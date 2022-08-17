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В Сочи сотрудники МВД установили личность напавшего на пенсионера мужчины
В Сочи сотрудники МВД установили личность напавшего на пенсионера мужчины - РИА Новости, 17.08.2022
В Сочи сотрудники МВД установили личность напавшего на пенсионера мужчины
Полицейские в Сочи установили личность мужчины, который в ходе конфликта напал на пенсионера с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Краснодарского... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T22:56
2022-08-17T22:56
2022-08-17T22:56
происшествия
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СОЧИ, 17 авг – РИА Новости. Полицейские в Сочи установили личность мужчины, который в ходе конфликта напал на пенсионера с ножом, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Краснодарского края.В среду в социальных сетях появилась публикация, согласно которой мужчина напал на пенсионера с ножом на улице Чекменева в Хостинском районе курорта за то, что тот якобы не давал ему проехать на парковке. По словам очевидцев, агрессор в процессе спора вышел из машины, устроил поножовщину, после скрылся."В дежурной части УВД по городу Сочи материал зарегистрирован. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий направленный на установление всех обстоятельств случившегося. Личности участников инцидента установлены", - сказали в ведомстве.
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происшествия, сочи, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, МВД по Краснодарскому краю
В Сочи сотрудники МВД установили личность напавшего на пенсионера мужчины
В Сочи сотрудники МВД установили личность напавшего с ножом на пенсионера мужчины