарстан
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КАЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как местный житель оказался парализован после удаления зубов, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану в среду.По данным местных СМИ, Денис Батманов в конце марта приехал из Казани в родной город Нижнекамск, где ему удалили два зуба. После операции у молодого человека начали опухать щека и шея, по возвращению в Казань он обратился к врачу. Как отмечается, пришлось делать еще одну операцию, во время которой у молодого человека произошла остановка сердца, его ввели в медикаментозную кому, подключили к ИВЛ. После выхода из комы и лечения Батманов оставался в вегетативном состоянии: не разговаривал, не мог двигаться, ел через трубку. В таком состоянии в начале июня молодого человека выписали. Минувшей ночью он умер.Как уточнили в прокуратуре Татарстана, после сообщений в местных СМИ прокуратура Нижнекамска провела проверку. Материалы проверки были направлены в следственные органы."По данном факту возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказал собеседник агентства.Также он уточнил, что дело было возбуждено еще до смерти потерпевшего.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование контролирует прокуратура Нижнекамска.
нижнекамск
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происшествия, здоровье - общество, нижнекамск, казань, республика татарстан (татарстан), су ск рф по республике татарстан
Происшествия, Здоровье - Общество, Нижнекамск, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), СУ СК РФ по республике Татарстан
15:08 17.08.2022
 
В Татарстане мужчина оказался парализован и умер после удаления зубов

В Татарстане СК возбудил уголовное дело из-за смерти мужчины после удаления зубов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОсмотр полости рта
Осмотр полости рта - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как местный житель оказался парализован после удаления зубов, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану в среду.
По данным местных СМИ, Денис Батманов в конце марта приехал из Казани в родной город Нижнекамск, где ему удалили два зуба. После операции у молодого человека начали опухать щека и шея, по возвращению в Казань он обратился к врачу. Как отмечается, пришлось делать еще одну операцию, во время которой у молодого человека произошла остановка сердца, его ввели в медикаментозную кому, подключили к ИВЛ. После выхода из комы и лечения Батманов оставался в вегетативном состоянии: не разговаривал, не мог двигаться, ел через трубку. В таком состоянии в начале июня молодого человека выписали. Минувшей ночью он умер.
Как уточнили в прокуратуре Татарстана, после сообщений в местных СМИ прокуратура Нижнекамска провела проверку. Материалы проверки были направлены в следственные органы.
"По данном факту возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказал собеседник агентства.
Также он уточнил, что дело было возбуждено еще до смерти потерпевшего.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование контролирует прокуратура Нижнекамска.
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоНижнекамскКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)СУ СК РФ по республике Татарстан
 
 
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