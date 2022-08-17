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СК установил причастность матери к гибели пятилетнего ребенка на Кубани - РИА Новости, 17.08.2022
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СК установил причастность матери к гибели пятилетнего ребенка на Кубани
СК установил причастность матери к гибели пятилетнего ребенка на Кубани - РИА Новости, 17.08.2022
СК установил причастность матери к гибели пятилетнего ребенка на Кубани
Установлена причастность матери к гибели пятилетнего мальчика в Краснодаре, где ребенка избили и инсценировали пропажу, женщине предъявлено обвинение,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:36
2022-08-17T18:36
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Установлена причастность матери к гибели пятилетнего мальчика в Краснодаре, где ребенка избили и инсценировали пропажу, женщине предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.Ранее сообщалось, что 8 июня отчим в ходе конфликта нанес ребенку удар рукой по голове, после чего семья легла спать. Утром супруги обнаружили, что мальчик мертв, и чтобы скрыть следы преступления, отчим в сумке вывез тело ребенка в лесопололосу неподалеку от реки Кубань и закопал. Спустя пару дней после случившегося супруги инсценировали пропажу ребенка. Они отправились на отдых у реки Кубани и сообщили в полицию об исчезновении мальчика. Отчима арестовали, ему было предъявлено обвинение в убийстве."Установлена также причастность матери малолетнего потерпевшего к его убийству. Сегодня 31-летняя женщина задержана следователем и ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц", - говорится в сообщении.По версии СК, в ночь на 9 июня обвиняемые избили ребенка массажером в виде скалки, проводом от зарядного устройства, кулаками и ногами. В ведомстве добавили, что скоро в суд будет направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
18:36 17.08.2022
 
СК установил причастность матери к гибели пятилетнего ребенка на Кубани

СК установил причастность матери к убийству пятилетнего мальчика в Краснодаре

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Установлена причастность матери к гибели пятилетнего мальчика в Краснодаре, где ребенка избили и инсценировали пропажу, женщине предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Ранее сообщалось, что 8 июня отчим в ходе конфликта нанес ребенку удар рукой по голове, после чего семья легла спать. Утром супруги обнаружили, что мальчик мертв, и чтобы скрыть следы преступления, отчим в сумке вывез тело ребенка в лесопололосу неподалеку от реки Кубань и закопал. Спустя пару дней после случившегося супруги инсценировали пропажу ребенка. Они отправились на отдых у реки Кубани и сообщили в полицию об исчезновении мальчика. Отчима арестовали, ему было предъявлено обвинение в убийстве.
"Установлена также причастность матери малолетнего потерпевшего к его убийству. Сегодня 31-летняя женщина задержана следователем и ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц", - говорится в сообщении.
По версии СК, в ночь на 9 июня обвиняемые избили ребенка массажером в виде скалки, проводом от зарядного устройства, кулаками и ногами. В ведомстве добавили, что скоро в суд будет направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения.
Наручники - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 15:15
Суд дал 1,5 года колонии уральцу, зарезавшему ребенка на руках у матери
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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