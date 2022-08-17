https://ria.ru/20220817/pushkinskiy-1810293158.html

Коллекция Пушкинского музея пополнилась уникальным экспонатом

Коллекция Пушкинского музея пополнилась уникальным экспонатом - РИА Новости, 17.08.2022

Коллекция Пушкинского музея пополнилась уникальным экспонатом

В коллекции Пушкинского музея появился уникальный экспонат. Институция приобрела памятник древнеегипетского искусства — ритуальный жезл, относящийся к эпохе... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T20:13

2022-08-17T20:13

2022-08-17T20:34

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государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

куда сходить

древний египет

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В коллекции Пушкинского музея появился уникальный экспонат. Институция приобрела памятник древнеегипетского искусства — ритуальный жезл, относящийся к эпохе Среднего царства (XIX-XVIII век до нашей эры). Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения. "Без преувеличения, памятник стал одним из сенсационных приобретений ГМИИ имени А.С. Пушкина за последние сто лет — со времени поступления в музей коллекции Владимира Семеновича Голенищева (1856-1947), первого русского ученого-египтолога", — говорится в посте.Костяной жезл напоминает по форме полумесяц, серп или бумеранг. "Его использовали в магической практике египтян для обеспечения защиты от злых духов", — рассказывают об экспонате в музее. В мировых музейных и частных собраниях 240 подобных жезлов и их фрагментов. "Большинство из них выполнено в технике гравировки, и только около десяти покрыты барельефными изображениями. Прекрасно сохранившийся жезл из частной коллекции относится к этим редким образцам", — уточняют в Пушкинском музее.В 2018 году институция объявляла сбор средств для покупки этого экспоната. Участие в нем приняли 500 человек. Нужно было собрать шесть миллионов рублей.

https://ria.ru/20220815/amulet-1809793687.html

древний египет

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, куда сходить , древний египет