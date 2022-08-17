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В США подтвердили смерть экс-совладельца московского клуба Soho Rooms
В США подтвердили смерть экс-совладельца московского клуба Soho Rooms - РИА Новости, 17.08.2022
В США подтвердили смерть экс-совладельца московского клуба Soho Rooms
Полиция Вашингтона подтвердила РИА Новости смерть инвестора и совладельца московского клуба Soho Rooms Дэна Рапопорта, заявив, что она не имела насильственный... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:01
2022-08-17T20:01
2022-08-17T20:21
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Полиция Вашингтона подтвердила РИА Новости смерть инвестора и совладельца московского клуба Soho Rooms Дэна Рапопорта, заявив, что она не имела насильственный характер.В приложенном полицией отчете о смерти Рапопорта, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, правоохранители проливают смерть на обстоятельства гибели инвестора. В документе говорится, что вечером 14 августа полицейские получили информацию о мужчине, покончившем с собой. На место прибыла скорая помощь, которая доставила Рапопорта в больницу, где врачи констатировали его смерть.При нем, помимо одежды, были обнаружены очки, сломанный мобильный телефон, водительское удостоверение, а также наличные деньги на сумму 2620 долларов США.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
20:01 17.08.2022 (обновлено: 20:21 17.08.2022)
В США подтвердили смерть экс-совладельца московского клуба Soho Rooms
Полиция Вашингтона подтвердила смерть экс-совладельца клуба Soho Rooms в Москве Рапопорта
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Полиция Вашингтона подтвердила РИА Новости смерть инвестора и совладельца московского клуба Soho Rooms Дэна Рапопорта, заявив, что она не имела насильственный характер.
"На данном этапе мы не считаем, что смерть имела насильственный характер", - заявили агентству в правоохранительных органах американской столицы.
В приложенном полицией отчете о смерти Рапопорта, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, правоохранители проливают смерть на обстоятельства гибели инвестора. В документе говорится, что вечером 14 августа полицейские получили информацию о мужчине, покончившем с собой. На место прибыла скорая помощь, которая доставила Рапопорта в больницу, где врачи констатировали его смерть.
При нем, помимо одежды, были обнаружены очки, сломанный мобильный телефон, водительское удостоверение, а также наличные деньги на сумму 2620 долларов США.