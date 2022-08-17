https://ria.ru/20220817/rets-1810216034.html

РЭЦ: многоотраслевая бизнес-миссия пройдет в Турции в сентябре

РЭЦ: многоотраслевая бизнес-миссия пройдет в Турции в сентябре - РИА Новости, 17.08.2022

РЭЦ: многоотраслевая бизнес-миссия пройдет в Турции в сентябре

Международная многоотраслевая деловая миссия, в которой примут участие российские компании, пройдет 12-14 сентября в Стамбуле, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:24

2022-08-17T14:24

2022-08-17T14:24

россия

турция

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Международная многоотраслевая деловая миссия, в которой примут участие российские компании, пройдет 12-14 сентября в Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Цель бизнес-миссии – продвижение российских производителей, налаживание и расширение торгово-экономических связей, нахождение новых партнеров среди турецких предпринимателей, а также обмен опытом в области развития бизнеса", - сообщает центр.В РЭЦ уточнили, что в Турцию отправятся 12 компаний, которые представят медицинское реабилитационное и диагностическое оборудование, оптические приборы, промышленные технологии, продукцию пищевой промышленности, объекты городской инфраструктуры, анимационные сериалы и оборудование для сферы образования. Экспортеры проведут целевые переговоры с потенциальными турецкими партнерами.Деловую миссию откроет пленарная сессия "Ведение бизнеса в Турецкой Республике: условия и механизмы выхода на рынок", в которой примут участие российские производители и представители отраслевого сообщества, а также турецкие ассоциации и компании.Участники обсудят особенности выхода на рынок Турции, специфику регулирования и ведения внешнеторговой деятельности в стране, а также внешнеторговый потенциал российских компаний, перспективы экспорта с учетом ограничений и участия российских компаний в реализации задач инфраструктурного развития Турции.

https://ria.ru/20220815/rets-1809780099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, турция, экономика, российский экспортный центр (рэц)