https://ria.ru/20220817/surmalu-1810273272.html
В Ереване полностью расчистили территорию у взорвавшегося ТЦ "Сурмалу"
В Ереване полностью расчистили территорию у взорвавшегося ТЦ "Сурмалу" - РИА Новости, 17.08.2022
В Ереване полностью расчистили территорию у взорвавшегося ТЦ "Сурмалу"
Территория, прилегающая к торговому центру "Сурмалу" в Ереване, где 14 августа произошел взрыв, полностью расчищена, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:25
2022-08-17T17:25
2022-08-17T17:25
в мире
ереван
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 17 авг - РИА Новости. Территория, прилегающая к торговому центру "Сурмалу" в Ереване, где 14 августа произошел взрыв, полностью расчищена, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян."Территория, прилегающая к зданию (торгового центра - ред.), полностью расчищена, сейчас работы ведутся на участке, где произошел сам взрыв", - написал Костанян в соцсетях.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
https://ria.ru/20220816/erevan-1810071284.html
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в мире, ереван, взрыв на рынке в ереване
В мире, Ереван, Взрыв на рынке в Ереване
В Ереване полностью расчистили территорию у взорвавшегося ТЦ "Сурмалу"
В Ереване полностью расчистили территорию, прилегавшую к взорвавшемуся ТЦ "Сурмалу"