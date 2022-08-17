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В Ереване полностью расчистили территорию у взорвавшегося ТЦ "Сурмалу" - РИА Новости, 17.08.2022
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В Ереване полностью расчистили территорию у взорвавшегося ТЦ "Сурмалу"
В Ереване полностью расчистили территорию у взорвавшегося ТЦ "Сурмалу" - РИА Новости, 17.08.2022
В Ереване полностью расчистили территорию у взорвавшегося ТЦ "Сурмалу"
Территория, прилегающая к торговому центру "Сурмалу" в Ереване, где 14 августа произошел взрыв, полностью расчищена, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:25
2022-08-17T17:25
в мире
ереван
взрыв на рынке в ереване
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ЕРЕВАН, 17 авг - РИА Новости. Территория, прилегающая к торговому центру "Сурмалу" в Ереване, где 14 августа произошел взрыв, полностью расчищена, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян."Территория, прилегающая к зданию (торгового центра - ред.), полностью расчищена, сейчас работы ведутся на участке, где произошел сам взрыв", - написал Костанян в соцсетях.В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
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в мире, ереван, взрыв на рынке в ереване
В мире, Ереван, Взрыв на рынке в Ереване
17:25 17.08.2022
 
В Ереване полностью расчистили территорию у взорвавшегося ТЦ "Сурмалу"

В Ереване полностью расчистили территорию, прилегавшую к взорвавшемуся ТЦ "Сурмалу"

© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкМестные жители разбирают завалы на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване
Местные жители разбирают завалы на месте взрыва у торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Sputnik / Андраник Казарян
Перейти в фотобанк
Местные жители разбирают завалы на месте взрыва у торгового центра "Сурмалу" в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 авг - РИА Новости. Территория, прилегающая к торговому центру "Сурмалу" в Ереване, где 14 августа произошел взрыв, полностью расчищена, сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
"Территория, прилегающая к зданию (торгового центра - ред.), полностью расчищена, сейчас работы ведутся на участке, где произошел сам взрыв", - написал Костанян в соцсетях.
В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
Тушение пожара на месте разрушенного взрывом торгового центра Сурмалу в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 17:51
Пожар на территории ТЦ в Ереване полностью ликвидировали
 
В миреЕреванВзрыв на рынке в Ереване
 
 
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