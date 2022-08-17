https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810234456.html
В Венесуэле заявили, что антироссийские санкции ударили по Западу
В Венесуэле заявили, что антироссийские санкции ударили по Западу - РИА Новости, 17.08.2022
В Венесуэле заявили, что антироссийские санкции ударили по Западу
Санкции западных стран против России не достигли результата и бумерангом ударили по их экономике, считает венесуэльский депутат Хесус Фария. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:43
2022-08-17T15:43
2022-08-17T15:46
цены на нефть
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санкции в отношении россии
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КАРАКАС, 17 авг - РИА Новости. Санкции западных стран против России не достигли результата и бумерангом ударили по их экономике, считает венесуэльский депутат Хесус Фария."Они далеки от результата, наоборот - рубль укрепился, обеспечение населения (всем необходимым) гарантировано, экономика России взяла под контроль инфляционные явления, которые проявились вначале, но (санкции) спровоцировали очень ощутимый эффект бумеранга", - сказал депутат РИА Новости."Мировая экономика из-за этих санкций взяла курс к ситуации с инфляцией, которой почти не было в последние десятилетия, это выражается в ценах на энергию, продукты питания, включая голод в некоторых странах", - отметил Фария.Последствия санкций против России показали, что мир не может больше следовать приказам со стороны США, считает депутат.По его словам, санкции бумерангом ударили по мировой экономике и привели к сильному всплеску инфляции и даже к голоду."Это ясно показывает, что планета не может больше направляться капризами и под диктовку одной сильной империи - США", - сказал Фария РИА Новости."После этой агрессии, которую США и их союзники развязали против Российской Федерации, и после этих последствий для планеты... будет закрепляться процесс становления нового мирового порядка, это ярчайшая демонстрация империи в упадке", - полагает депутат.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810177610.html
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цены на нефть, россия, украина, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, Украина, Санкции в отношении России
15:43 17.08.2022 (обновлено: 15:46 17.08.2022)
В Венесуэле заявили, что антироссийские санкции ударили по Западу
Венесуэльский депутат Фария: санкции Запада против России ударили по западной экономике
КАРАКАС, 17 авг - РИА Новости. Санкции западных стран против России не достигли результата и бумерангом ударили по их экономике, считает венесуэльский депутат Хесус Фария.
"Они далеки от результата, наоборот - рубль укрепился, обеспечение населения (всем необходимым) гарантировано, экономика России взяла под контроль инфляционные явления, которые проявились вначале, но (санкции) спровоцировали очень ощутимый эффект бумеранга", - сказал депутат РИА Новости.
"Мировая экономика из-за этих санкций взяла курс к ситуации с инфляцией, которой почти не было в последние десятилетия, это выражается в ценах на энергию, продукты питания, включая голод в некоторых странах", - отметил Фария.
Последствия санкций против России показали, что мир не может больше следовать приказам со стороны США, считает депутат.
По его словам, санкции бумерангом ударили по мировой экономике и привели к сильному всплеску инфляции и даже к голоду.
"Это ясно показывает, что планета не может больше направляться капризами и под диктовку одной сильной империи - США", - сказал Фария РИА Новости.
"После этой агрессии, которую США и их союзники развязали против Российской Федерации, и после этих последствий для планеты... будет закрепляться процесс становления нового мирового порядка, это ярчайшая демонстрация империи в упадке", - полагает депутат.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ
по денацификации и демилитаризации Украины
. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.