https://ria.ru/20220817/roskosmos-1810141726.html
Первым замгендиректора "Роскосмоса" стал ушедший при Рогозине Иванов
Первым замгендиректора "Роскосмоса" стал ушедший при Рогозине Иванов - РИА Новости, 17.08.2022
Первым замгендиректора "Роскосмоса" стал ушедший при Рогозине Иванов
Первым заместителем гендиректора "Роскосмоса" по спутникам стал Александр Иванов, следует из информации на сайте госкорпорации. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:18
2022-08-17T09:18
2022-08-17T09:18
россия
роскосмос
юрий урличич
александр иванов (роскосмос)
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Первым заместителем гендиректора "Роскосмоса" по спутникам стал Александр Иванов, следует из информации на сайте госкорпорации.В разделе, посвящённом руководству "Роскосмоса", в качестве первого заместителя генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам указан Александр Иванов. Информация о Юрии Урличиче, ранее занимавшем этот пост, в разделе отсутствует.Урличич курировал в "Роскосмосе" разработку и создание многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера", которая должна обеспечить всю Россию, в том числе и арктические регионы, широкополосным доступом в интернет.Александр Иванов занимал эту же должность при Игоре Комарове, которого на посту гендиректора госкорпорации в 2018 году сменил Дмитрий Рогозин. Вместо Рогозина новым гендиректором "Роскосмоса" 15 июля 2022 года стал Юрий Борисов. Он, как и Рогозин, до прихода в "Роскосмос" был вице-премьером РФ.
https://ria.ru/20220729/roskosmos-1805850903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, роскосмос, юрий урличич, александр иванов (роскосмос), дмитрий рогозин
Россия, Роскосмос, Юрий Урличич, Александр Иванов (роскосмос), Дмитрий Рогозин
Первым замгендиректора "Роскосмоса" стал ушедший при Рогозине Иванов
Первым замгендиректора "Роскосмоса" вместо Урличича стал ушедший при Рогозине Иванов