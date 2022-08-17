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Российские системы ПВО перехватили ракету "Точка-У" возле Донецка
Российские системы ПВО перехватили ракету "Точка-У" возле Донецка - РИА Новости, 17.08.2022
Российские системы ПВО перехватили ракету "Точка-У" возле Донецка
Российская ПВО за сутки перехватила одну ракету "Точка-У" у Донецка и семь снарядов РСЗО "Ураган" в других районах ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:43
2022-08-17T12:43
2022-08-17T12:50
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
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МОСКВА, 17 авг- РИА Новости. Российская ПВО за сутки перехватила одну ракету "Точка-У" у Донецка и семь снарядов РСЗО "Ураган" в других районах ДНР, сообщает Минобороны РФ.Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки… перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе Донецка и семь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Никольское и Стаханов Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.Кроме того, уничтожены четыре беспилотника в Херсоне, Харьковской области и ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк (днр), россия, донецкая народная республика, стаханов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Россия, Донецкая Народная Республика, Стаханов, В мире
12:43 17.08.2022 (обновлено: 12:50 17.08.2022)
Российские системы ПВО перехватили ракету "Точка-У" возле Донецка
Минобороны: системы ПВО перехватили ракету "Точка-У" и семь снарядов "Ураган" в ДНР