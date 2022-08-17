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Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34 - РИА Новости, 17.08.2022
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Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34
Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34 - РИА Новости, 17.08.2022
Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34
Курская область готова забрать танк Т-34, который ранее демонтировали в эстонской Нарве, и установить на территории создаваемого в регионе мемориала, сообщил в... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:33
2022-08-17T14:33
в мире
эстония
нарва
таллин
т-34
великая отечественная война (1941-1945)
кая каллас
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Курская область готова забрать танк Т-34, который ранее демонтировали в эстонской Нарве, и установить на территории создаваемого в регионе мемориала, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт.Во вторник правительство Эстонии проинформировало, что решило перенести танк-памятник Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, также будут демонтированы еще шесть советских памятников. По словам премьера Каи Каллас, танк переносят из Нарвы по соображениям внутренней безопасности. К концу дня власти сообщили, что танк доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином, где он станет частью экспозиции об истории Второй мировой войны."Мы готовы забрать легендарную "тридцать четверку" с тем, чтобы она заняла по-настоящему достойное и самое почётное место на территории создаваемого мемориала на Северном фасе Курской дуги", - написал Старовойт.Губернатор добавил, что готов передать в Эстонию накануне зимы дрова и теплые вещи, а также взять на себя расходы на перевозку танка."Готовы предложить нашим "эстонским партнерам" в преддверии зимы в качестве компенсации дрова, теплые вещи, или какие-либо еще товары и продукты курского производства, в которых нуждается молодая демократия. Расходы на перевозку танка возьмем на себя", - отметил Старовойт.
https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810111410.html
https://ria.ru/20220817/t-34-1810196600.html
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в мире, эстония, нарва, таллин, т-34, великая отечественная война (1941-1945), кая каллас, роман старовойт, курская область
В мире, Эстония, Нарва, Таллин, Т-34, Великая Отечественная война (1941-1945), Кая Каллас, Роман Старовойт, Курская область
14:33 17.08.2022
 
Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34

Губернатор Старовойт: Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34

© AP Photo / Sergei StepanovДемонтаж танка Т-34 в Нарве
Демонтаж танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Sergei Stepanov
Демонтаж танка Т-34 в Нарве
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Курская область готова забрать танк Т-34, который ранее демонтировали в эстонской Нарве, и установить на территории создаваемого в регионе мемориала, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт.
Во вторник правительство Эстонии проинформировало, что решило перенести танк-памятник Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, также будут демонтированы еще шесть советских памятников. По словам премьера Каи Каллас, танк переносят из Нарвы по соображениям внутренней безопасности. К концу дня власти сообщили, что танк доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином, где он станет частью экспозиции об истории Второй мировой войны.
Перенос танка - памятника Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 22:47
Посольство России в Эстонии осудило демонтаж танка-памятника Т-34 в Нарве
"Мы готовы забрать легендарную "тридцать четверку" с тем, чтобы она заняла по-настоящему достойное и самое почётное место на территории создаваемого мемориала на Северном фасе Курской дуги", - написал Старовойт.
Губернатор добавил, что готов передать в Эстонию накануне зимы дрова и теплые вещи, а также взять на себя расходы на перевозку танка.
"Готовы предложить нашим "эстонским партнерам" в преддверии зимы в качестве компенсации дрова, теплые вещи, или какие-либо еще товары и продукты курского производства, в которых нуждается молодая демократия. Расходы на перевозку танка возьмем на себя", - отметил Старовойт.
Цветы и свечи на месте демонтированного танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 12:59
Жители Нарвы принесли цветы к месту, где находился танк-памятник Т-34
 
В миреЭстонияНарваТаллинТ-34Великая Отечественная война (1941-1945)Кая КалласРоман СтаровойтКурская область
 
 
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