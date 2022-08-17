https://ria.ru/20220817/sverzhenie-1810128546.html
Президент Южной Кореи высказался об идее свержения власти в КНДР
Президент Южной Кореи высказался об идее свержения власти в КНДР - РИА Новости, 17.08.2022
Президент Южной Кореи высказался об идее свержения власти в КНДР
Южная Корея не может "гарантировать" безопасность и сохранение нынешнего строя в КНДР, но не хочет насильственной смены режима, заявил президент Южной Кореи Юн... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T05:53
2022-08-17T05:53
2022-08-17T05:56
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СЕУЛ, 17 авг — РИА Новости. Южная Корея не может "гарантировать" безопасность и сохранение нынешнего строя в КНДР, но не хочет насильственной смены режима, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на пресс-конференции по случаю ста дней с его вступления в должность.По словам Юн Сок Ёля, самое важное для Сеула — это мир между двумя республиками, но если КНДР самостоятельно каким-то образом изменится по результатам экономической или дипломатической помощи от Южной Кореи, то она будет лишь приветствовать такие перемены."Касательно обнародованной мною дорожной карты денуклеаризации, того, что мы можем поэтапно поддержать (КНДР экономически. — Прим. ред.), это не значит, что мы будем требовать: сначала проведите денуклеаризация, а мы потом поможем. Если Пхеньян проявит твердую волю сделать так, мы поможем везде, где сможем", — пояснил президент.Он отметил, что необходимо было сначала показать готовность Южной Кореи к такому диалогу, чтобы ждать ответа от КНДР.В речи по случаю Дня независимости 15 августа он снова подтвердил намерение реализовать "дерзкий план" Сеула по поэтапному улучшению экономики северного соседа в случае, если тот предпримет шаги по денуклеаризации. Южная Корея заявляет о готовности значительно способствовать развитию, энергетики, торговли сельского хозяйства и других сфер КНДР.
https://ria.ru/20220811/ugroza-1808762039.html
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в мире, южная корея, юн сок ель, сеул, пхеньян, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Сеул, Пхеньян, КНДР (Северная Корея)
05:53 17.08.2022 (обновлено: 05:56 17.08.2022)
Президент Южной Кореи высказался об идее свержения власти в КНДР
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль: Сеул не хочет насильственного свержения власти в КНДР
СЕУЛ, 17 авг — РИА Новости. Южная Корея не может "гарантировать" безопасность и сохранение нынешнего строя в КНДР, но не хочет насильственной смены режима, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на пресс-конференции по случаю ста дней с его вступления в должность.
"Гарантия сохранения строя? Этого правительство Южной Кореи обеспечить не может, но я или наше правительство не хотят грубой или насильственной перемены в статус-кво в северокорейском регионе", — сказал он.
По словам Юн Сок Ёля, самое важное для Сеула — это мир между двумя республиками, но если КНДР самостоятельно каким-то образом изменится по результатам экономической или дипломатической помощи от Южной Кореи, то она будет лишь приветствовать такие перемены.
"Касательно обнародованной мною дорожной карты денуклеаризации, того, что мы можем поэтапно поддержать (КНДР экономически. — Прим. ред.), это не значит, что мы будем требовать: сначала проведите денуклеаризация, а мы потом поможем. Если Пхеньян проявит твердую волю сделать так, мы поможем везде, где сможем", — пояснил президент.
Он отметил, что необходимо было сначала показать готовность Южной Кореи к такому диалогу, чтобы ждать ответа от КНДР.
"Еще со времен своей предвыборной кампании я повторял, что нужен диалог с Северной Кореей. Но переговоры и диалог между лидерами двух стран или рабочими группами не должны стать политическим шоу, а должны быть полезны для установления мира на Корейском полуострове", — добавил Юн Сок Ёль.
В речи по случаю Дня независимости 15 августа он снова подтвердил намерение реализовать "дерзкий план" Сеула по поэтапному улучшению экономики северного соседа в случае, если тот предпримет шаги по денуклеаризации. Южная Корея заявляет о готовности значительно способствовать развитию, энергетики, торговли сельского хозяйства и других сфер КНДР.