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Российский эксперт считает, что наступил момент восстановления СВПД - РИА Новости, 17.08.2022
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Российский эксперт считает, что наступил момент восстановления СВПД
Российский эксперт считает, что наступил момент восстановления СВПД - РИА Новости, 17.08.2022
Российский эксперт считает, что наступил момент восстановления СВПД
Наступил момент восстановления СВПД, полагает старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:03
2022-08-17T16:03
в мире
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
европа
евросоюз
россия
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Наступил момент восстановления СВПД, полагает старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин."Мне кажется, что сейчас наступил момент, когда СВПД все-таки будет восстановлен, и этому есть много причин", - заявил он в ходе круглого стола о перспективах восстановления соглашения по ядерной сделке с Ираном, организованного на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".Эксперт считает, что введение масштабных антироссийских санкций заставило и европейцев, и американцев "зашевелиться"."Потому что к концу этого года экспорт российской нефти нефти в Европу практически иссякнет, и, безусловно, прежде всего Европа заинтересована в дополнительных поставках", - сказал он.По его словам, сейчас в нефтехранилищах Ирана насчитывается около 80 миллионов баррелей нефти, и Иран при первой же возможности направит в Европу сразу большое количество нефти. Кроме того, Европа также заинтересована в Иране как в рынке, что в определенной степени будет невыгодно для России из-за того, что Иран, вопреки укрепившимся контактам с Россией, все больше будет ориентироваться на Запад."Сейчас, в отличие от предыдущих периодов, все участники встречи в Вене исключительно заинтересованы в быстром решении этого вопроса. Я думаю, исходя из той информации, которую мы имеем на сегодняшний день, мне кажется, остались небольшие моменты, которые в ближайшие дни будут уже урегулированы", - заключил Сажин.В начале августа в Вене состоялся очередной раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Координатор от Евросоюза 8 августа распространил "окончательный текст" проекта соглашения по ней. В МИД РФ заявили, что распространенный внешнеполитической службой ЕС текст финального соглашения по СВПД еще изучается, призывать к его скорейшему принятию преждевременно, при этом перезапуск договоренностей по иранской ядерной сделке - это "единственный разумный и эффективный путь, он позволит восстановить равновесие и не допускать эскалации напряженности" вокруг ядерной программы Тегерана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20220817/sdelka-1810224609.html
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в мире, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, европа, евросоюз, россия, сша, дональд трамп
В мире, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Иран, Европа, Евросоюз, Россия, США, Дональд Трамп
16:03 17.08.2022
 
Российский эксперт считает, что наступил момент восстановления СВПД

Российский эксперт-востоковед Сажин считает, что наступил момент восстановления СВПД

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Наступил момент восстановления СВПД, полагает старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.
"Мне кажется, что сейчас наступил момент, когда СВПД все-таки будет восстановлен, и этому есть много причин", - заявил он в ходе круглого стола о перспективах восстановления соглашения по ядерной сделке с Ираном, организованного на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
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Эксперт считает, что введение масштабных антироссийских санкций заставило и европейцев, и американцев "зашевелиться".
"Потому что к концу этого года экспорт российской нефти нефти в Европу практически иссякнет, и, безусловно, прежде всего Европа заинтересована в дополнительных поставках", - сказал он.
По его словам, сейчас в нефтехранилищах Ирана насчитывается около 80 миллионов баррелей нефти, и Иран при первой же возможности направит в Европу сразу большое количество нефти. Кроме того, Европа также заинтересована в Иране как в рынке, что в определенной степени будет невыгодно для России из-за того, что Иран, вопреки укрепившимся контактам с Россией, все больше будет ориентироваться на Запад.
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"Сейчас, в отличие от предыдущих периодов, все участники встречи в Вене исключительно заинтересованы в быстром решении этого вопроса. Я думаю, исходя из той информации, которую мы имеем на сегодняшний день, мне кажется, остались небольшие моменты, которые в ближайшие дни будут уже урегулированы", - заключил Сажин.
В начале августа в Вене состоялся очередной раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Координатор от Евросоюза 8 августа распространил "окончательный текст" проекта соглашения по ней. В МИД РФ заявили, что распространенный внешнеполитической службой ЕС текст финального соглашения по СВПД еще изучается, призывать к его скорейшему принятию преждевременно, при этом перезапуск договоренностей по иранской ядерной сделке - это "единственный разумный и эффективный путь, он позволит восстановить равновесие и не допускать эскалации напряженности" вокруг ядерной программы Тегерана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В миреСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранЕвропаЕвросоюзРоссияСШАДональд Трамп
 
 
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