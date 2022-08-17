https://ria.ru/20220817/redkin-1810161733.html

Прокуратура обжаловала приговор экс-депутату Редькину

Прокуратура обжаловала приговор экс-депутату Редькину - РИА Новости, 17.08.2022

Прокуратура обжаловала приговор экс-депутату Редькину

Прокуратура Камчатского края обжаловала приговор в отношении бывшего депутата законодательного собрания региона предпринимателя Игоря Редькина, который получил... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:03

2022-08-17T11:03

2022-08-17T11:03

происшествия

усть-большерецкий район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг - РИА Новости. Прокуратура Камчатского края обжаловала приговор в отношении бывшего депутата законодательного собрания региона предпринимателя Игоря Редькина, который получил год ограничения свободы за неосторожное убийство человека, настаивая на пересмотре дела, сообщила пресс-служба Камчатской краевой прокуратуры.Редькин в 2021 году распространил заявление, в котором рассказал, что 2 августа случайно застрелил человека, пытаясь выгнать медведя из села. Региональное управление СК сообщало, что в тот день на свалке в районе поселка Озерновский Усть-Большерецкого района произошла стрельба, в результате которой 30-летний мужчина получил ранение и позже скончался в больнице. Суд 8 августа приговорил Редькина к ограничению свободы на срок в один год, итоговое наказание с учетом проведенного ранее под домашним арестом времени составит 9 месяцев."Сторона государственного обвинения полагает, что при рассмотрении дела в суде допущены процессуальные нарушения, в этой связи в представлении поставлен вопрос о полной отмене приговора и возвращении уголовного дела на новое судебное рассмотрение", — говорится в сообщении прокуратуры.В ведомстве уточнили, что прокуратура внесла апелляционное представление на приговор Усть-Большерецкого районного суда, которым Редькин признан виновным в причинении смерти по неосторожности и незаконной охоте. Дело расследовалось по части 1 статьи 109 и пунктам "а" и "б" части 1 статьи 258 УК РФ.Редькин был одним из богатейших депутатов Камчатки. Его доход за 2020 год, согласно последней опубликованной декларации, составил почти 315 миллионов рублей. По данным Усть-Большерецкого районного суда, предприниматель компенсировал ущерб родственникам погибшего на общую сумму в 30 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220803/prigovor-1806987946.html

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происшествия, усть-большерецкий район, россия, следственный комитет россии (ск рф)