https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810137420.html
Санкции против России ударили по Западу бумерангом, заявил Володин
Санкции против России ударили по Западу бумерангом, заявил Володин - РИА Новости, 17.08.2022
Санкции против России ударили по Западу бумерангом, заявил Володин
Санкции против России оказались неэффективны, они бумерангом ударили по США и Евросоюзу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T08:45
2022-08-17T08:45
2022-08-17T08:45
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сша
экономика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Санкции против России оказались неэффективны, они бумерангом ударили по США и Евросоюзу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что развитие глобальной экономики без РФ невозможно."Зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год. По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали", - добавил Володин.Он подчеркнул, что после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП РФ на 12,4%. Сейчас прогноз составляет 4,7%."Вместе с этим в отношении США и государств Евросоюза ситуация обратная: аналитики ухудшают прогнозы, фиксируя падение ВВП два квартала подряд", - отметил Володин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, экономика, вячеслав володин, госдума рф
Россия, США, Экономика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Санкции против России ударили по Западу бумерангом, заявил Володин
Володин: санкции против России оказались неэффективны, они бумерангом ударили по Западу