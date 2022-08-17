https://ria.ru/20220817/sova-1810307109.html

Специалисты спасли краснокнижную сову в московском парке "Сказка"

Специалисты спасли краснокнижную сову в московском парке "Сказка" - РИА Новости, 17.08.2022

Специалисты спасли краснокнижную сову в московском парке "Сказка"

Специалисты спасли краснокнижную сову в московском парке "Сказка", редкую птицу использовали для оказания незаконных фотоуслуг, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T19:49

2022-08-17T19:49

2022-08-17T20:44

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хорошие новости

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты спасли краснокнижную сову в московском парке "Сказка", редкую птицу использовали для оказания незаконных фотоуслуг, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид и охраняется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.Уточняется, что именно серые неясыти чаще других становятся жертвами уличных фотографов. Пернатые попадают в руки нарушителей через нелегальную торговлю. Иногда птенцов просто отлавливают на природных территориях."Изъятые птицы практически всегда находятся в плачевном состоянии: у них отсутствует часть оперения, подрезаны крылья. К тому же, находиться днем на оживленной улице для совы – большой стресс. Вернуть птиц обратно в природу бывает очень сложно", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220810/korshun-1808692409.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, хорошие новости