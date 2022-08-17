В Литве обсуждают строительство атомных реакторов малой мощности
Замглавы Минэнерго Литвы: страна обсуждает строительство атомных реакторов малой мощности
Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Литва обсуждает возможность постройки к 2030 году в стране атомных реакторов малой мощности, заявила в среду журналистам замминистра энергетики Инга Жилене.
Ранее министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис назвал сомнительным решение прекратить возведение Висагинской АЭС в стране около десяти лет назад, а президент Литвы Гитанас Науседа еще в январе заявил, что Литва могла бы обсудить строительство атомной электростанции небольшой мощности.
"Если говорить о будущем, один из вариантов - проверить, сколько нашей системе нужно атомных реакторов такой малой мощности для энергетического сектора, они гибкие, могут... дать стабильность рынка", - приводит слова Жилене LRT (Литовское радио и телевидение).
По ее словам, обсуждение возможности запуска атомных реакторов вызвано рекордными ценами на электроэнергию, подобные реакторы малой мощности могут появиться в стране к 2030 году.
Единственная в Литве Игналинская АЭС была закрыта по требованию Евросоюза в 2009 году, после чего начались работы по ее выводу из эксплуатации. Эксперты отмечали, что закрытие станции привело к резкому скачку цен на электроэнергию для населения Литвы, а также подорвало конкурентоспособность литовской экономики. Завершить работы по закрытию ИАЭС планируется в 2038 году, общая стоимость работ составляет 3,316 миллиарда евро.
Взамен закрывающейся Игналинской АЭС планировалось построить АЭС в соседнем с Игналиной городе Висагинасе, однако проект был приостановлен еще на этапе проектирования и поиска инвесторов.
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