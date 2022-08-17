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Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана Пронина - РИА Новости, 17.08.2022
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Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана Пронина
Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана Пронина - РИА Новости, 17.08.2022
Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана Пронина
Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана, сидевшего на параде с президентом России Владимиром Путиным, им предстоит провести в колони девять лет... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:39
2022-08-17T14:59
москва
происшествия
московский городской суд
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана, сидевшего на параде с президентом России Владимиром Путиным, им предстоит провести в колони девять лет на двоих, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.В конце апреля суд приговорил Руслана Алимирзаева к 4 годам, Алексея Конькова к 5 годам колонии общего режима. Конькову вменили четыре аферы, Алимирзаеву – две. Оба признали вину только в одном эпизоде мошенничества - в отношении ветерана Пронина, который в 2021 году сидел рядом с Путиным на параде в честь Дня Победы. Защита обжаловала приговор мошенникам, выманившим у ветерана 400 тысяч рублей."Московский городской суд оставил без изменения приговор в отношении осужденных за мошенничество в отношении ветерана Великой Отечественной войны Пронина", - говорится в сообщении.По версии следствия, мошенничество было совершено в мае 2021 года по распространенному сценарию: домой 96-летнему Пронину позвонил мнимый полицейский, который рассказал об "участившихся случаях мошенничества в отношении пенсионеров". Коньков убедил его снять с банковского счета и передать сообщнику 400 тысяч рублей - якобы для поимки преступников. Пронин снял деньги, вернулся домой "и по указанию злоумышленников выбросил их с балкона своей квартиры в указанное соучастниками место".Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность обвиняемых к трем аналогичным преступлениям в отношении пенсионеров, которых они обобрали в сумме на 1 миллион рублей.
https://ria.ru/20211228/moskva-1765812185.html
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москва, происшествия, московский городской суд, владимир путин, россия
Москва, Происшествия, Московский городской суд, Владимир Путин, Россия
14:39 17.08.2022 (обновлено: 14:59 17.08.2022)
 
Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана Пронина

Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана, сидевшего на параде с Путиным

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил сроки аферистам, обманувшим ветерана, сидевшего на параде с президентом России Владимиром Путиным, им предстоит провести в колони девять лет на двоих, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
В конце апреля суд приговорил Руслана Алимирзаева к 4 годам, Алексея Конькова к 5 годам колонии общего режима. Конькову вменили четыре аферы, Алимирзаеву – две. Оба признали вину только в одном эпизоде мошенничества - в отношении ветерана Пронина, который в 2021 году сидел рядом с Путиным на параде в честь Дня Победы. Защита обжаловала приговор мошенникам, выманившим у ветерана 400 тысяч рублей.
Орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны Семена Исааковича Канторы - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 13:02
В Москве завершили расследование дела об обмане ветерана Пронина
"Московский городской суд оставил без изменения приговор в отношении осужденных за мошенничество в отношении ветерана Великой Отечественной войны Пронина", - говорится в сообщении.
По версии следствия, мошенничество было совершено в мае 2021 года по распространенному сценарию: домой 96-летнему Пронину позвонил мнимый полицейский, который рассказал об "участившихся случаях мошенничества в отношении пенсионеров". Коньков убедил его снять с банковского счета и передать сообщнику 400 тысяч рублей - якобы для поимки преступников. Пронин снял деньги, вернулся домой "и по указанию злоумышленников выбросил их с балкона своей квартиры в указанное соучастниками место".
Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность обвиняемых к трем аналогичным преступлениям в отношении пенсионеров, которых они обобрали в сумме на 1 миллион рублей.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 04:42
Эксперт рассказала, как мошенники собирают данные будущих жертв
 
МоскваПроисшествияМосковский городской судВладимир ПутинРоссия
 
 
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