https://ria.ru/20220817/svo-1810128294.html

В Госдуме заявили, что боевой потенциал украинской армии уничтожен

В Госдуме заявили, что боевой потенциал украинской армии уничтожен - РИА Новости, 17.08.2022

В Госдуме заявили, что боевой потенциал украинской армии уничтожен

Боевой потенциал украинской армии уничтожен, теперь российским военнослужащим противостоят силы коллективного Запада, развернувшие на Украине свой плацдарм,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T05:45

2022-08-17T05:45

2022-08-17T10:36

специальная военная операция на украине

в мире

польша

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Боевой потенциал украинской армии уничтожен, теперь российским военнослужащим противостоят силы коллективного Запада, развернувшие на Украине свой плацдарм, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.По его словам, западные страны во главе с США стремятся сохранить однополярный мир, в котором они могли диктовать и навязывать всем свои условия.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, польша, сша