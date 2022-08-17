https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810137420.html

Санкции против России ударили по Западу бумерангом, заявил Володин

Санкции против России ударили по Западу бумерангом, заявил Володин - РИА Новости, 17.08.2022

Санкции против России ударили по Западу бумерангом, заявил Володин

Санкции против России оказались неэффективны, они бумерангом ударили по США и Евросоюзу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T08:45

2022-08-17T08:45

2022-08-17T08:45

россия

сша

экономика

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Санкции против России оказались неэффективны, они бумерангом ударили по США и Евросоюзу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что развитие глобальной экономики без РФ невозможно."Зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год. По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали", - добавил Володин.Он подчеркнул, что после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП РФ на 12,4%. Сейчас прогноз составляет 4,7%."Вместе с этим в отношении США и государств Евросоюза ситуация обратная: аналитики ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд", - отметил Володин.

https://ria.ru/20220814/sanktsii-1809525945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, экономика, вячеслав володин, госдума рф