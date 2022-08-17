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Шольц с опозданием на сутки осудил заявление Аббаса о "50 холокостах" - РИА Новости, 17.08.2022
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Шольц с опозданием на сутки осудил заявление Аббаса о "50 холокостах"
Шольц с опозданием на сутки осудил заявление Аббаса о "50 холокостах" - РИА Новости, 17.08.2022
Шольц с опозданием на сутки осудил заявление Аббаса о "50 холокостах"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц с опозданием почти на сутки осудил заявление палестинского лидера Махмуда Аббаса, обвинившего в ходе совместной пресс-конференции в... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:37
2022-08-17T11:44
в мире
махмуд аббас
фридрих мерц
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БЕРЛИН, 17 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц с опозданием почти на сутки осудил заявление палестинского лидера Махмуда Аббаса, обвинившего в ходе совместной пресс-конференции в Берлине Израиль в "пятидесяти холокостах" против палестинцев.Во вторник, во второй половине дня, в Берлине прошла пресс-конференция при участии Шольца и Аббаса по итогам переговоров сторон, которые состоялись в ведомстве канцлера ФРГ. Аббасу был задан вопрос, намерены ли палестинцы принести извинения за теракт 1972 года в Мюнхене. В ответ палестинский лидер сказал, что Израиль с 1947 года совершил на территории Палестины "50 массовых убийств, 50 холокостов". Канцлер Шольц никак не прокомментировал это заявление.Публичное преуменьшение, отрицание, одобрение или оправдание преступлений нацизма является уголовным преступлением в Германии."Я глубоко возмущен невыразимыми заявлениями президента Палестины Махмуда Аббаса. Для нас, немцев, в частности, любая релятивизация Холокоста невыносима и неприемлема. Я осуждаю любые попытки отрицать преступления Холокоста", — написал Шольц в Twitter в среду утром.Ранее поведение канцлера резко осудили в оппозиции. Как заявил во вторник лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, в ходе пресс-конференции Шольца и Аббаса произошло "невообразимое", канцлер "должен был бы ясно и четко возразить президенту Палестины и попросить его покинуть помещение".Теракт на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году был совершен членами палестинской террористической группировки, его жертвами стали 12 человек — 11 членов олимпийской сборной Израиля и один немецкий полицейский. Пять из восьми террористов были убиты спецназом в ходе операции захвата.
https://ria.ru/20220713/bayden-1802298574.html
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в мире, махмуд аббас, фридрих мерц, германия, израиль, палестина, хдс/хсс
В мире, Махмуд Аббас, Фридрих Мерц, Германия, Израиль, Палестина, ХДС/ХСС
10:37 17.08.2022 (обновлено: 11:44 17.08.2022)
 
Шольц с опозданием на сутки осудил заявление Аббаса о "50 холокостах"

Шольц с опозданием на сутки осудил заявление Аббаса, обвинившего Израиль в "50 холокостах"

© AFP 2022 / Jens SchlueterКанцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Палестины Махмуд Аббас во время пресс-конференции в Берлине. 16 августа 2022
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Палестины Махмуд Аббас во время пресс-конференции в Берлине. 16 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / Jens Schlueter
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Палестины Махмуд Аббас во время пресс-конференции в Берлине. 16 августа 2022
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БЕРЛИН, 17 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц с опозданием почти на сутки осудил заявление палестинского лидера Махмуда Аббаса, обвинившего в ходе совместной пресс-конференции в Берлине Израиль в "пятидесяти холокостах" против палестинцев.
Во вторник, во второй половине дня, в Берлине прошла пресс-конференция при участии Шольца и Аббаса по итогам переговоров сторон, которые состоялись в ведомстве канцлера ФРГ. Аббасу был задан вопрос, намерены ли палестинцы принести извинения за теракт 1972 года в Мюнхене. В ответ палестинский лидер сказал, что Израиль с 1947 года совершил на территории Палестины "50 массовых убийств, 50 холокостов". Канцлер Шольц никак не прокомментировал это заявление.
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"Я глубоко возмущен невыразимыми заявлениями президента Палестины Махмуда Аббаса. Для нас, немцев, в частности, любая релятивизация Холокоста невыносима и неприемлема. Я осуждаю любые попытки отрицать преступления Холокоста", — написал Шольц в Twitter в среду утром.
Ранее поведение канцлера резко осудили в оппозиции. Как заявил во вторник лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, в ходе пресс-конференции Шольца и Аббаса произошло "невообразимое", канцлер "должен был бы ясно и четко возразить президенту Палестины и попросить его покинуть помещение".
Теракт на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году был совершен членами палестинской террористической группировки, его жертвами стали 12 человек — 11 членов олимпийской сборной Израиля и один немецкий полицейский. Пять из восьми террористов были убиты спецназом в ходе операции захвата.
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В миреМахмуд АббасФридрих МерцГерманияИзраильПалестинаХДС/ХСС
 
 
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