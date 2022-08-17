https://ria.ru/20220817/tank-1810217371.html
Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34
Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34 - РИА Новости, 17.08.2022
Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34
Курская область готова забрать танк Т-34, который ранее демонтировали в эстонской Нарве, и установить на территории создаваемого в регионе мемориала, сообщил в... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:33
2022-08-17T14:33
2022-08-17T14:33
в мире
эстония
нарва
таллин
т-34
великая отечественная война (1941-1945)
кая каллас
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 17 авг - РИА Новости. Курская область готова забрать танк Т-34, который ранее демонтировали в эстонской Нарве, и установить на территории создаваемого в регионе мемориала, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт.Во вторник правительство Эстонии проинформировало, что решило перенести танк-памятник Т-34 из Нарвы в Эстонский военный музей, также будут демонтированы еще шесть советских памятников. По словам премьера Каи Каллас, танк переносят из Нарвы по соображениям внутренней безопасности. К концу дня власти сообщили, что танк доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином, где он станет частью экспозиции об истории Второй мировой войны."Мы готовы забрать легендарную "тридцать четверку" с тем, чтобы она заняла по-настоящему достойное и самое почётное место на территории создаваемого мемориала на Северном фасе Курской дуги", - написал Старовойт.Губернатор добавил, что готов передать в Эстонию накануне зимы дрова и теплые вещи, а также взять на себя расходы на перевозку танка."Готовы предложить нашим "эстонским партнерам" в преддверии зимы в качестве компенсации дрова, теплые вещи, или какие-либо еще товары и продукты курского производства, в которых нуждается молодая демократия. Расходы на перевозку танка возьмем на себя", - отметил Старовойт.
https://ria.ru/20220816/pamyatnik-1810111410.html
https://ria.ru/20220817/t-34-1810196600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, нарва, таллин, т-34, великая отечественная война (1941-1945), кая каллас, роман старовойт, курская область
В мире, Эстония, Нарва, Таллин, Т-34, Великая Отечественная война (1941-1945), Кая Каллас, Роман Старовойт, Курская область
Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34
Губернатор Старовойт: Курская область готова забрать демонтированный в Нарве танк Т-34