Рейтинг@Mail.ru
Три судна с продовольствием вышли с Украины - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/suda-1810323332.html
Три судна с продовольствием вышли с Украины
Три судна с продовольствием вышли с Украины - РИА Новости, 17.08.2022
Три судна с продовольствием вышли с Украины
Три судна с продовольствием покинули Украину в среду в рамках "продуктовой сделки", сообщает Совместный координационный центр в Стамбуле. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:36
2022-08-17T21:38
цены на нефть
украина
одесса
стамбул
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810141627_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_5325824c1f0b9f2a597af7f07e6074de.jpg
ООН, 17 авг – РИА Новости. Три судна с продовольствием покинули Украину в среду в рамках "продуктовой сделки", сообщает Совместный координационный центр в Стамбуле.Отмечается, что из Черноморская вышел MV PETREL S с 18 500 тоннами подсолнечного жмыха. Он направляется в Амстердам.Из Одессы же вышел MV SARA с 8000 тонн кукурузы на борту. Судно идет в Стамбул. Кроме того из Одессы вышел MV EFE. Он перевозит 7 250 тонн подсолнечного масла и идет в Турцию.Кроме того, в среду в Мраморном море были досмотрены четыре прибывающих на Украину судна. Они получили разрешение на движение. Речь идет о MV FOYLE, который идет в Южный. MV GANOSAYA и MV MOHAMMAD Y идут в Одессу. MV MARANTA направляется в Черноморск.В четверг инспекционные группы СКК досмотрят отбывающие торговые суда OSPREY S, RAMUS, BRAVE COMMANDER и BONITA.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220817/zerno-1810241904.html
украина
одесса
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810141627_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9186436cddbc7f808b3b8c40a1b45015.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, украина, одесса, стамбул, оон
Цены на нефть, Украина, Одесса, Стамбул, ООН
21:36 17.08.2022 (обновлено: 21:38 17.08.2022)
 
Три судна с продовольствием вышли с Украины

СКЦ: три судна с продовольствием покинули Украину в рамках "продуктовой сделки"

© AP Photo / Nina LyashonokСухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 авг – РИА Новости. Три судна с продовольствием покинули Украину в среду в рамках "продуктовой сделки", сообщает Совместный координационный центр в Стамбуле.
"Сегодня из украинских портов в рамках черноморской зерновой инициативы вышли три судна, перевозящих в общей сложности 33 750 тонн продовольствия по морскому гуманитарному коридору", - сказано в сообщении.
Отмечается, что из Черноморская вышел MV PETREL S с 18 500 тоннами подсолнечного жмыха. Он направляется в Амстердам.
Из Одессы же вышел MV SARA с 8000 тонн кукурузы на борту. Судно идет в Стамбул. Кроме того из Одессы вышел MV EFE. Он перевозит 7 250 тонн подсолнечного масла и идет в Турцию.
Кроме того, в среду в Мраморном море были досмотрены четыре прибывающих на Украину судна. Они получили разрешение на движение. Речь идет о MV FOYLE, который идет в Южный. MV GANOSAYA и MV MOHAMMAD Y идут в Одессу. MV MARANTA направляется в Черноморск.
В четверг инспекционные группы СКК досмотрят отбывающие торговые суда OSPREY S, RAMUS, BRAVE COMMANDER и BONITA.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Нелущеное зерно овса - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 16:11
США закупят 150 тысяч тонн зерна на Украине для гумпомощи Африке
 
Цены на нефтьУкраинаОдессаСтамбулООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала