Российский эксперт считает, что наступил момент восстановления СВПД
Российский эксперт-востоковед Сажин считает, что наступил момент восстановления СВПД
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Наступил момент восстановления СВПД, полагает старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.
Эксперт считает, что введение масштабных антироссийских санкций заставило и европейцев, и американцев "зашевелиться".
"Потому что к концу этого года экспорт российской нефти нефти в Европу практически иссякнет, и, безусловно, прежде всего Европа заинтересована в дополнительных поставках", - сказал он.
По его словам, сейчас в нефтехранилищах Ирана насчитывается около 80 миллионов баррелей нефти, и Иран при первой же возможности направит в Европу сразу большое количество нефти. Кроме того, Европа также заинтересована в Иране как в рынке, что в определенной степени будет невыгодно для России из-за того, что Иран, вопреки укрепившимся контактам с Россией, все больше будет ориентироваться на Запад.
"Сейчас, в отличие от предыдущих периодов, все участники встречи в Вене исключительно заинтересованы в быстром решении этого вопроса. Я думаю, исходя из той информации, которую мы имеем на сегодняшний день, мне кажется, остались небольшие моменты, которые в ближайшие дни будут уже урегулированы", - заключил Сажин.
В начале августа в Вене состоялся очередной раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Координатор от Евросоюза 8 августа распространил "окончательный текст" проекта соглашения по ней. В МИД РФ заявили, что распространенный внешнеполитической службой ЕС текст финального соглашения по СВПД еще изучается, призывать к его скорейшему принятию преждевременно, при этом перезапуск договоренностей по иранской ядерной сделке - это "единственный разумный и эффективный путь, он позволит восстановить равновесие и не допускать эскалации напряженности" вокруг ядерной программы Тегерана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.