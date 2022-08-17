05:41 17.08.2022 (обновлено: 05:47 17.08.2022)
В Запорожской области призвали ООН осудить обстрелы ЗАЭС
Член главного совета Запорожской области Рогов призвал ООН осудить обстрелы ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Руководство Организации Объединенных Наций игнорирует факты обстрелов Запорожской АЭС, вместо того чтобы осудить действия украинских националистов, заявил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Руководство ООН фактически не реагирует на наши обращения и призывы, так и не осудив обстрелы АЭС со стороны украинских националистов. Если там и дальше продолжат игнорировать факты обстрелов АЭС украинскими боевиками и не будут пытаться их как-то вразумить, то впору переименовывать такую структуру в "Организацию определенных наций", так как сегодня ООН превратилась в площадку для продвижение геополитический интересов исключительно англосаксов. Чисто как у Оруэлла, где все равны, но некоторые равнее", — сказал Рогов.
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По его словам, в руководстве ООН не слышат и не видят остального мира, принимая за чистую монету только позицию западных стран.
"Все это вызывает вопросы и заставляет усомниться в непредвзятости руководства данной структуры. Складывается такое впечатление, что история Лиги Наций их ничему не научила", — подчеркнул Рогов.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ применяют управляемые ракеты и снаряды западного производства. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.