https://ria.ru/20220817/srok-1810219498.html

Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана Пронина

Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана Пронина - РИА Новости, 17.08.2022

Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана Пронина

Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана, сидевшего на параде с президентом России Владимиром Путиным, им предстоит провести в колони девять лет... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:39

2022-08-17T14:39

2022-08-17T14:59

москва

происшествия

московский городской суд

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана, сидевшего на параде с президентом России Владимиром Путиным, им предстоит провести в колони девять лет на двоих, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.В конце апреля суд приговорил Руслана Алимирзаева к 4 годам, Алексея Конькова к 5 годам колонии общего режима. Конькову вменили четыре аферы, Алимирзаеву – две. Оба признали вину только в одном эпизоде мошенничества - в отношении ветерана Пронина, который в 2021 году сидел рядом с Путиным на параде в честь Дня Победы. Защита обжаловала приговор мошенникам, выманившим у ветерана 400 тысяч рублей."Московский городской суд оставил без изменения приговор в отношении осужденных за мошенничество в отношении ветерана Великой Отечественной войны Пронина", - говорится в сообщении.По версии следствия, мошенничество было совершено в мае 2021 года по распространенному сценарию: домой 96-летнему Пронину позвонил мнимый полицейский, который рассказал об "участившихся случаях мошенничества в отношении пенсионеров". Коньков убедил его снять с банковского счета и передать сообщнику 400 тысяч рублей - якобы для поимки преступников. Пронин снял деньги, вернулся домой "и по указанию злоумышленников выбросил их с балкона своей квартиры в указанное соучастниками место".Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность обвиняемых к трем аналогичным преступлениям в отношении пенсионеров, которых они обобрали в сумме на 1 миллион рублей.

https://ria.ru/20211228/moskva-1765812185.html

https://ria.ru/20220723/moshenniki-1804443219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, московский городской суд, владимир путин, россия