https://ria.ru/20220817/riteyl-1810118186.html

Минэкономразвития улучшило оценку спада оборота ритейла, сообщил источник

Минэкономразвития улучшило оценку спада оборота ритейла, сообщил источник - РИА Новости, 17.08.2022

Минэкономразвития улучшило оценку спада оборота ритейла, сообщил источник

Минэкономразвития улучшило оценку по снижению оборота ритейла в России в 2022 году с 8,7% до 6,6%, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T00:11

2022-08-17T00:11

2022-08-17T00:24

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минэкономразвития улучшило оценку по снижению оборота ритейла в России в 2022 году с 8,7% до 6,6%, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.Это произойдет в том числе за счет частичного перетока средств с депозитов на потребительских рынок, а также некоторого оживления потребительского кредитования.Со слов чиновника, в текущей редакции прогноза заложено, что оборот ритейла снизится в 2022 году на 6,6%. В 2023 году розница вырастет на 2%, в 2024 и 2025 годах – на 5,6% и 2,4%. Что касается объема платных услуг населению, проект прогноза предполагает их снижение в 2022 году на 1,5%, рост в 2023 году – на 1,3%.По последним данным Росстата, оборот розничной торговли в России в июне 2022 года сократился на 9,6% в сопоставимых ценах по сравнению с июнем прошлого года. В мае оборот ритейла упал на 10,1%, а в апреле - на 9,7% - впервые с марта 2021 года.

https://ria.ru/20220817/eksport-1810117721.html

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россия

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)