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Эксперт: ЕС играет роль почтальона в переговорах по ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 17.08.2022
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Эксперт: ЕС играет роль почтальона в переговорах по ядерной сделке с Ираном
Эксперт: ЕС играет роль почтальона в переговорах по ядерной сделке с Ираном - РИА Новости, 17.08.2022
Эксперт: ЕС играет роль почтальона в переговорах по ядерной сделке с Ираном
Участие ЕС в вопросах о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в последние месяцы свелось к роли почтальона,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:03
2022-08-17T15:03
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Участие ЕС в вопросах о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в последние месяцы свелось к роли почтальона, считает директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.Он добавил, что сравнение с почтальоном относится и к подготовленному Европейским союзом проекту соглашения о восстановлении ядерной сделки."Это же и справедливо в отношении того пакета, как я понимаю, который (глава дипломатии ЕС - ред.) Жозеп Боррель недавно представил. По сути, это те договоренности, которые достаточно давно уже были достигнуты с небольшими инновациями, которые стали результатом совместной работы участников этой договоренности", - отметил Хлопков.Иран ранее ответил Европейскому союзу на подготовленный им проект соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. До этого координатор от ЕС на переговорах представил окончательный текст проекта соглашения.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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в мире, цены на нефть, жозеп боррель, дональд трамп, иран, сша, великобритания, евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Цены на нефть, Жозеп Боррель, Дональд Трамп, Иран, США, Великобритания, Евросоюз, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
15:03 17.08.2022
 
Эксперт: ЕС играет роль почтальона в переговорах по ядерной сделке с Ираном

Эксперт Хлопков: ЕС играет лишь роль почтальона в переговорах по ядерной сделке с Ираном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Участие ЕС в вопросах о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в последние месяцы свелось к роли почтальона, считает директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков.
"На мой взгляд, роль ЕС последние месяцы во многом сводилась к роли почтальона, т. е. переносить идеи иранские американцам и наоборот, брать идеи от других участников переговорного процесса, распространять их. На мой взгляд, роль ЕС в нынешних условиях меньше, чем она была при выработке изначальной договоренности", - сказал Хлопков на круглом столе, организованном медиагруппой "Россия сегодня".
Он добавил, что сравнение с почтальоном относится и к подготовленному Европейским союзом проекту соглашения о восстановлении ядерной сделки.
"Это же и справедливо в отношении того пакета, как я понимаю, который (глава дипломатии ЕС - ред.) Жозеп Боррель недавно представил. По сути, это те договоренности, которые достаточно давно уже были достигнуты с небольшими инновациями, которые стали результатом совместной работы участников этой договоренности", - отметил Хлопков.
Иран ранее ответил Европейскому союзу на подготовленный им проект соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. До этого координатор от ЕС на переговорах представил окончательный текст проекта соглашения.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В миреЦены на нефтьЖозеп БоррельДональд ТрампИранСШАВеликобританияЕвросоюзСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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