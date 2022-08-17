19:49 17.08.2022 (обновлено: 20:44 17.08.2022)
Специалисты спасли краснокнижную сову в московском парке "Сказка"
Столичный КГХ: специалисты спасли краснокнижную сову в московском парке "Сказка"
© Фото из официального Telegram-канала Комплекса городского хозяйства МосквыСпасенная в парке "Сказка" краснокнижная сова
Спасенная в парке "Сказка" краснокнижная сова
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты спасли краснокнижную сову в московском парке "Сказка", редкую птицу использовали для оказания незаконных фотоуслуг, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Краснокнижную сову спасли в парке "Сказка" на Крылатской улице ЗАО. Редкую птицу использовали для оказания незаконных фотоуслуг. Сову изъяли и передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Уточняется, что именно серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. Пернатые попадают в руки нарушителей через нелегальную торговлю. Иногда птенцов просто отлавливают на природных территориях.
"Изъятые птицы практически всегда находятся в плачевном состоянии: у них отсутствует часть оперения, подрезаны крылья. К тому же, находиться днем на оживленной улице для совы – большой стресс. Вернуть птиц обратно в природу бывает очень сложно", - добавили в сообщении.
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