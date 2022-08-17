14:39 17.08.2022 (обновлено: 14:59 17.08.2022)
Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана Пронина
Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана, сидевшего на параде с Путиным
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана, сидевшего на параде с президентом России Владимиром Путиным, им предстоит провести в колони девять лет на двоих, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В конце апреля суд приговорил Руслана Алимирзаева к 4 годам, Алексея Конькова к 5 годам колонии общего режима. Конькову вменили четыре аферы, Алимирзаеву – две. Оба признали вину только в одном эпизоде мошенничества - в отношении ветерана Пронина, который в 2021 году сидел рядом с Путиным на параде в честь Дня Победы. Защита обжаловала приговор мошенникам, выманившим у ветерана 400 тысяч рублей.
28 декабря 2021, 13:02В Москве завершили расследование дела об обмане ветерана Пронина
"Московский городской суд оставил без изменения приговор в отношении осужденных за мошенничество в отношении ветерана Великой Отечественной войны Пронина", - говорится в сообщении.
По версии следствия, мошенничество было совершено в мае 2021 года по распространенному сценарию: домой 96-летнему Пронину позвонил мнимый полицейский, который рассказал об "участившихся случаях мошенничества в отношении пенсионеров". Коньков убедил его снять с банковского счета и передать сообщнику 400 тысяч рублей - якобы для поимки преступников. Пронин снял деньги, вернулся домой "и по указанию злоумышленников выбросил их с балкона своей квартиры в указанное соучастниками место".
Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность обвиняемых к трем аналогичным преступлениям в отношении пенсионеров, которых они обобрали в сумме на 1 миллион рублей.