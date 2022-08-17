https://ria.ru/20220817/sud-1810226968.html

Суд дал 1,5 года колонии уральцу, зарезавшему ребенка на руках у матери

Суд дал 1,5 года колонии уральцу, зарезавшему ребенка на руках у матери - РИА Новости, 17.08.2022

Суд дал 1,5 года колонии уральцу, зарезавшему ребенка на руках у матери

Суд в среду назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима жителю города Троицк Челябинской области, который пытался ударить ножом... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:15

2022-08-17T15:15

2022-08-17T16:08

россия

происшествия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 17 авг – РИА Новости. Суд в среду назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии общего режима жителю города Троицк Челябинской области, который пытался ударить ножом свою сожительницу, но смертельно ранил ее дочку, обвинение просило назначить наказание в 12 лет колонии строгого режима.Как сообщало СУСК, ночью 4 февраля в квартире в Троицке мужчина в ходе бытового конфликта с сожительницей пытался ударить ее ножом, когда она держала на руках 2-летнюю дочь. В результате девочка получила ножевое ранение, от которого скончалась в медицинском учреждении.Следственное управление СКРФ по региону добавило, что следователями СК собран большой объем доказательств по уголовному делу: проведены проверка показаний обвиняемого на месте происшествия и ряд экспертиз: судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, биологическая, которые подтверждают его причастность к совершению преступления, предусмотренного 4 частью статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)."По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - сказали РИА Новости в Троицком городском суде.В пресс-центре прокуратуры региона РИА Новости пояснили, что гособвинение просило суд назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, также прокуратурой будет обжалован вынесенный приговор в связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального закона.Как сообщал пресс-центр прокуратуры, мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В суде дела были переквалифицированы – на часть 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) и часть 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).Ранее прокуратура региона сообщала, что обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение тяжких преступлений, а новое преступление он совершил в период непогашенной судимости.

https://ria.ru/20220607/izbienie-1793808292.html

https://ria.ru/20220811/ubiystvo-1808879985.html

https://ria.ru/20220804/ubiystvo-1807170623.html

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)