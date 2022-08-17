https://ria.ru/20220817/sverzhenie-1810128546.html

Президент Южной Кореи высказался об идее свержения власти в КНДР

Президент Южной Кореи высказался об идее свержения власти в КНДР - РИА Новости, 17.08.2022

Президент Южной Кореи высказался об идее свержения власти в КНДР

Южная Корея не может "гарантировать" безопасность и сохранение нынешнего строя в КНДР, но не хочет насильственной смены режима, заявил президент Южной Кореи Юн... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T05:53

2022-08-17T05:53

2022-08-17T05:56

в мире

южная корея

юн сок ель

сеул

пхеньян

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 17 авг — РИА Новости. Южная Корея не может "гарантировать" безопасность и сохранение нынешнего строя в КНДР, но не хочет насильственной смены режима, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на пресс-конференции по случаю ста дней с его вступления в должность.По словам Юн Сок Ёля, самое важное для Сеула — это мир между двумя республиками, но если КНДР самостоятельно каким-то образом изменится по результатам экономической или дипломатической помощи от Южной Кореи, то она будет лишь приветствовать такие перемены."Касательно обнародованной мною дорожной карты денуклеаризации, того, что мы можем поэтапно поддержать (КНДР экономически. — Прим. ред.), это не значит, что мы будем требовать: сначала проведите денуклеаризация, а мы потом поможем. Если Пхеньян проявит твердую волю сделать так, мы поможем везде, где сможем", — пояснил президент.Он отметил, что необходимо было сначала показать готовность Южной Кореи к такому диалогу, чтобы ждать ответа от КНДР.В речи по случаю Дня независимости 15 августа он снова подтвердил намерение реализовать "дерзкий план" Сеула по поэтапному улучшению экономики северного соседа в случае, если тот предпримет шаги по денуклеаризации. Южная Корея заявляет о готовности значительно способствовать развитию, энергетики, торговли сельского хозяйства и других сфер КНДР.

https://ria.ru/20220811/ugroza-1808762039.html

https://ria.ru/20220627/kndr-1798353218.html

южная корея

сеул

пхеньян

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, юн сок ель, сеул, пхеньян, кндр (северная корея)