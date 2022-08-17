05:45 17.08.2022 (обновлено: 10:36 17.08.2022)
В Госдуме заявили, что боевой потенциал украинской армии уничтожен
Депутат Госдумы Шеремет заявил об уничтожении боевого потенциала украинской армии
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной думы России Михаил Шеремет
Депутат Государственной думы России Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Боевой потенциал украинской армии уничтожен, теперь российским военнослужащим противостоят силы коллективного Запада, развернувшие на Украине свой плацдарм, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Боевой потенциал и резервы украинской армии уничтожены, на сегодня нашим вооруженным силам противостоит коллективный Запад. Нашей стороной фиксируется большое количество наемников в рядах украинской армии, в том числе из Британии и Польши, не говоря уже о постоянных и масштабных поставках оружия", — сказал Шеремет.
По его словам, западные страны во главе с США стремятся сохранить однополярный мир, в котором они могли диктовать и навязывать всем свои условия.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.