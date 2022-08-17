https://ria.ru/20220817/shtraf-1810284671.html

В Крыму мужчине, заказавшему песню в поддержку "Азова"*, назначили штраф

В Крыму мужчине, заказавшему песню в поддержку "Азова"*, назначили штраф - РИА Новости, 17.08.2022

В Крыму мужчине, заказавшему песню в поддержку "Азова"*, назначили штраф

Мужчина, заказавший в одном из крымских кафе песню в поддержку украинского националистического батальона "Азов"*, оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:59

2022-08-17T17:59

2022-08-17T18:22

россия

происшествия

республика крым

вооруженные силы рф

украина

батальон "азов"

щелкино

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости. Мужчина, заказавший в одном из крымских кафе песню в поддержку украинского националистического батальона "Азов"*, оштрафован на 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда республики.Инцидент произошел в кафе города Щелкино на востоке Крыма. Посетитель заказал у диджея украинскую песню "Дикое поле", в которой транслировалось видеоизображение по дискредитации ВС РФ и символика батальона "Азов"*, подчеркнули в судебной инстанции."Правонарушитель постановлением суда признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.В суде пояснили, что мужчина вину признал, объяснив свое поведение состоянием сильного алкогольного опьянения.Кроме того, по данным пресс-службы, ранее судом было вынесено решение и в отношении диджея кафе.Суд признал его виновным в демонстрации на проекторе нацистской символики батальона "Азов"* при скоплении посетителей кафе. Диджею назначено наказание в виде "административного ареста сроком на 10 суток с конфискацией предмета административного правонарушения".При этом, по данным пресс-службы, сам мужчина вину признал частично, пояснив, что видеоклип с украинской песней поставил по заказу одного из посетителей кафе, о его содержании ничего не знал.Оба постановления суда в законную силу не вступили.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220817/armiya-1810285978.html

https://ria.ru/20220817/spetsoperatsiya-1810152627.html

https://ria.ru/20220817/krym-1810175474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика крым, вооруженные силы рф, украина, батальон "азов", щелкино