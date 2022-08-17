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Санкции против России ударили по Западу бумерангом, заявил Володин - РИА Новости, 17.08.2022
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Санкции против России ударили по Западу бумерангом, заявил Володин
Санкции против России ударили по Западу бумерангом, заявил Володин - РИА Новости, 17.08.2022
Санкции против России ударили по Западу бумерангом, заявил Володин
Санкции против России оказались неэффективны, они бумерангом ударили по США и Евросоюзу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T08:45
2022-08-17T08:45
россия
сша
экономика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Санкции против России оказались неэффективны, они бумерангом ударили по США и Евросоюзу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что развитие глобальной экономики без РФ невозможно."Зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год. По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали", - добавил Володин.Он подчеркнул, что после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП РФ на 12,4%. Сейчас прогноз составляет 4,7%."Вместе с этим в отношении США и государств Евросоюза ситуация обратная: аналитики ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд", - отметил Володин.
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россия, сша, экономика, вячеслав володин, госдума рф
Россия, США, Экономика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
08:45 17.08.2022
 
Санкции против России ударили по Западу бумерангом, заявил Володин

Володин: санкции против России оказались неэффективны, они бумерангом ударили по Западу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Санкции против России оказались неэффективны, они бумерангом ударили по США и Евросоюзу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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Он подчеркнул, что развитие глобальной экономики без РФ невозможно.
"Зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год. По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали", - добавил Володин.
Он подчеркнул, что после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП РФ на 12,4%. Сейчас прогноз составляет 4,7%.
"Вместе с этим в отношении США и государств Евросоюза ситуация обратная: аналитики ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд", - отметил Володин.
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РоссияСШАЭкономикаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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