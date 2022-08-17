Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мужчине, заказавшему песню в поддержку "Азова"*, назначили штраф - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/shtraf-1810284671.html
В Крыму мужчине, заказавшему песню в поддержку "Азова"*, назначили штраф
В Крыму мужчине, заказавшему песню в поддержку "Азова"*, назначили штраф - РИА Новости, 17.08.2022
В Крыму мужчине, заказавшему песню в поддержку "Азова"*, назначили штраф
Мужчина, заказавший в одном из крымских кафе песню в поддержку украинского националистического батальона "Азов"*, оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:59
2022-08-17T18:22
россия
происшествия
республика крым
вооруженные силы рф
украина
батальон "азов"
щелкино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Мужчина, заказавший в одном из крымских кафе песню в поддержку украинского националистического батальона "Азов"*, оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда республики.Инцидент произошел в кафе города Щелкино на востоке Крыма. Посетитель заказал у диджея украинскую песню "Дикое поле", в которой транслировалось видеоизображение по дискредитации ВС РФ и символика батальона "Азов"*, подчеркнули в судебной инстанции."Правонарушитель постановлением суда признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В суде пояснили, что мужчина вину признал, объяснив свое поведение состоянием сильного алкогольного опьянения.Кроме того, по данным пресс-службы, ранее судом было вынесено решение и в отношении диджея кафе.Суд признал его виновным в демонстрации на проекторе нацистской символики батальона "Азов"* при скоплении посетителей кафе. Диджею назначено наказание в виде "административного ареста сроком на 10 суток с конфискацией предмета административного правонарушения".При этом, по данным пресс-службы, сам мужчина вину признал частично, пояснив, что видеоклип с украинской песней поставил по заказу одного из посетителей кафе, о его содержании ничего не знал.Оба постановления суда в законную силу не вступили.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220817/armiya-1810285978.html
https://ria.ru/20220817/spetsoperatsiya-1810152627.html
https://ria.ru/20220817/krym-1810175474.html
россия
республика крым
украина
щелкино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, республика крым, вооруженные силы рф, украина, батальон "азов", щелкино
Россия, Происшествия, Республика Крым, Вооруженные силы РФ, Украина, Батальон "Азов", Щелкино
17:59 17.08.2022 (обновлено: 18:22 17.08.2022)
 
В Крыму мужчине, заказавшему песню в поддержку "Азова"*, назначили штраф

В Крыму посетителю кафе назначили штраф в 50 тысяч рублей за песню в поддержку "Азова"*

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Мужчина, заказавший в одном из крымских кафе песню в поддержку украинского националистического батальона "Азов"*, оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда республики.
Инцидент произошел в кафе города Щелкино на востоке Крыма. Посетитель заказал у диджея украинскую песню "Дикое поле", в которой транслировалось видеоизображение по дискредитации ВС РФ и символика батальона "Азов"*, подчеркнули в судебной инстанции.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 18:01
В Подмосковье мужчина добровольно сознался в дискредитации российской армии
"Правонарушитель постановлением суда признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В суде пояснили, что мужчина вину признал, объяснив свое поведение состоянием сильного алкогольного опьянения.
Кроме того, по данным пресс-службы, ранее судом было вынесено решение и в отношении диджея кафе.
Флаг КПРФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 10:23Специальная военная операция на Украине
КПРФ отозвала кандидата на выборы из-за "невнятной позиции" о спецоперации
Суд признал его виновным в демонстрации на проекторе нацистской символики батальона "Азов"* при скоплении посетителей кафе. Диджею назначено наказание в виде "административного ареста сроком на 10 суток с конфискацией предмета административного правонарушения".
При этом, по данным пресс-службы, сам мужчина вину признал частично, пояснив, что видеоклип с украинской песней поставил по заказу одного из посетителей кафе, о его содержании ничего не знал.
Оба постановления суда в законную силу не вступили.
*Организация признана террористической и запрещена в России
ФСБ России пресекла деятельность ячейки международной террористической организации в Крыму
Вчера, 11:49
В Крыму разгромили ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
 
РоссияПроисшествияРеспублика КрымВооруженные силы РФУкраинаБатальон "Азов"Щелкино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала