https://ria.ru/20220817/sholts-1810156698.html

Шольц с опозданием на сутки осудил заявление Аббаса о "50 холокостах"

Шольц с опозданием на сутки осудил заявление Аббаса о "50 холокостах" - РИА Новости, 17.08.2022

Шольц с опозданием на сутки осудил заявление Аббаса о "50 холокостах"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц с опозданием почти на сутки осудил заявление палестинского лидера Махмуда Аббаса, обвинившего в ходе совместной пресс-конференции в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:37

2022-08-17T10:37

2022-08-17T11:44

в мире

махмуд аббас

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БЕРЛИН, 17 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц с опозданием почти на сутки осудил заявление палестинского лидера Махмуда Аббаса, обвинившего в ходе совместной пресс-конференции в Берлине Израиль в "пятидесяти холокостах" против палестинцев.Во вторник, во второй половине дня, в Берлине прошла пресс-конференция при участии Шольца и Аббаса по итогам переговоров сторон, которые состоялись в ведомстве канцлера ФРГ. Аббасу был задан вопрос, намерены ли палестинцы принести извинения за теракт 1972 года в Мюнхене. В ответ палестинский лидер сказал, что Израиль с 1947 года совершил на территории Палестины "50 массовых убийств, 50 холокостов". Канцлер Шольц никак не прокомментировал это заявление.Публичное преуменьшение, отрицание, одобрение или оправдание преступлений нацизма является уголовным преступлением в Германии."Я глубоко возмущен невыразимыми заявлениями президента Палестины Махмуда Аббаса. Для нас, немцев, в частности, любая релятивизация Холокоста невыносима и неприемлема. Я осуждаю любые попытки отрицать преступления Холокоста", — написал Шольц в Twitter в среду утром.Ранее поведение канцлера резко осудили в оппозиции. Как заявил во вторник лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, в ходе пресс-конференции Шольца и Аббаса произошло "невообразимое", канцлер "должен был бы ясно и четко возразить президенту Палестины и попросить его покинуть помещение".Теракт на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году был совершен членами палестинской террористической группировки, его жертвами стали 12 человек — 11 членов олимпийской сборной Израиля и один немецкий полицейский. Пять из восьми террористов были убиты спецназом в ходе операции захвата.

https://ria.ru/20220713/bayden-1802298574.html

https://ria.ru/20220722/khamas-1804425921.html

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израиль

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в мире, махмуд аббас, фридрих мерц, германия, израиль, палестина, хдс/хсс