https://ria.ru/20220817/siriya-1810123893.html

Сирийские курды не подтвердили информацию о начале турецкой операции

Сирийские курды не подтвердили информацию о начале турецкой операции - РИА Новости, 17.08.2022

Сирийские курды не подтвердили информацию о начале турецкой операции

Сирийские курды не подтверждают, что на севере страны идет турецкая операция, заявил РИА Новости представитель "Сирийского демократического совета" в США Бассам РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T02:52

2022-08-17T02:52

2022-08-17T02:53

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Сирийские курды не подтверждают, что на севере страны идет турецкая операция, заявил РИА Новости представитель "Сирийского демократического совета" в США Бассам Сакер."Эти сообщения не соответствуют действительности. Никаких атак не было, и мы считаем, что ни Россия, ни США такие атаки не одобряли. Но мы заметили, что они увеличили число атак беспилотников в районе, они нацелены на гражданских, руководство самоуправлений, что нехорошо для стабильности в районе", - сказал Сакер.Так он прокомментировал циркулирующие в социальных сетях сообщения о том, что Анкара якобы начала военную операцию на севере Сирии.Как заявил Сакер, США и РФ уверили курдов, что военной операции Турции не будет. "У нас были встречи в госдепартаменте на прошлой неделе и также с русскими. Они отрицали, что одобряли подобное", - сказал он.По его словам, сирийские курды готовы в случае необходимости защищаться, на этот счет есть договоренность с правительством Сирии.

https://ria.ru/20220816/siriya-1810052536.html

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