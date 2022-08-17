В Швеции снизились продажи продуктов из-за рекордной инфляции
Продажи продуктов питания в Швеции за год снизились на 6,8% из-за рекордной инфляции
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Скорректированный объем продаж с учетом инфляции в продовольственном сегменте в Швеции сократился, по данным за июль, на 6,8% за год, сообщает отраслевая организация Svensk Dagligvaruhandels со ссылкой на статистический центр.
Svensk Dagligvaruhandels приводит данные статистического управления Швеции, согласно которым, скорректированный объем продаж с учетом инфляции в этом сегменте в июле текущего года оказался на 6,8% меньше по сравнению с июлем 2021 года на фоне того, что цены на еду и безалкогольные напитки выросли на 13,5% за тот же период.
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Кроме того, организация сообщает, что по сравнению с июлем прошлого года показатели объема торговли в интернете за прошлый месяц сократились на 18%, а доставки на дом - на 10,8%. Как отметила глава организации Карин Бринелль, в целом летом доля продаж в электронной коммерции чаще всего снижается, но в июле она впервые со времен начала пандемии составила составила менее 3%.
В свою очередь, газета Aftonbladet сообщала, что больше всего в стране выросли цены на огурцы и кофе, а наименьшим ростом отмечены цены на сладости, алкогольные напитки и табачные изделия.
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