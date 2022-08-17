21:36 17.08.2022 (обновлено: 21:38 17.08.2022)
Три судна с продовольствием вышли с Украины
СКЦ: три судна с продовольствием покинули Украину в рамках "продуктовой сделки"
© AP Photo / Nina LyashonokСухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
ООН, 17 авг – РИА Новости. Три судна с продовольствием покинули Украину в среду в рамках "продуктовой сделки", сообщает Совместный координационный центр в Стамбуле.
"Сегодня из украинских портов в рамках черноморской зерновой инициативы вышли три судна, перевозящих в общей сложности 33 750 тонн продовольствия по морскому гуманитарному коридору", - сказано в сообщении.
Отмечается, что из Черноморская вышел MV PETREL S с 18 500 тоннами подсолнечного жмыха. Он направляется в Амстердам.
Кроме того, в среду в Мраморном море были досмотрены четыре прибывающих на Украину судна. Они получили разрешение на движение. Речь идет о MV FOYLE, который идет в Южный. MV GANOSAYA и MV MOHAMMAD Y идут в Одессу. MV MARANTA направляется в Черноморск.
В четверг инспекционные группы СКК досмотрят отбывающие торговые суда OSPREY S, RAMUS, BRAVE COMMANDER и BONITA.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.