https://ria.ru/20220817/svo-1810133133.html
ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк
ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 17.08.2022
ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T07:48
2022-08-17T07:48
2022-08-17T09:03
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 17 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк из артиллерии натовского калибра, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.ВСУ открыли огонь по Киевскому району Донецка в 06:30."Выпущено десять снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.В 07:10 с того же направления последовало еще семь таких снарядов. Тогда же под удар попал и Кировский район Макеевки — пять 155-миллиметровых снарядов.Кроме того, украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка ракетами РСЗО "Ураган", оснащенными противопехотными минами "Лепесток".Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые националисты применяют для обстрела городов и поселков ДНР и ЛНР. Жертвами таких ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220816/oruzhie-1810010455.html
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в мире, донецк (днр), украина, макеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Макеевка
07:48 17.08.2022 (обновлено: 09:03 17.08.2022)
ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли в среду Макеевку и Донецк