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Липецкая область к 1 сентября модернизирует спортивные залы и площадки школ - РИА Новости, 17.08.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220817/shkoly-1810180428.html
Липецкая область к 1 сентября модернизирует спортивные залы и площадки школ
Липецкая область к 1 сентября модернизирует спортивные залы и площадки школ - РИА Новости, 17.08.2022
Липецкая область к 1 сентября модернизирует спортивные залы и площадки школ
К 1 сентября в школах Липецкой области и областного центра в рамках нацпроекта "Образование" откроются обновленные спортивные залы и новые пришкольные площадки... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:12
2022-08-17T12:12
липецкая область
школы
игорь артамонов
спорт
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ЛИПЕЦК, 17 авг – РИА Новости. К 1 сентября в школах Липецкой области и областного центра в рамках нацпроекта "Образование" откроются обновленные спортивные залы и новые пришкольные площадки для занятий физкультурой, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, в настоящее время ремонтные работы ведутся на 13 объектах. Пять из них находятся в сельских школах Краснинского, Усманского, Тербунского, Данковского и Добровского районов. Там полностью меняют полы, освещение, коммуникации, окна, устанавливают новое спортивное оборудование. Работы ведутся в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование"."Теперь у ребят в сельских школах есть возможность заниматься в комфортных условиях. Спорт и массовая физкультура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации", – подчеркнул Артамонов.Также губернатор отметил, что в областном центре к 1 сентября будет отремонтировано семь пришкольных спортивных площадок и стадионов, которые были отобраны для реконструкции по результатам голосования липчан. Там будут обустроены беговые дорожки, гимнастические городки с турниками, кольцами, канатом и брусьями, прыжковые ямы, теннисные столы и баскетбольные стойки. На эти цели из регионального и муниципального бюджета выделено 150 миллионов рублей. Заниматься на пришкольных площадках, также как и в школьных спортзалах можно будет не только во время уроков, но и во внеурочное время.
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школы, игорь артамонов, спорт
Липецкая область, Школы, Игорь Артамонов, Спорт
12:12 17.08.2022
 

Липецкая область к 1 сентября модернизирует спортивные залы и площадки школ

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 17 авг – РИА Новости. К 1 сентября в школах Липецкой области и областного центра в рамках нацпроекта "Образование" откроются обновленные спортивные залы и новые пришкольные площадки для занятий физкультурой, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, в настоящее время ремонтные работы ведутся на 13 объектах. Пять из них находятся в сельских школах Краснинского, Усманского, Тербунского, Данковского и Добровского районов. Там полностью меняют полы, освещение, коммуникации, окна, устанавливают новое спортивное оборудование. Работы ведутся в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов во время посещения стройплощадки физкультурно-оздоровительного комплекса в Ельце - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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"Теперь у ребят в сельских школах есть возможность заниматься в комфортных условиях. Спорт и массовая физкультура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации", – подчеркнул Артамонов.
Также губернатор отметил, что в областном центре к 1 сентября будет отремонтировано семь пришкольных спортивных площадок и стадионов, которые были отобраны для реконструкции по результатам голосования липчан. Там будут обустроены беговые дорожки, гимнастические городки с турниками, кольцами, канатом и брусьями, прыжковые ямы, теннисные столы и баскетбольные стойки. На эти цели из регионального и муниципального бюджета выделено 150 миллионов рублей. Заниматься на пришкольных площадках, также как и в школьных спортзалах можно будет не только во время уроков, но и во внеурочное время.
 
Липецкая областьШколыИгорь АртамоновСпорт
 
 
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