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Эксперт объяснил, почему Сочи остается лидером для отдыха у россиян - РИА Новости, 17.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220817/sochi-1810278744.html
Эксперт объяснил, почему Сочи остается лидером для отдыха у россиян
Эксперт объяснил, почему Сочи остается лидером для отдыха у россиян - РИА Новости, 17.08.2022
Эксперт объяснил, почему Сочи остается лидером для отдыха у россиян
Сочи как курорт удерживает лидерские позиции в этом году на фоне сложной международной логистики и дорогих билетов в Турцию, считает президент Альянса... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:40
2022-08-17T17:40
туризм
новости - туризм
турция
сочи
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать в выходные
туризм
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СОЧИ, 17 авг – РИА Новости. Сочи как курорт удерживает лидерские позиции в этом году на фоне сложной международной логистики и дорогих билетов в Турцию, считает президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) две трети купленных во всей России турпакетов на конец августа приходится на Турцию, доля путешествий внутри страны в этот период составит 12%."Сочи остается лидером для отдыха в Краснодарском крае, в том числе наравне с Турцией, из-за доступной логистики. Дело в том, что у нас существует сейчас дикая нехватка рейсов в Турцию. А те рейсы, что летают, - они продаются за безумные деньги. Билет, который в обычное время стоил в Турцию порядка 10-12 тысяч рублей в одну сторону, сейчас стоит примерно 50 тысяч в обе стороны. Кроме того, закрыт аэропорт Краснодара, многим людям из региона нужно ехать в Сочи, а оттуда вылетать в Турцию, это дорого и неудобно", - рассказал РИА Новости Мкртчян.При этом он добавил, что по-прежнему наблюдается слабая заполняемость номерного фонда Анапы, Геленджика, горных туристических объектов республики Адыгеи, Московского и Лабинского районов Кубани, а также отелей на побережье Азовского моря.
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новости - туризм, турция, сочи, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать в выходные, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Сочи, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать в выходные, Туризм
17:40 17.08.2022
 
Эксперт объяснил, почему Сочи остается лидером для отдыха у россиян

Эксперт Мкртчян: Сочи остается лидером для отдыха у россиян из-за цен на билеты в Турцию

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 17 авг – РИА Новости. Сочи как курорт удерживает лидерские позиции в этом году на фоне сложной международной логистики и дорогих билетов в Турцию, считает президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) две трети купленных во всей России турпакетов на конец августа приходится на Турцию, доля путешествий внутри страны в этот период составит 12%.
"Сочи остается лидером для отдыха в Краснодарском крае, в том числе наравне с Турцией, из-за доступной логистики. Дело в том, что у нас существует сейчас дикая нехватка рейсов в Турцию. А те рейсы, что летают, - они продаются за безумные деньги. Билет, который в обычное время стоил в Турцию порядка 10-12 тысяч рублей в одну сторону, сейчас стоит примерно 50 тысяч в обе стороны. Кроме того, закрыт аэропорт Краснодара, многим людям из региона нужно ехать в Сочи, а оттуда вылетать в Турцию, это дорого и неудобно", - рассказал РИА Новости Мкртчян.
При этом он добавил, что по-прежнему наблюдается слабая заполняемость номерного фонда Анапы, Геленджика, горных туристических объектов республики Адыгеи, Московского и Лабинского районов Кубани, а также отелей на побережье Азовского моря.
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ТуризмНовости - ТуризмТурцияСочиРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)куда поехать в выходныеТуризм
 
 
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