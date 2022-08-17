https://ria.ru/20220817/sk-1810295294.html

СК установил причастность матери к гибели пятилетнего ребенка на Кубани

СК установил причастность матери к гибели пятилетнего ребенка на Кубани - РИА Новости, 17.08.2022

СК установил причастность матери к гибели пятилетнего ребенка на Кубани

Установлена причастность матери к гибели пятилетнего мальчика в Краснодаре, где ребенка избили и инсценировали пропажу, женщине предъявлено обвинение,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:36

2022-08-17T18:36

2022-08-17T18:36

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583597_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_97aa777c406e35706b87f58657a69c79.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Установлена причастность матери к гибели пятилетнего мальчика в Краснодаре, где ребенка избили и инсценировали пропажу, женщине предъявлено обвинение, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.Ранее сообщалось, что 8 июня отчим в ходе конфликта нанес ребенку удар рукой по голове, после чего семья легла спать. Утром супруги обнаружили, что мальчик мертв, и чтобы скрыть следы преступления, отчим в сумке вывез тело ребенка в лесопололосу неподалеку от реки Кубань и закопал. Спустя пару дней после случившегося супруги инсценировали пропажу ребенка. Они отправились на отдых у реки Кубани и сообщили в полицию об исчезновении мальчика. Отчима арестовали, ему было предъявлено обвинение в убийстве."Установлена также причастность матери малолетнего потерпевшего к его убийству. Сегодня 31-летняя женщина задержана следователем и ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном группой лиц", - говорится в сообщении.По версии СК, в ночь на 9 июня обвиняемые избили ребенка массажером в виде скалки, проводом от зарядного устройства, кулаками и ногами. В ведомстве добавили, что скоро в суд будет направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения.

https://ria.ru/20220817/sud-1810226968.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)