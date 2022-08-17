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Иран показал на "Армии-2022" системы ПВО - РИА Новости, 17.08.2022
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Иран показал на "Армии-2022" системы ПВО
Иран показал на "Армии-2022" системы ПВО - РИА Новости, 17.08.2022
Иран показал на "Армии-2022" системы ПВО
На стенде Ирана на форуме "Армия-2022" представлены системы ПВО, сбивающие, в том числе, беспилотники на дальности до 200 километров, передает корреспондент РИА РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:56
2022-08-17T11:56
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. На стенде Ирана на форуме "Армия-2022" представлены системы ПВО, сбивающие, в том числе, беспилотники на дальности до 200 километров, передает корреспондент РИА Новости."Комплекс ПВО, который здесь представлен, имеет три продукта с высокой и малой дальностью, а также средней", - рассказал агентству представитель иранской делегации Есмизадех Бахман Ванман.Продукт AD-08 в первую очередь разработан для противостояния беспилотным летательным аппаратам, вертолётам и низколетящим целям: он работает на малой дальности, на расстоянии максимум 8 километров и высоте максимум 5 километров, способен поразить одновременно до четырёх целей.Следующая система комплекса - AD-120, работает на расстоянии до 120 километров и высоте до 27 километров,Самый дальнобойный продукт в линейке - AD-200, может найти до шести целей, высота до 27 километров и дальность до 200 километров."Всё они могут уничтожать БПЛА, только разной дальности", - добавил Ванман.РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
https://ria.ru/20220817/armiya-2022-1810124455.html
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форум "армия-2022"
Форум "Армия-2022"
11:56 17.08.2022
 
Иран показал на "Армии-2022" системы ПВО

Иран показал на "Армии-2022" системы ПВО, сбивающие БПЛА на дальности до 200 километров

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНа выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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На выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" . Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. На стенде Ирана на форуме "Армия-2022" представлены системы ПВО, сбивающие, в том числе, беспилотники на дальности до 200 километров, передает корреспондент РИА Новости.
"Комплекс ПВО, который здесь представлен, имеет три продукта с высокой и малой дальностью, а также средней", - рассказал агентству представитель иранской делегации Есмизадех Бахман Ванман.
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Продукт AD-08 в первую очередь разработан для противостояния беспилотным летательным аппаратам, вертолётам и низколетящим целям: он работает на малой дальности, на расстоянии максимум 8 километров и высоте максимум 5 километров, способен поразить одновременно до четырёх целей.
Следующая система комплекса - AD-120, работает на расстоянии до 120 километров и высоте до 27 километров,
Самый дальнобойный продукт в линейке - AD-200, может найти до шести целей, высота до 27 километров и дальность до 200 километров.
"Всё они могут уничтожать БПЛА, только разной дальности", - добавил Ванман.
РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".
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