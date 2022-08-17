https://ria.ru/20220817/sapery-1810169654.html

Власти Крыма рассказали о работе саперов в селах Джанкойского района

Власти Крыма рассказали о работе саперов в селах Джанкойского района - РИА Новости, 17.08.2022

Власти Крыма рассказали о работе саперов в селах Джанкойского района

В селах Джанкойского района на севере Крыма, попавших в зону детонации боеприпасов в одной из воинских частей, работают саперы, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:30

2022-08-17T11:30

2022-08-17T11:30

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

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в мире

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. В селах Джанкойского района на севере Крыма, попавших в зону детонации боеприпасов в одной из воинских частей, работают саперы, сообщил РИА Новости глава администрации Майского сельского поселения Николай Карпец.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны РФ, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело."Пока на месте работают саперы. Потихоньку улицы зачищают. Как только будет акт, что МЧС дает добро, начнем людей запускать", - сказал Карпец агентству.При этом, по его словам, в соседнее село Азовское, также попавшее в зону детонации боеприпасов, начало постепенно возвращаться эвакуированное ранее население."В Майское пока нет", - отметил Карпец.

https://ria.ru/20220817/krym-1810145769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, украина, в мире, джанкой, министерство обороны рф (минобороны рф)