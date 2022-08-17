https://ria.ru/20220817/surmalu-1810273272.html

В Ереване полностью расчистили территорию у взорвавшегося ТЦ "Сурмалу"

В Ереване полностью расчистили территорию у взорвавшегося ТЦ "Сурмалу" - РИА Новости, 17.08.2022

В Ереване полностью расчистили территорию у взорвавшегося ТЦ "Сурмалу"

Территория, прилегающая к торговому центру "Сурмалу" в Ереване, где 14 августа произошел взрыв, полностью расчищена, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:25

2022-08-17T17:25

2022-08-17T17:25

в мире

ереван

взрыв на рынке в ереване

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ЕРЕВАН, 17 авг - РИА Новости. Территория, прилегающая к торговому центру "Сурмалу" в Ереване, где 14 августа произошел взрыв, полностью расчищена, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян."Территория, прилегающая к зданию (торгового центра - ред.), полностью расчищена, сейчас работы ведутся на участке, где произошел сам взрыв", - написал Костанян в соцсетях.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.

https://ria.ru/20220816/erevan-1810071284.html

ереван

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в мире, ереван, взрыв на рынке в ереване