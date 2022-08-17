https://ria.ru/20220817/taliby-1810138110.html
Экс-чиновник: талибы используют гуманитарный кризис для связей с Западом
Экс-чиновник: талибы используют гуманитарный кризис для связей с Западом - РИА Новости, 17.08.2022
Экс-чиновник: талибы используют гуманитарный кризис для связей с Западом
Движение "Талибан"* использует гуманитарный кризис в Афганистане для отношений с Западом, заявил РИА Новости бывший заместитель главы ныне не существующего... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T08:50
2022-08-17T08:50
2022-08-17T08:50
в мире
афганистан
талибан
кабул (город)
центральная азия
оон
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* использует гуманитарный кризис в Афганистане для отношений с Западом, заявил РИА Новости бывший заместитель главы ныне не существующего министерства по установлению мира в Афганистане Абдулла Хенджани."Талибы стремятся к теплым отношениям с Западом, используя гуманитарную помощь как прикрытие, которое может "продать сделку" после 20 лет боев", - сообщил Хенджани, который сейчас является независимым политическим консультантом.Бывший замминистра подчеркнул, что бедность носит повсеместный характер в Афганистане, который всегда был зависимым государством с "правителями-рантье".Он считает, что решением проблемы хронического обнищания являются "стабильность, безопасность и региональные связи", а не международная помощь.По его мнению, нестабильность в Афганистане может перекинуться на соседние страны, в особенности Центральную Азию и Иран."Сейчас Афганистан является проблемой для региона. Страна превратилась в фабрику, принадлежащую террористам и управляемую ими, где ее главными продуктами будут терроризм, наркотики и экстремизм", - сказал Хенджани.Он также выразил мнение, что талибы никогда не будут соблюдать заключенное в Дохе соглашение с Соединенными Штатами или уважать какую-либо непуштунскую организацию.Хенджани отметил, что движение может согласиться с концепцией инклюзивного правительства в качестве тактического хода, но честная сделка с Западом будет против интересов талибов и их традиционных внешних покровителей.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220817/afganistan-1810134649.html
https://ria.ru/20220816/terrorizm-1809921337.html
https://ria.ru/20220815/afganistan-1809593923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, талибан, кабул (город), центральная азия, оон, мохаммад хасан ахунд
В мире, Афганистан, Талибан, Кабул (город), Центральная Азия, ООН, Мохаммад Хасан Ахунд
Экс-чиновник: талибы используют гуманитарный кризис для связей с Западом
Афганский экс-чиновник: талибы используют гуманитарный кризис для связей с Западом
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* использует гуманитарный кризис в Афганистане для отношений с Западом, заявил РИА Новости бывший заместитель главы ныне не существующего министерства по установлению мира в Афганистане Абдулла Хенджани.
"Талибы стремятся к теплым отношениям с Западом, используя гуманитарную помощь как прикрытие, которое может "продать сделку" после 20 лет боев", - сообщил Хенджани, который сейчас является независимым политическим консультантом.
Бывший замминистра подчеркнул, что бедность носит повсеместный характер в Афганистане
, который всегда был зависимым государством с "правителями-рантье".
Он считает, что решением проблемы хронического обнищания являются "стабильность, безопасность и региональные связи", а не международная помощь.
По его мнению, нестабильность в Афганистане может перекинуться на соседние страны, в особенности Центральную Азию
и Иран
.
"Сейчас Афганистан является проблемой для региона. Страна превратилась в фабрику, принадлежащую террористам и управляемую ими, где ее главными продуктами будут терроризм, наркотики и экстремизм", - сказал Хенджани.
Он также выразил мнение, что талибы никогда не будут соблюдать заключенное в Дохе
соглашение с Соединенными Штатами или уважать какую-либо непуштунскую организацию.
Хенджани отметил, что движение может согласиться с концепцией инклюзивного правительства в качестве тактического хода, но честная сделка с Западом будет против интересов талибов и их традиционных внешних покровителей.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул
и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана
"* и находящийся под санкциями ООН
c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность