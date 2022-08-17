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Турагенты рассказали, в какие страны россияне едут на пляжный отдых - РИА Новости, 17.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220817/puteshestviya-1810258701.html
Турагенты рассказали, в какие страны россияне едут на пляжный отдых
Турагенты рассказали, в какие страны россияне едут на пляжный отдых - РИА Новости, 17.08.2022
Турагенты рассказали, в какие страны россияне едут на пляжный отдых
Турагенты рассказали, какие страны для пляжного отдыха наиболее востребованы у россиян, сообщает Tourdom. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:56
2022-08-17T17:56
туризм
туризм
новости - туризм
турция
россия
абхазия
снг
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Турагенты рассказали, какие страны для пляжного отдыха наиболее востребованы у россиян, сообщает Tourdom.Выяснилось, что лидер спроса — Турция. Ее доля в продажах достигает 79 процентов. Ожидается, что к концу года там отдохнет около трех миллионов гостей из РФ, то есть примерно половина от допандемийных показателей.Российские курорты назвал 41 процент опрошенных, Абхазию — 22 процента. Они отметили, что популярности поездкам туда способствует близость Сочи.Египет на четвертом месте, в эту страну отправился 21 процент пакетных туристов. Участники рынка отмечают, что осенью востребованность направления увеличится: жара спадет, а число рейсов вырастет.Мальдивы назвали 18 процентов турагентов. Интерес к направлению поддерживается наличием прямых рейсов, а также с тем, что в сегменте люксового туризма россиянам выбирать особо не из чего.Европа, где состоятельные туристы раньше любили тратить деньги, сейчас стала гораздо менее доступна. Ее назвал популярной для пляжного отдыха в этом году лишь один процент участников рынка.В десятку вошли также ОАЭ, Таиланд и страны СНГ — Казахстан и Киргизия.
https://ria.ru/20220815/more-1808242065.html
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
турция
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туризм, новости - туризм, турция, россия, абхазия, снг, куда поехать в выходные, мальдивы, таиланд, сочи
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Абхазия, СНГ, куда поехать в выходные, Мальдивы, Таиланд, Сочи
17:56 17.08.2022
 
Турагенты рассказали, в какие страны россияне едут на пляжный отдых

Турагенты рассказали, что россияне выбирают для пляжного отдыха Турцию, Россию и Абхазию

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на набережной пляжа в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Турагенты рассказали, какие страны для пляжного отдыха наиболее востребованы у россиян, сообщает Tourdom.
Выяснилось, что лидер спроса — Турция. Ее доля в продажах достигает 79 процентов. Ожидается, что к концу года там отдохнет около трех миллионов гостей из РФ, то есть примерно половина от допандемийных показателей.
Российские курорты назвал 41 процент опрошенных, Абхазию — 22 процента. Они отметили, что популярности поездкам туда способствует близость Сочи.
Египет на четвертом месте, в эту страну отправился 21 процент пакетных туристов. Участники рынка отмечают, что осенью востребованность направления увеличится: жара спадет, а число рейсов вырастет.
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Европа, где состоятельные туристы раньше любили тратить деньги, сейчас стала гораздо менее доступна. Ее назвал популярной для пляжного отдыха в этом году лишь один процент участников рынка.
В десятку вошли также ОАЭ, Таиланд и страны СНГ — Казахстан и Киргизия.
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