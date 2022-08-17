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Эксперт: ЕС играет роль почтальона в переговорах по ядерной сделке с Ираном

Эксперт: ЕС играет роль почтальона в переговорах по ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 17.08.2022

Эксперт: ЕС играет роль почтальона в переговорах по ядерной сделке с Ираном

Участие ЕС в вопросах о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в последние месяцы свелось к роли почтальона,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:03

2022-08-17T15:03

2022-08-17T15:03

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Участие ЕС в вопросах о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в последние месяцы свелось к роли почтальона, считает директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.Он добавил, что сравнение с почтальоном относится и к подготовленному Европейским союзом проекту соглашения о восстановлении ядерной сделки."Это же и справедливо в отношении того пакета, как я понимаю, который (глава дипломатии ЕС - ред.) Жозеп Боррель недавно представил. По сути, это те договоренности, которые достаточно давно уже были достигнуты с небольшими инновациями, которые стали результатом совместной работы участников этой договоренности", - отметил Хлопков.Иран ранее ответил Европейскому союзу на подготовленный им проект соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. До этого координатор от ЕС на переговорах представил окончательный текст проекта соглашения.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20220814/evrosoyuz-1808813791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, жозеп боррель, дональд трамп, иран, сша, великобритания, евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)