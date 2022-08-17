https://ria.ru/20220817/reaktory-1810336216.html

В Литве обсуждают строительство атомных реакторов малой мощности

В Литве обсуждают строительство атомных реакторов малой мощности - РИА Новости, 17.08.2022

В Литве обсуждают строительство атомных реакторов малой мощности

Литва обсуждает возможность постройки к 2030 году в стране атомных реакторов малой мощности, заявила в среду журналистам замминистра энергетики Инга Жилене. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T23:39

2022-08-17T23:39

2022-08-17T23:39

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литва

гитанас науседа

игналинская аэс

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Литва обсуждает возможность постройки к 2030 году в стране атомных реакторов малой мощности, заявила в среду журналистам замминистра энергетики Инга Жилене.Ранее министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис назвал сомнительным решение прекратить возведение Висагинской АЭС в стране около десяти лет назад, а президент Литвы Гитанас Науседа еще в январе заявил, что Литва могла бы обсудить строительство атомной электростанции небольшой мощности.По ее словам, обсуждение возможности запуска атомных реакторов вызвано рекордными ценами на электроэнергию, подобные реакторы малой мощности могут появиться в стране к 2030 году.Единственная в Литве Игналинская АЭС была закрыта по требованию Евросоюза в 2009 году, после чего начались работы по ее выводу из эксплуатации. Эксперты отмечали, что закрытие станции привело к резкому скачку цен на электроэнергию для населения Литвы, а также подорвало конкурентоспособность литовской экономики. Завершить работы по закрытию ИАЭС планируется в 2038 году, общая стоимость работ составляет 3,316 миллиарда евро.Взамен закрывающейся Игналинской АЭС планировалось построить АЭС в соседнем с Игналиной городе Висагинасе, однако проект был приостановлен еще на этапе проектирования и поиска инвесторов.

https://ria.ru/20220808/inflyatsiya-1808037414.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, литва, гитанас науседа, игналинская аэс