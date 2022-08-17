Эксперт: ЕС играет роль почтальона в переговорах по ядерной сделке с Ираном
Эксперт Хлопков: ЕС играет лишь роль почтальона в переговорах по ядерной сделке с Ираном
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Участие ЕС в вопросах о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в последние месяцы свелось к роли почтальона, считает директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.
"На мой взгляд, роль ЕС последние месяцы во многом сводилась к роли почтальона, т. е. переносить идеи иранские американцам и наоборот, брать идеи от других участников переговорного процесса, распространять их. На мой взгляд, роль ЕС в нынешних условиях меньше, чем она была при выработке изначальной договоренности", - сказал Хлопков на круглом столе, организованном медиагруппой "Россия сегодня".
Он добавил, что сравнение с почтальоном относится и к подготовленному Европейским союзом проекту соглашения о восстановлении ядерной сделки.
"Это же и справедливо в отношении того пакета, как я понимаю, который (глава дипломатии ЕС - ред.) Жозеп Боррель недавно представил. По сути, это те договоренности, которые достаточно давно уже были достигнуты с небольшими инновациями, которые стали результатом совместной работы участников этой договоренности", - отметил Хлопков.
Иран ранее ответил Европейскому союзу на подготовленный им проект соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. До этого координатор от ЕС на переговорах представил окончательный текст проекта соглашения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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