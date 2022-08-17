Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили, что боевой потенциал украинской армии уничтожен - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/svo-1810128294.html
В Госдуме заявили, что боевой потенциал украинской армии уничтожен
В Госдуме заявили, что боевой потенциал украинской армии уничтожен - РИА Новости, 17.08.2022
В Госдуме заявили, что боевой потенциал украинской армии уничтожен
Боевой потенциал украинской армии уничтожен, теперь российским военнослужащим противостоят силы коллективного Запада, развернувшие на Украине свой плацдарм,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T05:45
2022-08-17T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
польша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_5ed256d61a021898e185745085774a3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Боевой потенциал украинской армии уничтожен, теперь российским военнослужащим противостоят силы коллективного Запада, развернувшие на Украине свой плацдарм, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По его словам, западные страны во главе с США стремятся сохранить однополярный мир, в котором они могли диктовать и навязывать всем свои условия.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
польша
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e520857ea9825c212d78ba6a1a7c21f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, США
05:45 17.08.2022 (обновлено: 10:36 17.08.2022)
 
В Госдуме заявили, что боевой потенциал украинской армии уничтожен

Депутат Госдумы Шеремет заявил об уничтожении боевого потенциала украинской армии

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной думы России Михаил Шеремет
Депутат Государственной думы России Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной думы России Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Боевой потенциал украинской армии уничтожен, теперь российским военнослужащим противостоят силы коллективного Запада, развернувшие на Украине свой плацдарм, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Боевой потенциал и резервы украинской армии уничтожены, на сегодня нашим вооруженным силам противостоит коллективный Запад. Нашей стороной фиксируется большое количество наемников в рядах украинской армии, в том числе из Британии и Польши, не говоря уже о постоянных и масштабных поставках оружия", — сказал Шеремет.

По его словам, западные страны во главе с США стремятся сохранить однополярный мир, в котором они могли диктовать и навязывать всем свои условия.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала