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Прокуратура обжаловала приговор экс-депутату Редькину - РИА Новости, 17.08.2022
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Прокуратура обжаловала приговор экс-депутату Редькину
Прокуратура обжаловала приговор экс-депутату Редькину - РИА Новости, 17.08.2022
Прокуратура обжаловала приговор экс-депутату Редькину
Прокуратура Камчатского края обжаловала приговор в отношении бывшего депутата законодательного собрания региона предпринимателя Игоря Редькина, который получил... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:03
2022-08-17T11:03
происшествия
усть-большерецкий район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. Прокуратура Камчатского края обжаловала приговор в отношении бывшего депутата законодательного собрания региона предпринимателя Игоря Редькина, который получил год ограничения свободы за неосторожное убийство человека, настаивая на пересмотре дела, сообщила пресс-служба Камчатской краевой прокуратуры.Редькин в 2021 году распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице. Суд 8 августа приговорил Редькина к ограничению свободы на срок в один год, итоговое наказание с учетом проведенного ранее под домашним арестом времени составит 9 месяцев."Сторона государственного обвинения полагает, что при рассмотрении дела в суде допущены процессуальные нарушения, в этой связи в представлении поставлен вопрос о полной отмене приговора и возвращении уголовного дела на новое судебное рассмотрение", — говорится в сообщении прокуратуры.В ведомстве уточнили, что прокуратура внесла апелляционное представление на приговор Усть-Большерецкого районного суда, которым Редькин признан виновным в причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте. Дело расследовалось по части 1 статьи 109 и пунктам "а" и "б" части 1 статьи 258 УК РФ.Редькин был одним из богатейших депутатов Камчатки. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей. По данным Усть-Большерецкого районного суда, предприниматель компенсировал ущерб родственникам погибшего на общую сумму в 30 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220803/prigovor-1806987946.html
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происшествия, усть-большерецкий район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усть-Большерецкий район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:03 17.08.2022
 
Прокуратура обжаловала приговор экс-депутату Редькину

Прокуратура обжаловала приговор экс-депутату Редькину, случайно застрелившему человека

© Фото : Законодательное собрание Камчатского краяИгорь Редькин
Игорь Редькин - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Законодательное собрание Камчатского края
Игорь Редькин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. Прокуратура Камчатского края обжаловала приговор в отношении бывшего депутата законодательного собрания региона предпринимателя Игоря Редькина, который получил год ограничения свободы за неосторожное убийство человека, настаивая на пересмотре дела, сообщила пресс-служба Камчатской краевой прокуратуры.
Редькин в 2021 году распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице. Суд 8 августа приговорил Редькина к ограничению свободы на срок в один год, итоговое наказание с учетом проведенного ранее под домашним арестом времени составит 9 месяцев.
"Сторона государственного обвинения полагает, что при рассмотрении дела в суде допущены процессуальные нарушения, в этой связи в представлении поставлен вопрос о полной отмене приговора и возвращении уголовного дела на новое судебное рассмотрение", — говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что прокуратура внесла апелляционное представление на приговор Усть-Большерецкого районного суда, которым Редькин признан виновным в причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте. Дело расследовалось по части 1 статьи 109 и пунктам "а" и "б" части 1 статьи 258 УК РФ.
Редькин был одним из богатейших депутатов Камчатки. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей. По данным Усть-Большерецкого районного суда, предприниматель компенсировал ущерб родственникам погибшего на общую сумму в 30 миллионов рублей.
Вадим Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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Защита депутата Белоусова обжалует приговор по делу о взяточничестве
 
ПроисшествияУсть-Большерецкий районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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