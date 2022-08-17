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Суд дал 1,5 года колонии уральцу, зарезавшему ребенка на руках у матери - РИА Новости, 17.08.2022
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Суд дал 1,5 года колонии уральцу, зарезавшему ребенка на руках у матери
Суд дал 1,5 года колонии уральцу, зарезавшему ребенка на руках у матери - РИА Новости, 17.08.2022
Суд дал 1,5 года колонии уральцу, зарезавшему ребенка на руках у матери
Суд в среду назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима жителю города Троицк Челябинской области, который пытался ударить ножом... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:15
2022-08-17T16:08
россия
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 авг – РИА Новости. Суд в среду назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима жителю города Троицк Челябинской области, который пытался ударить ножом свою сожительницу, но смертельно ранил ее дочку, обвинение просило назначить наказание в 12 лет колонии строгого режима.Как сообщало СУСК, ночью 4 февраля в квартире в Троицке мужчина в ходе бытового конфликта с сожительницей пытался ударить ее ножом, когда она держала на руках 2-летнюю дочь. В результате девочка получила ножевое ранение, от которого скончалась в медицинском учреждении.Следственное управление СКРФ по региону добавило, что следователями СК собран большой объем доказательств по уголовному делу: проведены проверка показаний обвиняемого на месте происшествия и ряд экспертиз: судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, биологическая, которые подтверждают его причастность к совершению преступления, предусмотренного 4 частью статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)."По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - сказали РИА Новости в Троицком городском суде.В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости пояснили, что гособвинение просило суд назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, также прокуратурой будет обжалован вынесенный приговор в связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона.Как сообщал пресс-центр прокуратуры, мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В суде дела были переквалифицированы – на часть 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) и часть 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).Ранее прокуратура региона сообщала, что обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений, а новое преступление он совершил в период непогашенной судимости.
https://ria.ru/20220607/izbienie-1793808292.html
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россия, происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
15:15 17.08.2022 (обновлено: 16:08 17.08.2022)
 
Суд дал 1,5 года колонии уральцу, зарезавшему ребенка на руках у матери

Суд дал 1,5 года колонии жителю Челябинской области, зарезавшему ребенка на руках у матери

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 авг – РИА Новости. Суд в среду назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима жителю города Троицк Челябинской области, который пытался ударить ножом свою сожительницу, но смертельно ранил ее дочку, обвинение просило назначить наказание в 12 лет колонии строгого режима.
Как сообщало СУСК, ночью 4 февраля в квартире в Троицке мужчина в ходе бытового конфликта с сожительницей пытался ударить ее ножом, когда она держала на руках 2-летнюю дочь. В результате девочка получила ножевое ранение, от которого скончалась в медицинском учреждении.
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Следственное управление СКРФ по региону добавило, что следователями СК собран большой объем доказательств по уголовному делу: проведены проверка показаний обвиняемого на месте происшествия и ряд экспертиз: судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, биологическая, которые подтверждают его причастность к совершению преступления, предусмотренного 4 частью статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
"По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - сказали РИА Новости в Троицком городском суде.
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В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости пояснили, что гособвинение просило суд назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, также прокуратурой будет обжалован вынесенный приговор в связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона.
Как сообщал пресс-центр прокуратуры, мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В суде дела были переквалифицированы – на часть 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) и часть 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
Ранее прокуратура региона сообщала, что обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений, а новое преступление он совершил в период непогашенной судимости.
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