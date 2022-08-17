https://ria.ru/20220817/starbucks-1810297903.html

Starbucks сменил название на Stars Сoffee

Starbucks сменил название на Stars Сoffee - РИА Новости, 17.08.2022

Starbucks сменил название на Stars Сoffee

Флагманский Starbucks на Новом Арбате поменял вывеску, новое название — Stars Сoffee, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:51

2022-08-17T18:51

2022-08-17T20:58

starbucks corporation

тимати (тимур юнусов)

россия

новый арбат

москва

экономика

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Флагманский Starbucks на Новом Арбате поменял вывеску, новое название — Stars Сoffee, передает корреспондент РИА Новости.Теперь на логотипе компании вместо русалки изображена девушка в кокошнике.Монтажные работы по смене названия и логотипа начались на флагманской кофейне Starbucks на Новом Арбате. Ожидается, что открытие первой кофейни сети состоится уже завтра, 18 августа.В середине июля стало известно, что новыми владельцами российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks станут ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати, а также компания "Синдика". В конце июля музыкант сообщал, что все активы Starbucks в России приобретены, открытие первых точек состоится в августе.Первая кофейня Starbucks открылась в российской столице в 2007 году. В марте Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на этот момент в стране работали более 100 заведений сети.

россия

новый арбат

москва

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

starbucks corporation, тимати (тимур юнусов), россия, новый арбат, москва, экономика