Рейтинг@Mail.ru
В Сочи сотрудники МВД установили личность напавшего на пенсионера мужчины - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/sochi-1810333024.html
В Сочи сотрудники МВД установили личность напавшего на пенсионера мужчины
В Сочи сотрудники МВД установили личность напавшего на пенсионера мужчины - РИА Новости, 17.08.2022
В Сочи сотрудники МВД установили личность напавшего на пенсионера мужчины
Полицейские в Сочи установили личность мужчины, который в ходе конфликта напал на пенсионера с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Краснодарского... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T22:56
2022-08-17T22:56
происшествия
сочи
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802050321_0:0:2330:1310_1920x0_80_0_0_c9bcf74c1a7d6495f2182a929ebb4580.jpg
СОЧИ, 17 авг – РИА Новости. Полицейские в Сочи установили личность мужчины, который в ходе конфликта напал на пенсионера с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Краснодарского края.В среду в социальных сетях появилась публикация, согласно которой мужчина напал на пенсионера с ножом на улице Чекменева в Хостинском районе курорта за то, что тот якобы не давал ему проехать на парковке. По словам очевидцев, агрессор в процессе спора вышел из машины, устроил поножовщину, после скрылся."В дежурной части УВД по городу Сочи материал зарегистрирован. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленный на установление всех обстоятельств случившегося. Личности участников инцидента установлены", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220817/sk-1810295294.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802050321_0:0:2068:1550_1920x0_80_0_0_b40ea96566d93d54dd902e90ffa2798a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, МВД по Краснодарскому краю
22:56 17.08.2022
 
В Сочи сотрудники МВД установили личность напавшего на пенсионера мужчины

В Сочи сотрудники МВД установили личность напавшего с ножом на пенсионера мужчины

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник в коридоре Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве
Сотрудник в коридоре Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Сотрудник в коридоре Управления Министерства внутренних дел РФ по городу Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 17 авг – РИА Новости. Полицейские в Сочи установили личность мужчины, который в ходе конфликта напал на пенсионера с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Краснодарского края.
В среду в социальных сетях появилась публикация, согласно которой мужчина напал на пенсионера с ножом на улице Чекменева в Хостинском районе курорта за то, что тот якобы не давал ему проехать на парковке. По словам очевидцев, агрессор в процессе спора вышел из машины, устроил поножовщину, после скрылся.
"В дежурной части УВД по городу Сочи материал зарегистрирован. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленный на установление всех обстоятельств случившегося. Личности участников инцидента установлены", - сказали в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 18:36
СК установил причастность матери к гибели пятилетнего ребенка на Кубани
 
ПроисшествияСочиКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краю
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала