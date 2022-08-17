https://ria.ru/20220817/pvo-1810191250.html

Российские системы ПВО перехватили ракету "Точка-У" возле Донецка

Российские системы ПВО перехватили ракету "Точка-У" возле Донецка - РИА Новости, 17.08.2022

Российские системы ПВО перехватили ракету "Точка-У" возле Донецка

Российская ПВО за сутки перехватила одну ракету "Точка-У" у Донецка и семь снарядов РСЗО "Ураган" в других районах ДНР, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:43

2022-08-17T12:43

2022-08-17T12:50

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

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стаханов

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МОСКВА, 17 авг- РИА Новости. Российская ПВО за сутки перехватила одну ракету "Точка-У" у Донецка и семь снарядов РСЗО "Ураган" в других районах ДНР, сообщает Минобороны РФ.Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки… перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" в районе Донецка и семь снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах населенных пунктов Никольское и Стаханов Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.Кроме того, уничтожены четыре беспилотника в Херсоне, Харьковской области и ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

россия

донецкая народная республика

стаханов

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донецк (днр), россия, донецкая народная республика, стаханов, в мире