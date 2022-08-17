https://ria.ru/20220817/roskosmos-1810141726.html

Первым замгендиректора "Роскосмоса" стал ушедший при Рогозине Иванов

Первым замгендиректора "Роскосмоса" стал ушедший при Рогозине Иванов - РИА Новости, 17.08.2022

Первым замгендиректора "Роскосмоса" стал ушедший при Рогозине Иванов

Первым заместителем гендиректора "Роскосмоса" по спутникам стал Александр Иванов, следует из информации на сайте госкорпорации. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T09:18

2022-08-17T09:18

2022-08-17T09:18

россия

роскосмос

юрий урличич

александр иванов (роскосмос)

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Первым заместителем гендиректора "Роскосмоса" по спутникам стал Александр Иванов, следует из информации на сайте госкорпорации.В разделе, посвящённом руководству "Роскосмоса", в качестве первого заместителя генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам указан Александр Иванов. Информация о Юрии Урличиче, ранее занимавшем этот пост, в разделе отсутствует.Урличич курировал в "Роскосмосе" разработку и создание многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера", которая должна обеспечить всю Россию, в том числе и арктические регионы, широкополосным доступом в интернет.Александр Иванов занимал эту же должность при Игоре Комарове, которого на посту гендиректора госкорпорации в 2018 году сменил Дмитрий Рогозин. Вместо Рогозина новым гендиректором "Роскосмоса" 15 июля 2022 года стал Юрий Борисов. Он, как и Рогозин, до прихода в "Роскосмос" был вице-премьером РФ.

https://ria.ru/20220729/roskosmos-1805850903.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, роскосмос, юрий урличич, александр иванов (роскосмос), дмитрий рогозин