https://ria.ru/20220817/rets-1810216034.html
РЭЦ: многоотраслевая бизнес-миссия пройдет в Турции в сентябре
РЭЦ: многоотраслевая бизнес-миссия пройдет в Турции в сентябре - РИА Новости, 17.08.2022
РЭЦ: многоотраслевая бизнес-миссия пройдет в Турции в сентябре
Международная многоотраслевая деловая миссия, в которой примут участие российские компании, пройдет 12-14 сентября в Стамбуле, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:24
2022-08-17T14:24
2022-08-17T14:24
россия
турция
экономика
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Международная многоотраслевая деловая миссия, в которой примут участие российские компании, пройдет 12-14 сентября в Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Цель бизнес-миссии – продвижение российских производителей, налаживание и расширение торгово-экономических связей, нахождение новых партнеров среди турецких предпринимателей, а также обмен опытом в области развития бизнеса", - сообщает центр.В РЭЦ уточнили, что в Турцию отправятся 12 компаний, которые представят медицинское реабилитационное и диагностическое оборудование, оптические приборы, промышленные технологии, продукцию пищевой промышленности, объекты городской инфраструктуры, анимационные сериалы и оборудование для сферы образования. Экспортеры проведут целевые переговоры с потенциальными турецкими партнерами.Деловую миссию откроет пленарная сессия "Ведение бизнеса в Турецкой Республике: условия и механизмы выхода на рынок", в которой примут участие российские производители и представители отраслевого сообщества, а также турецкие ассоциации и компании.Участники обсудят особенности выхода на рынок Турции, специфику регулирования и ведения внешнеторговой деятельности в стране, а также внешнеторговый потенциал российских компаний, перспективы экспорта с учетом ограничений и участия российских компаний в реализации задач инфраструктурного развития Турции.
https://ria.ru/20220815/rets-1809780099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, экономика, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Турция, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Международная многоотраслевая деловая миссия, в которой примут участие российские компании, пройдет 12-14 сентября в Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Цель бизнес-миссии – продвижение российских производителей, налаживание и расширение торгово-экономических связей, нахождение новых партнеров среди турецких предпринимателей, а также обмен опытом в области развития бизнеса", - сообщает центр.
В РЭЦ уточнили, что в Турцию
отправятся 12 компаний, которые представят медицинское реабилитационное и диагностическое оборудование, оптические приборы, промышленные технологии, продукцию пищевой промышленности, объекты городской инфраструктуры, анимационные сериалы и оборудование для сферы образования. Экспортеры проведут целевые переговоры с потенциальными турецкими партнерами.
Деловую миссию откроет пленарная сессия "Ведение бизнеса в Турецкой Республике: условия и механизмы выхода на рынок", в которой примут участие российские производители и представители отраслевого сообщества, а также турецкие ассоциации и компании.
Участники обсудят особенности выхода на рынок Турции, специфику регулирования и ведения внешнеторговой деятельности в стране, а также внешнеторговый потенциал российских компаний, перспективы экспорта с учетом ограничений и участия российских компаний в реализации задач инфраструктурного развития Турции.