https://ria.ru/20220817/suda-1810323332.html

Три судна с продовольствием вышли с Украины

Три судна с продовольствием вышли с Украины - РИА Новости, 17.08.2022

Три судна с продовольствием вышли с Украины

Три судна с продовольствием покинули Украину в среду в рамках "продуктовой сделки", сообщает Совместный координационный центр в Стамбуле. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T21:36

2022-08-17T21:36

2022-08-17T21:38

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ООН, 17 авг – РИА Новости. Три судна с продовольствием покинули Украину в среду в рамках "продуктовой сделки", сообщает Совместный координационный центр в Стамбуле.Отмечается, что из Черноморская вышел MV PETREL S с 18 500 тоннами подсолнечного жмыха. Он направляется в Амстердам.Из Одессы же вышел MV SARA с 8000 тонн кукурузы на борту. Судно идет в Стамбул. Кроме того из Одессы вышел MV EFE. Он перевозит 7 250 тонн подсолнечного масла и идет в Турцию.Кроме того, в среду в Мраморном море были досмотрены четыре прибывающих на Украину судна. Они получили разрешение на движение. Речь идет о MV FOYLE, который идет в Южный. MV GANOSAYA и MV MOHAMMAD Y идут в Одессу. MV MARANTA направляется в Черноморск.В четверг инспекционные группы СКК досмотрят отбывающие торговые суда OSPREY S, RAMUS, BRAVE COMMANDER и BONITA.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220817/zerno-1810241904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, украина, одесса, стамбул, оон