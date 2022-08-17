СК установил причастность матери к гибели пятилетнего ребенка на Кубани
СК установил причастность матери к убийству пятилетнего мальчика в Краснодаре
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Установлена причастность матери к гибели пятилетнего мальчика в Краснодаре, где ребенка избили и инсценировали пропажу, женщине предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Ранее сообщалось, что 8 июня отчим в ходе конфликта нанес ребенку удар рукой по голове, после чего семья легла спать. Утром супруги обнаружили, что мальчик мертв, и чтобы скрыть следы преступления, отчим в сумке вывез тело ребенка в лесопололосу неподалеку от реки Кубань и закопал. Спустя пару дней после случившегося супруги инсценировали пропажу ребенка. Они отправились на отдых у реки Кубани и сообщили в полицию об исчезновении мальчика. Отчима арестовали, ему было предъявлено обвинение в убийстве.
"Установлена также причастность матери малолетнего потерпевшего к его убийству. Сегодня 31-летняя женщина задержана следователем и ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц", - говорится в сообщении.
По версии СК, в ночь на 9 июня обвиняемые избили ребенка массажером в виде скалки, проводом от зарядного устройства, кулаками и ногами. В ведомстве добавили, что скоро в суд будет направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения.