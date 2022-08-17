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Сирийские курды не подтвердили информацию о начале турецкой операции - РИА Новости, 17.08.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220817/siriya-1810123893.html
Сирийские курды не подтвердили информацию о начале турецкой операции
Сирийские курды не подтвердили информацию о начале турецкой операции - РИА Новости, 17.08.2022
Сирийские курды не подтвердили информацию о начале турецкой операции
Сирийские курды не подтверждают, что на севере страны идет турецкая операция, заявил РИА Новости представитель "Сирийского демократического совета" в США Бассам РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T02:52
2022-08-17T02:53
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сирия
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Сирийские курды не подтверждают, что на севере страны идет турецкая операция, заявил РИА Новости представитель "Сирийского демократического совета" в США Бассам Сакер."Эти сообщения не соответствуют действительности. Никаких атак не было, и мы считаем, что ни Россия, ни США такие атаки не одобряли. Но мы заметили, что они увеличили число атак беспилотников в районе, они нацелены на гражданских, руководство самоуправлений, что нехорошо для стабильности в районе", - сказал Сакер.Так он прокомментировал циркулирующие в социальных сетях сообщения о том, что Анкара якобы начала военную операцию на севере Сирии.Как заявил Сакер, США и РФ уверили курдов, что военной операции Турции не будет. "У нас были встречи в госдепартаменте на прошлой неделе и также с русскими. Они отрицали, что одобряли подобное", - сказал он.По его словам, сирийские курды готовы в случае необходимости защищаться, на этот счет есть договоренность с правительством Сирии.
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в мире, сша, россия, сирия
Война в Сирии, В мире, США, Россия, Сирия
02:52 17.08.2022 (обновлено: 02:53 17.08.2022)
 
Сирийские курды не подтвердили информацию о начале турецкой операции

Сирийские курды не подтверждают информацию о начале турецкой военной операции

© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкие военные ведут огонь в Сирии
Турецкие военные ведут огонь в Сирии - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкие военные ведут огонь в Сирии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Сирийские курды не подтверждают, что на севере страны идет турецкая операция, заявил РИА Новости представитель "Сирийского демократического совета" в США Бассам Сакер.
"Эти сообщения не соответствуют действительности. Никаких атак не было, и мы считаем, что ни Россия, ни США такие атаки не одобряли. Но мы заметили, что они увеличили число атак беспилотников в районе, они нацелены на гражданских, руководство самоуправлений, что нехорошо для стабильности в районе", - сказал Сакер.
Так он прокомментировал циркулирующие в социальных сетях сообщения о том, что Анкара якобы начала военную операцию на севере Сирии.
Как заявил Сакер, США и РФ уверили курдов, что военной операции Турции не будет. "У нас были встречи в госдепартаменте на прошлой неделе и также с русскими. Они отрицали, что одобряли подобное", - сказал он.
По его словам, сирийские курды готовы в случае необходимости защищаться, на этот счет есть договоренность с правительством Сирии.
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