https://ria.ru/20220817/sochi-1810278744.html

Эксперт объяснил, почему Сочи остается лидером для отдыха у россиян

Эксперт объяснил, почему Сочи остается лидером для отдыха у россиян - РИА Новости, 17.08.2022

Эксперт объяснил, почему Сочи остается лидером для отдыха у россиян

Сочи как курорт удерживает лидерские позиции в этом году на фоне сложной международной логистики и дорогих билетов в Турцию, считает президент Альянса... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:40

2022-08-17T17:40

2022-08-17T17:40

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СОЧИ, 17 авг – РИА Новости. Сочи как курорт удерживает лидерские позиции в этом году на фоне сложной международной логистики и дорогих билетов в Турцию, считает президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) две трети купленных во всей России турпакетов на конец августа приходится на Турцию, доля путешествий внутри страны в этот период составит 12%."Сочи остается лидером для отдыха в Краснодарском крае, в том числе наравне с Турцией, из-за доступной логистики. Дело в том, что у нас существует сейчас дикая нехватка рейсов в Турцию. А те рейсы, что летают, - они продаются за безумные деньги. Билет, который в обычное время стоил в Турцию порядка 10-12 тысяч рублей в одну сторону, сейчас стоит примерно 50 тысяч в обе стороны. Кроме того, закрыт аэропорт Краснодара, многим людям из региона нужно ехать в Сочи, а оттуда вылетать в Турцию, это дорого и неудобно", - рассказал РИА Новости Мкртчян.При этом он добавил, что по-прежнему наблюдается слабая заполняемость номерного фонда Анапы, Геленджика, горных туристических объектов республики Адыгеи, Московского и Лабинского районов Кубани, а также отелей на побережье Азовского моря.

https://ria.ru/20220817/puteshestviya-1810160330.html

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