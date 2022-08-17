https://ria.ru/20220817/svo-1810129333.html

Связисты ЗВО ретранслируют эфир радио "Жизнь" украинским военным

Связисты ЗВО ретранслируют эфир радио "Жизнь" украинским военным - РИА Новости, 17.08.2022

Связисты ЗВО ретранслируют эфир радио "Жизнь" украинским военным

Специалисты мобильного радиокомплекса Западного военного округа транслируют радиосигналы для ВСУ и населения освобожденных территорий Украины, сообщается на... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T06:15

2022-08-17T06:15

2022-08-17T10:14

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Специалисты мобильного радиокомплекса Западного военного округа транслируют радиосигналы для ВСУ и населения освобожденных территорий Украины, сообщается на сайте Минобороны.Связисты уверены, что радио "Жизнь" слышат и слушают за линией фронта. Но тех, кто ведет украинских солдат на убой, эта волна пугает, поэтому ее пытаются заглушить."Солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины, ваше дальнейшее сопротивление бесполезно. Выберите жизнь, прекратите сопротивление и сдайтесь русским войскам. Ознакомьтесь с текстом Женевской конвенции о защите гражданского населения в ходе военных действий. Российская сторона соблюдает данный договор и следит за его выполнением", — приводит Минобороны текст радиооповещения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, вооруженные силы рф