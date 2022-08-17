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Власти Крыма рассказали о работе саперов в селах Джанкойского района - РИА Новости, 17.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/sapery-1810169654.html
Власти Крыма рассказали о работе саперов в селах Джанкойского района
Власти Крыма рассказали о работе саперов в селах Джанкойского района - РИА Новости, 17.08.2022
Власти Крыма рассказали о работе саперов в селах Джанкойского района
В селах Джанкойского района на севере Крыма, попавших в зону детонации боеприпасов в одной из воинских частей, работают саперы, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:30
2022-08-17T11:30
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
украина
в мире
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. В селах Джанкойского района на севере Крыма, попавших в зону детонации боеприпасов в одной из воинских частей, работают саперы, сообщил РИА Новости глава администрации Майского сельского поселения Николай Карпец.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны РФ, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело."Пока на месте работают саперы. Потихоньку улицы зачищают. Как только будет акт, что МЧС дает добро, начнем людей запускать", - сказал Карпец агентству.При этом, по его словам, в соседнее село Азовское, также попавшее в зону детонации боеприпасов, начало постепенно возвращаться эвакуированное ранее население."В Майское пока нет", - отметил Карпец.
https://ria.ru/20220817/krym-1810145769.html
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россия
республика крым
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, украина, в мире, джанкой, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Украина, В мире, Джанкой, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
11:30 17.08.2022
 
Власти Крыма рассказали о работе саперов в селах Джанкойского района

В селах Джанкойского района Крыма в зоне детонации боеприпасов саперы зачищают улицы

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. В селах Джанкойского района на севере Крыма, попавших в зону детонации боеприпасов в одной из воинских частей, работают саперы, сообщил РИА Новости глава администрации Майского сельского поселения Николай Карпец.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны РФ, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.
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"Пока на месте работают саперы. Потихоньку улицы зачищают. Как только будет акт, что МЧС дает добро, начнем людей запускать", - сказал Карпец агентству.
При этом, по его словам, в соседнее село Азовское, также попавшее в зону детонации боеприпасов, начало постепенно возвращаться эвакуированное ранее население.
"В Майское пока нет", - отметил Карпец.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КрымУкраинаВ миреДжанкойМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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