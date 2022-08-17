Рейтинг@Mail.ru
Российские системы ПВО перехватили ракету "Точка-У" возле Донецка - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/pvo-1810191250.html
Российские системы ПВО перехватили ракету "Точка-У" возле Донецка
Российские системы ПВО перехватили ракету "Точка-У" возле Донецка - РИА Новости, 17.08.2022
Российские системы ПВО перехватили ракету "Точка-У" возле Донецка
Российская ПВО за сутки перехватила одну ракету "Точка-У" у Донецка и семь снарядов РСЗО "Ураган" в других районах ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:43
2022-08-17T12:50
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
россия
донецкая народная республика
стаханов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804967434_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_7f48eabdc84b8d013cccecef24f116db.jpg
МОСКВА, 17 авг- РИА Новости. Российская ПВО за сутки перехватила одну ракету "Точка-У" у Донецка и семь снарядов РСЗО "Ураган" в других районах ДНР, сообщает Минобороны РФ.Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки… перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе Донецка и семь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Никольское и Стаханов Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.Кроме того, уничтожены четыре беспилотника в Херсоне, Харьковской области и ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
россия
донецкая народная республика
стаханов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1804967434_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_98413b9d45c12f9cbc69fa68f0856f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), россия, донецкая народная республика, стаханов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Россия, Донецкая Народная Республика, Стаханов, В мире
12:43 17.08.2022 (обновлено: 12:50 17.08.2022)
 
Российские системы ПВО перехватили ракету "Точка-У" возле Донецка

Минобороны: системы ПВО перехватили ракету "Точка-У" и семь снарядов "Ураган" в ДНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Вооруженных сил России обходит территорию у зенитного ракетного комплекса "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг- РИА Новости. Российская ПВО за сутки перехватила одну ракету "Точка-У" у Донецка и семь снарядов РСЗО "Ураган" в других районах ДНР, сообщает Минобороны РФ.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки… перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе Донецка и семь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Никольское и Стаханов Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
Кроме того, уничтожены четыре беспилотника в Херсоне, Харьковской области и ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)РоссияДонецкая Народная РеспубликаСтахановВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала