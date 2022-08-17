https://ria.ru/20220817/rosstat-1810303327.html

В России выросли цены на яйца

В России выросли цены на яйца - РИА Новости, 17.08.2022

В России выросли цены на яйца

Цены на яйца в России выросли впервые с середины апреля - за период с 9 по 15 августа они подорожали на 0,2%, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T19:22

2022-08-17T19:22

2022-08-17T19:22

экономика

россия

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Цены на яйца в России выросли впервые с середины апреля - за период с 9 по 15 августа они подорожали на 0,2%, следует из материалов Росстата.Последний раз до этого рост цены на яйца фиксировался на неделе с 9 по 15 апреля - тогда они подорожали на 0,26%. С начала года к 15 августа яйца в РФ подешевели почти на 19% (единственная позиция среди продовольствия - продуктов питания, за исключением овощей и фруктов - которая подешевела с начала года).Цена на сахар во вторую неделю августа в РФ продолжила рост, начавшийся в последний отчетный период июля после непрерывного снижения цены с апреля. По данным статведомства, с 9 по 15 августа рост цен на сахар несколько замедлился - до 0,69% с 0,76% на прошлой неделе. С начала года сахар в РФ подорожал на 32,65%.Подсолнечное масло подешевело на отчетной неделе на 0,16% (с начала года выросло в цене на 10,45%), гречка - на 0,67% (рост цены с начала года на 13,41%), рис - на 0,48% (подорожал с начала года на 29,39%).Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем несколько ускорилось до 3,6% с 3,3% неделей ранее. При этом цены на огурцы снизились на 6,4%, свеклу – на 6%, картофель – на 5,4%, морковь – на 5,3%, капусту – на 5%, помидоры – на 4,2%, бананы – на 2,8%, лук репчатый – на 2,7%, яблоки – на 1,6%.

https://ria.ru/20220817/tseny-1810301679.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия