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Первым замгендиректора "Роскосмоса" стал ушедший при Рогозине Иванов - РИА Новости, 17.08.2022
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Первым замгендиректора "Роскосмоса" стал ушедший при Рогозине Иванов
Первым замгендиректора "Роскосмоса" стал ушедший при Рогозине Иванов - РИА Новости, 17.08.2022
Первым замгендиректора "Роскосмоса" стал ушедший при Рогозине Иванов
Первым заместителем гендиректора "Роскосмоса" по спутникам стал Александр Иванов, следует из информации на сайте госкорпорации. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:18
2022-08-17T09:18
россия
роскосмос
юрий урличич
александр иванов (роскосмос)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Первым заместителем гендиректора "Роскосмоса" по спутникам стал Александр Иванов, следует из информации на сайте госкорпорации.В разделе, посвящённом руководству "Роскосмоса", в качестве первого заместителя генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам указан Александр Иванов. Информация о Юрии Урличиче, ранее занимавшем этот пост, в разделе отсутствует.Урличич курировал в "Роскосмосе" разработку и создание многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера", которая должна обеспечить всю Россию, в том числе и арктические регионы, широкополосным доступом в интернет.Александр Иванов занимал эту же должность при Игоре Комарове, которого на посту гендиректора госкорпорации в 2018 году сменил Дмитрий Рогозин. Вместо Рогозина новым гендиректором "Роскосмоса" 15 июля 2022 года стал Юрий Борисов. Он, как и Рогозин, до прихода в "Роскосмос" был вице-премьером РФ.
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россия, роскосмос, юрий урличич, александр иванов (роскосмос), дмитрий рогозин
Россия, Роскосмос, Юрий Урличич, Александр Иванов (роскосмос), Дмитрий Рогозин
09:18 17.08.2022
 
Первым замгендиректора "Роскосмоса" стал ушедший при Рогозине Иванов

Первым замгендиректора "Роскосмоса" вместо Урличича стал ушедший при Рогозине Иванов

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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Символика "Роскосмоса". Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Первым заместителем гендиректора "Роскосмоса" по спутникам стал Александр Иванов, следует из информации на сайте госкорпорации.
В разделе, посвящённом руководству "Роскосмоса", в качестве первого заместителя генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам указан Александр Иванов. Информация о Юрии Урличиче, ранее занимавшем этот пост, в разделе отсутствует.
Урличич курировал в "Роскосмосе" разработку и создание многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера", которая должна обеспечить всю Россию, в том числе и арктические регионы, широкополосным доступом в интернет.
Александр Иванов занимал эту же должность при Игоре Комарове, которого на посту гендиректора госкорпорации в 2018 году сменил Дмитрий Рогозин. Вместо Рогозина новым гендиректором "Роскосмоса" 15 июля 2022 года стал Юрий Борисов. Он, как и Рогозин, до прихода в "Роскосмос" был вице-премьером РФ.
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 13:47
В Кремле ответили на вопрос об изменении стратегии развития "Роскосмоса"
 
РоссияРоскосмосЮрий УрличичАлександр Иванов (роскосмос)Дмитрий Рогозин
 
 
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