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В Якутии мужчина угрожал сбросить своих детей с девятого этажа - РИА Новости, 17.08.2022
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В Якутии мужчина угрожал сбросить своих детей с девятого этажа
В Якутии мужчина угрожал сбросить своих детей с девятого этажа - РИА Новости, 17.08.2022
В Якутии мужчина угрожал сбросить своих детей с девятого этажа
Житель Якутии в состоянии алкогольного опьянения угрожал сбросить двоих своих детей из окна на девятом этаже, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:57
2022-08-17T21:57
происшествия
якутск
дети
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Житель Якутии в состоянии алкогольного опьянения угрожал сбросить двоих своих детей из окна на девятом этаже, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону."По данным следствия, 16 августа 2022 года примерно в 10 часов утра житель города Якутска, 1985 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения поставил к открытому окну девятого этажа жилого дома своих малолетних детей, 2016 и 2018 годов рождения, и кричал, высказывая угрозу, что он сейчас их сбросит", - говорится в сообщении.По данным ведомства, происходящее заметил прохожий, который и обратился незамедлительно в полицию. В настоящее время дети помещены в реабилитационный центр, с ними работают психологи.
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происшествия, якутск, дети
Происшествия, Якутск, Дети
21:57 17.08.2022
 
В Якутии мужчина угрожал сбросить своих детей с девятого этажа

СК Якутии завел дело против мужчины, который хотел сбросить своих детей с девятого этажа

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобили Следственного комитета
Автомобили Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобили Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Житель Якутии в состоянии алкогольного опьянения угрожал сбросить двоих своих детей из окна на девятом этаже, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По данным следствия, 16 августа 2022 года примерно в 10 часов утра житель города Якутска, 1985 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения поставил к открытому окну девятого этажа жилого дома своих малолетних детей, 2016 и 2018 годов рождения, и кричал, высказывая угрозу, что он сейчас их сбросит", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, происходящее заметил прохожий, который и обратился незамедлительно в полицию. В настоящее время дети помещены в реабилитационный центр, с ними работают психологи.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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