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В Сочи сотрудники МВД установили личность напавшего на пенсионера мужчины

В Сочи сотрудники МВД установили личность напавшего на пенсионера мужчины - РИА Новости, 17.08.2022

В Сочи сотрудники МВД установили личность напавшего на пенсионера мужчины

Полицейские в Сочи установили личность мужчины, который в ходе конфликта напал на пенсионера с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Краснодарского... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T22:56

2022-08-17T22:56

2022-08-17T22:56

происшествия

сочи

краснодарский край

мвд по краснодарскому краю

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СОЧИ, 17 авг – РИА Новости. Полицейские в Сочи установили личность мужчины, который в ходе конфликта напал на пенсионера с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Краснодарского края.В среду в социальных сетях появилась публикация, согласно которой мужчина напал на пенсионера с ножом на улице Чекменева в Хостинском районе курорта за то, что тот якобы не давал ему проехать на парковке. По словам очевидцев, агрессор в процессе спора вышел из машины, устроил поножовщину, после скрылся."В дежурной части УВД по городу Сочи материал зарегистрирован. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленный на установление всех обстоятельств случившегося. Личности участников инцидента установлены", - сказали в ведомстве.

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