https://ria.ru/20220817/tank-1810217371.html

Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34

Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34 - РИА Новости, 17.08.2022

Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34

Курская область готова забрать танк Т-34, который ранее демонтировали в эстонской Нарве, и установить на территории создаваемого в регионе мемориала, сообщил в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:33

2022-08-17T14:33

2022-08-17T14:33

в мире

эстония

нарва

таллин

т-34

великая отечественная война (1941-1945)

кая каллас

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Курская область готова забрать танк Т-34, который ранее демонтировали в эстонской Нарве, и установить на территории создаваемого в регионе мемориала, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт.Во вторник правительство Эстонии проинформировало, что решило перенести танк-памятник Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, также будут демонтированы еще шесть советских памятников. По словам премьера Каи Каллас, танк переносят из Нарвы по соображениям внутренней безопасности. К концу дня власти сообщили, что танк доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином, где он станет частью экспозиции об истории Второй мировой войны."Мы готовы забрать легендарную "тридцать четверку" с тем, чтобы она заняла по-настоящему достойное и самое почётное место на территории создаваемого мемориала на Северном фасе Курской дуги", - написал Старовойт.Губернатор добавил, что готов передать в Эстонию накануне зимы дрова и теплые вещи, а также взять на себя расходы на перевозку танка."Готовы предложить нашим "эстонским партнерам" в преддверии зимы в качестве компенсации дрова, теплые вещи, или какие-либо еще товары и продукты курского производства, в которых нуждается молодая демократия. Расходы на перевозку танка возьмем на себя", - отметил Старовойт.

https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810111410.html

https://ria.ru/20220817/t-34-1810196600.html

эстония

нарва

таллин

курская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, эстония, нарва, таллин, т-34, великая отечественная война (1941-1945), кая каллас, роман старовойт, курская область