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Минэкономразвития улучшило оценку спада оборота ритейла, сообщил источник - РИА Новости, 17.08.2022
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Минэкономразвития улучшило оценку спада оборота ритейла, сообщил источник
Минэкономразвития улучшило оценку спада оборота ритейла, сообщил источник - РИА Новости, 17.08.2022
Минэкономразвития улучшило оценку спада оборота ритейла, сообщил источник
Минэкономразвития улучшило оценку по снижению оборота ритейла в России в 2022 году с 8,7% до 6,6%, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T00:11
2022-08-17T00:24
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минэкономразвития улучшило оценку по снижению оборота ритейла в России в 2022 году с 8,7% до 6,6%, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.Это произойдет в том числе за счет частичного перетока средств с депозитов на потребительских рынок, а также некоторого оживления потребительского кредитования.Со слов чиновника, в текущей редакции прогноза заложено, что оборот ритейла снизится в 2022 году на 6,6%. В 2023 году розница вырастет на 2%, в 2024 и 2025 годах – на 5,6% и 2,4%. Что касается объема платных услуг населению, проект прогноза предполагает их снижение в 2022 году на 1,5%, рост в 2023 году – на 1,3%.По последним данным Росстата, оборот розничной торговли в России в июне 2022 года сократился на 9,6% в сопоставимых ценах по сравнению с июнем прошлого года. В мае оборот ритейла упал на 10,1%, а в апреле - на 9,7% - впервые с марта 2021 года.
https://ria.ru/20220817/eksport-1810117721.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
00:11 17.08.2022 (обновлено: 00:24 17.08.2022)
 
Минэкономразвития улучшило оценку спада оборота ритейла, сообщил источник

Минэкономразвития улучшило оценку по снижению оборота ритейла в России в 2022 году до 6,6%

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития
Здание Минэкономразвития - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минэкономразвития улучшило оценку по снижению оборота ритейла в России в 2022 году с 8,7% до 6,6%, сообщил журналистам федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза министерства на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
По информации собеседника журналистов, министерство внесло проект основных параметров среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2025 года на рассмотрение бюджетной комиссии правительства РФ. Базовые параметры документа, по словам чиновника, согласованы с Минфином и Минэнерго.
"Что касается потребительского спроса, министерство оценивает, что дно падения по спросу было во втором квартале. Дальше спрос начнет потихонечку восстанавливаться", - сказал чиновник.
Это произойдет в том числе за счет частичного перетока средств с депозитов на потребительских рынок, а также некоторого оживления потребительского кредитования.
Погрузка контейнера в контейнерном терминале - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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Минэкономразвития повысило оценки экспорта из России, сообщил источник
Со слов чиновника, в текущей редакции прогноза заложено, что оборот ритейла снизится в 2022 году на 6,6%. В 2023 году розница вырастет на 2%, в 2024 и 2025 годах – на 5,6% и 2,4%. Что касается объема платных услуг населению, проект прогноза предполагает их снижение в 2022 году на 1,5%, рост в 2023 году – на 1,3%.
По последним данным Росстата, оборот розничной торговли в России в июне 2022 года сократился на 9,6% в сопоставимых ценах по сравнению с июнем прошлого года. В мае оборот ритейла упал на 10,1%, а в апреле - на 9,7% - впервые с марта 2021 года.
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Источник сообщил о прогнозе Минэкономразвития по безработице в 2022 году
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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