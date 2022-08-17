https://ria.ru/20220817/produkty-1810208045.html

В Швеции снизились продажи продуктов из-за рекордной инфляции

В Швеции снизились продажи продуктов из-за рекордной инфляции - РИА Новости, 17.08.2022

В Швеции снизились продажи продуктов из-за рекордной инфляции

Скорректированный объем продаж с учетом инфляции в продовольственном сегменте в Швеции сократился, по данным за июль, на 6,8% за год, сообщает отраслевая... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:49

2022-08-17T13:49

2022-08-17T13:49

швеция

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экономика

инфляция

продукты

цены

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Скорректированный объем продаж с учетом инфляции в продовольственном сегменте в Швеции сократился, по данным за июль, на 6,8% за год, сообщает отраслевая организация Svensk Dagligvaruhandels со ссылкой на статистический центр.Svensk Dagligvaruhandels приводит данные статистического управления Швеции, согласно которым, скорректированный объем продаж с учетом инфляции в этом сегменте в июле текущего года оказался на 6,8% меньше по сравнению с июлем 2021 года на фоне того, что цены на еду и безалкогольные напитки выросли на 13,5% за тот же период.Кроме того, организация сообщает, что по сравнению с июлем прошлого года показатели объема торговли в интернете за прошлый месяц сократились на 18%, а доставки на дом - на 10,8%. Как отметила глава организации Карин Бринелль, в целом летом доля продаж в электронной коммерции чаще всего снижается, но в июле она впервые со времен начала пандемии составила составила менее 3%.В свою очередь, газета Aftonbladet сообщала, что больше всего в стране выросли цены на огурцы и кофе, а наименьшим ростом отмечены цены на сладости, алкогольные напитки и табачные изделия.

https://ria.ru/20220816/ekonomiya-1810078643.html

https://ria.ru/20220812/salat-1809213392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

швеция, в мире, экономика, инфляция, продукты, цены