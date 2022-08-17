https://ria.ru/20220817/rapoport-1810309081.html

В США подтвердили смерть экс-совладельца московского клуба Soho Rooms

В США подтвердили смерть экс-совладельца московского клуба Soho Rooms - РИА Новости, 17.08.2022

В США подтвердили смерть экс-совладельца московского клуба Soho Rooms

Полиция Вашингтона подтвердила РИА Новости смерть инвестора и совладельца московского клуба Soho Rooms Дэна Рапопорта, заявив, что она не имела насильственный... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T20:01

2022-08-17T20:01

2022-08-17T20:21

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Полиция Вашингтона подтвердила РИА Новости смерть инвестора и совладельца московского клуба Soho Rooms Дэна Рапопорта, заявив, что она не имела насильственный характер.В приложенном полицией отчете о смерти Рапопорта, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, правоохранители проливают смерть на обстоятельства гибели инвестора. В документе говорится, что вечером 14 августа полицейские получили информацию о мужчине, покончившем с собой. На место прибыла скорая помощь, которая доставила Рапопорта в больницу, где врачи констатировали его смерть.При нем, помимо одежды, были обнаружены очки, сломанный мобильный телефон, водительское удостоверение, а также наличные деньги на сумму 2620 долларов США.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша