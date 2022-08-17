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Украинские войска выпустили по Донецку 10 снарядов калибром 155 мм

Украинские войска выпустили по Донецку 10 снарядов калибром 155 мм - РИА Новости, 17.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 10 снарядов калибром 155 мм

Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T05:27

2022-08-17T05:27

2022-08-17T05:27

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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нато

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлениям: 04.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 05.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о двух обстрелах Киевского района Донецка, украинские войска выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, нато