https://ria.ru/20220817/sapery-1810169654.html
Власти Крыма рассказали о работе саперов в селах Джанкойского района
Власти Крыма рассказали о работе саперов в селах Джанкойского района - РИА Новости, 17.08.2022
Власти Крыма рассказали о работе саперов в селах Джанкойского района
В селах Джанкойского района на севере Крыма, попавших в зону детонации боеприпасов в одной из воинских частей, работают саперы, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:30
2022-08-17T11:30
2022-08-17T11:30
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
украина
в мире
джанкой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935775_0:170:2016:1304_1920x0_80_0_0_64088d0d074b9edabc1378c22e744bb1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. В селах Джанкойского района на севере Крыма, попавших в зону детонации боеприпасов в одной из воинских частей, работают саперы, сообщил РИА Новости глава администрации Майского сельского поселения Николай Карпец.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны РФ, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело."Пока на месте работают саперы. Потихоньку улицы зачищают. Как только будет акт, что МЧС дает добро, начнем людей запускать", - сказал Карпец агентству.При этом, по его словам, в соседнее село Азовское, также попавшее в зону детонации боеприпасов, начало постепенно возвращаться эвакуированное ранее население."В Майское пока нет", - отметил Карпец.
https://ria.ru/20220817/krym-1810145769.html
https://ria.ru/20220817/most-1810167019.html
россия
республика крым
украина
джанкой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793935775_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_cce6b207ea27596514db212cf1c28ca0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, украина, в мире, джанкой, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Украина, В мире, Джанкой, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Власти Крыма рассказали о работе саперов в селах Джанкойского района
В селах Джанкойского района Крыма в зоне детонации боеприпасов саперы зачищают улицы