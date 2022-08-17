https://ria.ru/20220817/spetsoperatsiya-1810152627.html

КПРФ отозвала кандидата на выборы из-за "невнятной позиции" о спецоперации

КПРФ отозвала кандидата на выборы из-за "невнятной позиции" о спецоперации - РИА Новости, 17.08.2022

КПРФ отозвала кандидата на выборы из-за "невнятной позиции" о спецоперации

Коммунисты отозвали своего кандидата в думу Владивостока Павла Ижко, который на встрече с избирателями "не смог внятно выразить" позицию партии по специальной... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:23

2022-08-17T10:23

2022-08-17T13:44

специальная военная операция на украине

политика

владимир путин

донбасс

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Коммунисты отозвали своего кандидата в думу Владивостока Павла Ижко, который на встрече с избирателями "не смог внятно выразить" позицию партии по специальной военной операции РФ на Украине, сообщил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев."Мы поддерживаем действия наших военных по денацификации Украины... Павел Ижко как кандидат в депутаты (думы Владивостока - ред.) не смог внятно выразить позицию КПРФ по этому вопросу, поэтому бюро крайкома посчитало нужным его отозвать. Не видим целесообразности его нахождения в думе, если он не может четко сформулировать и донести до избирателя позицию КПРФ по этому вопросу. А у нас она прямая и четкая - мы поддерживаем действия наших Вооруженных сил по денацификации Украины, демилитаризации", - сказал Долгачев.Он добавил, что позиция КПРФ о поддержке спецоперации "выражена в ряде заявлений, постановлений центрального комитета" - и каждый коммунист должен "по этому вопросу прежде всего высказывать позицию партии". По его словам, вопрос об исключении Ижко из партии не рассматривался.Председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких подтвердила РИА Новости, что документ "об отзыве кандидатуры Ижко поступил в окружной избирком, его будет рассматривать комиссия".Комментарием Ижко, который шел кандидатом в депутаты думы Владивостока по округу №28, РИА Новости пока не располагает.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220809/rossiya-1808303236.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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политика, владимир путин, донбасс, владивосток, россия