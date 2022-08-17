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В Якутии мужчина угрожал сбросить своих детей с девятого этажа
В Якутии мужчина угрожал сбросить своих детей с девятого этажа - РИА Новости, 17.08.2022
В Якутии мужчина угрожал сбросить своих детей с девятого этажа
Житель Якутии в состоянии алкогольного опьянения угрожал сбросить двоих своих детей из окна на девятом этаже, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:57
2022-08-17T21:57
2022-08-17T21:57
происшествия
якутск
дети
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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Житель Якутии в состоянии алкогольного опьянения угрожал сбросить двоих своих детей из окна на девятом этаже, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по региону."По данным следствия, 16 августа 2022 года примерно в 10 часов утра житель города Якутска, 1985 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения поставил к открытому окну девятого этажа жилого дома своих малолетних детей, 2016 и 2018 годов рождения, и кричал, высказывая угрозу, что он сейчас их сбросит", - говорится в сообщении.По данным ведомства, происходящее заметил прохожий, который и обратился незамедлительно в полицию. В настоящее время дети помещены в реабилитационный центр, с ними работают психологи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, дети
Происшествия, Якутск, Дети
В Якутии мужчина угрожал сбросить своих детей с девятого этажа
СК Якутии завел дело против мужчины, который хотел сбросить своих детей с девятого этажа