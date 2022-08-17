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В Швеции хотят поддержать население из-за высоких цен на электроэнергию
В Швеции хотят поддержать население из-за высоких цен на электроэнергию - РИА Новости, 17.08.2022
В Швеции хотят поддержать население из-за высоких цен на электроэнергию
Правительство Швеции планирует выделить не менее 30 миллиардов шведских крон (2,8 миллиарда долларов) на поддержку домохозяйств в стране на фоне высоких цен на... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T22:47
2022-08-17T22:47
2022-08-17T22:47
в мире
жкх
швеция
умеренная коалиционная партия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Правительство Швеции планирует выделить не менее 30 миллиардов шведских крон (2,8 миллиарда долларов) на поддержку домохозяйств в стране на фоне высоких цен на электроэнергию, сообщил телеканал SVT.Ранее лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон заявил, что цены на электроэнергию на начало августа в Швеции были в среднем в пять раз выше показателей 2020 года, у правительства, по его мнению, возникают трудности с планированием цен на электричество."По меньшей мере 30 миллиардов (крон - ред.), выплаченных Svenska kraftnät (оператору шведских электросетей - ред.), будут использованы либо для прямой компенсации домохозяйствам, либо для других способов снижения цен и сборов. Теперь властям нужно выяснить, как могут быть выплачены деньги", - говорится в сообщении телеканала.В конце июля главный стратег оператора шведских электросетей Svenska kraftnät Никлас Дамсгард заявил, что Швеция этой зимой, возможно, столкнется с отключениями электроэнергии.
https://ria.ru/20220816/shvetsiya-1810109394.html
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в мире, жкх, швеция, умеренная коалиционная партия
В мире, ЖКХ, Швеция, Умеренная коалиционная партия
В Швеции хотят поддержать население из-за высоких цен на электроэнергию
В Швеции хотят выделить 2,8 миллиардов долларов на поддержку граждан из-за высоких цен