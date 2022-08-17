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Связисты ЗВО ретранслируют эфир радио "Жизнь" украинским военным - РИА Новости, 17.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/svo-1810129333.html
Связисты ЗВО ретранслируют эфир радио "Жизнь" украинским военным
Связисты ЗВО ретранслируют эфир радио "Жизнь" украинским военным - РИА Новости, 17.08.2022
Связисты ЗВО ретранслируют эфир радио "Жизнь" украинским военным
Специалисты мобильного радиокомплекса Западного военного округа транслируют радиосигналы для ВСУ и населения освобожденных территорий Украины, сообщается на... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T06:15
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Специалисты мобильного радиокомплекса Западного военного округа транслируют радиосигналы для ВСУ и населения освобожденных территорий Украины, сообщается на сайте Минобороны.Связисты уверены, что радио "Жизнь" слышат и слушают за линией фронта. Но тех, кто ведет украинских солдат на убой, эта волна пугает, поэтому ее пытаются заглушить."Солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины, ваше дальнейшее сопротивление бесполезно. Выберите жизнь, прекратите сопротивление и сдайтесь русским войскам. Ознакомьтесь с текстом Женевской конвенции о защите гражданского населения в ходе военных действий. Российская сторона соблюдает данный договор и следит за его выполнением", — приводит Минобороны текст радиооповещения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ
06:15 17.08.2022 (обновлено: 10:14 17.08.2022)
 
Связисты ЗВО ретранслируют эфир радио "Жизнь" украинским военным

Связисты мобильного радиокомплекса ЗВО ретранслируют эфир радио "Жизнь" украинским военным

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России в Мелитопольском районе Запорожской области
Военнослужащий ВС России в Мелитопольском районе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС России в Мелитопольском районе Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Специалисты мобильного радиокомплекса Западного военного округа транслируют радиосигналы для ВСУ и населения освобожденных территорий Украины, сообщается на сайте Минобороны.

"Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля "Тигр" слышен в радиусе как минимум 15 километров. В эфире радио "Жизнь" — популярная музыка, актуальные новости и главное — подробные инструкции как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: "Радио "Жизнь", инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно", — говорится в сообщении.

Связисты уверены, что радио "Жизнь" слышат и слушают за линией фронта. Но тех, кто ведет украинских солдат на убой, эта волна пугает, поэтому ее пытаются заглушить.
"Солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины, ваше дальнейшее сопротивление бесполезно. Выберите жизнь, прекратите сопротивление и сдайтесь русским войскам. Ознакомьтесь с текстом Женевской конвенции о защите гражданского населения в ходе военных действий. Российская сторона соблюдает данный договор и следит за его выполнением", — приводит Минобороны текст радиооповещения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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