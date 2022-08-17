https://ria.ru/20220817/svpd-1810238845.html

Российский эксперт считает, что наступил момент восстановления СВПД

Российский эксперт считает, что наступил момент восстановления СВПД - РИА Новости, 17.08.2022

Российский эксперт считает, что наступил момент восстановления СВПД

Наступил момент восстановления СВПД, полагает старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:03

2022-08-17T16:03

2022-08-17T16:03

в мире

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

иран

европа

евросоюз

россия

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Наступил момент восстановления СВПД, полагает старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин."Мне кажется, что сейчас наступил момент, когда СВПД все-таки будет восстановлен, и этому есть много причин", - заявил он в ходе круглого стола о перспективах восстановления соглашения по ядерной сделке с Ираном, организованного на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".Эксперт считает, что введение масштабных антироссийских санкций заставило и европейцев, и американцев "зашевелиться"."Потому что к концу этого года экспорт российской нефти нефти в Европу практически иссякнет, и, безусловно, прежде всего Европа заинтересована в дополнительных поставках", - сказал он.По его словам, сейчас в нефтехранилищах Ирана насчитывается около 80 миллионов баррелей нефти, и Иран при первой же возможности направит в Европу сразу большое количество нефти. Кроме того, Европа также заинтересована в Иране как в рынке, что в определенной степени будет невыгодно для России из-за того, что Иран, вопреки укрепившимся контактам с Россией, все больше будет ориентироваться на Запад."Сейчас, в отличие от предыдущих периодов, все участники встречи в Вене исключительно заинтересованы в быстром решении этого вопроса. Я думаю, исходя из той информации, которую мы имеем на сегодняшний день, мне кажется, остались небольшие моменты, которые в ближайшие дни будут уже урегулированы", - заключил Сажин.В начале августа в Вене состоялся очередной раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Координатор от Евросоюза 8 августа распространил "окончательный текст" проекта соглашения по ней. В МИД РФ заявили, что распространенный внешнеполитической службой ЕС текст финального соглашения по СВПД еще изучается, призывать к его скорейшему принятию преждевременно, при этом перезапуск договоренностей по иранской ядерной сделке - это "единственный разумный и эффективный путь, он позволит восстановить равновесие и не допускать эскалации напряженности" вокруг ядерной программы Тегерана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20220817/sdelka-1810224609.html

https://ria.ru/20220816/sdelka-1810066543.html

https://ria.ru/20220813/iran-1809318582.html

иран

европа

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, европа, евросоюз, россия, сша, дональд трамп