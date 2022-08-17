https://ria.ru/20220817/rets-1810212142.html
РЭЦ: российские производители примут участие в Food Istanbul Expo 2022
РЭЦ: российские производители примут участие в Food Istanbul Expo 2022 - РИА Новости, 17.08.2022
РЭЦ: российские производители примут участие в Food Istanbul Expo 2022
Российские компании под единым брендом Made in Russia представят свои товары на Международной выставке продуктов питания, напитков, переработки пищевых... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:07
2022-08-17T14:07
2022-08-17T14:07
россия
российский экспортный центр (рэц)
экономика
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские компании под единым брендом Made in Russia представят свои товары на Международной выставке продуктов питания, напитков, переработки пищевых продуктов, хранения, систем охлаждения, логистики и оборудования для магазинов Food Istanbul Expo 2022 с 31 августа по 3 сентября в Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В Турцию 13 российских компаний привезут кондитерские изделия и полезные снеки, масложировую и мясную продукцию, безалкогольные напитки, икру и морепродукты, зерновые и уникальную адыгейскую соль, а также представят новейшие технологии упаковки пищевых продуктов", - говорится в сообщении.Отмечается, что национальная экспозиция под единым брендом Made in Russia займет более 300 квадратных метров в холле №2 выставочного центра Istanbul Expo Center.Российские компании презентуют свою продукцию, а также проведут деловые встречи с руководителями компаний-трейдеров, ритейлерами, дистрибьюторами и представителями органов власти региона. Участники выставки обсудят актуальные потребительские тренды и возможности по продвижению продукции на рынке Турции.Международная выставка пищевой промышленности Food Istanbul Expo - важнейшее в регионе событие, связанное с пищевыми технологиями. В ней участвуют более тысячи брендовых производителей из Ближнего Востока, Северной Африки, Балкан и Европы.Кроме того, выставка является крупнейшим мероприятием для отраслевых компаний, которые работают на рынке Турции, начиная с крупных оптовых байеров и заканчивая супермаркетами и кейтеринговыми организациями. Выставку планируют посетить более 3,5 тысячи профессионалов. Организатором является CNR Holding Group.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский экспортный центр (рэц), экономика
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские компании под единым брендом Made in Russia представят свои товары на Международной выставке продуктов питания, напитков, переработки пищевых продуктов, хранения, систем охлаждения, логистики и оборудования для магазинов Food Istanbul Expo 2022 с 31 августа по 3 сентября в Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"В Турцию
13 российских компаний привезут кондитерские изделия и полезные снеки, масложировую и мясную продукцию, безалкогольные напитки, икру и морепродукты, зерновые и уникальную адыгейскую соль, а также представят новейшие технологии упаковки пищевых продуктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что национальная экспозиция под единым брендом Made in Russia займет более 300 квадратных метров в холле №2 выставочного центра Istanbul Expo Center.
Российские компании презентуют свою продукцию, а также проведут деловые встречи с руководителями компаний-трейдеров, ритейлерами, дистрибьюторами и представителями органов власти региона. Участники выставки обсудят актуальные потребительские тренды и возможности по продвижению продукции на рынке Турции.
Международная выставка пищевой промышленности Food Istanbul Expo - важнейшее в регионе событие, связанное с пищевыми технологиями. В ней участвуют более тысячи брендовых производителей из Ближнего Востока
, Северной Африки
, Балкан и Европы
.
Кроме того, выставка является крупнейшим мероприятием для отраслевых компаний, которые работают на рынке Турции, начиная с крупных оптовых байеров и заканчивая супермаркетами и кейтеринговыми организациями. Выставку планируют посетить более 3,5 тысячи профессионалов. Организатором является CNR Holding Group.