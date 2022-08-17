https://ria.ru/20220817/pozhar-1810210174.html

В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС

В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 17.08.2022

В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен на территории Клепиковского района Рязанской области, накануне режим ЧС ввели в Спасском районе,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:57

2022-08-17T13:57

2022-08-17T17:36

рязанская область

пожары

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

москва

спасский район

елена волосюк

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен на территории Клепиковского района Рязанской области, накануне режим ЧС ввели в Спасском районе, сообщает правительство региона.Ранее в Рослесхозе рассказали РИА Новости, что на юге Москвы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области. Запах гари ощущался в некоторых районах на западе и юго-западе столицы. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что запах гари в южных районах Москвы и Подмосковья не исчезнет из-за восточного ветра, приносящего воздушные массы из Рязанской области.Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщал журналистам, что в регионе действуют четыре очага лесных пожаров, один из них, в Спасском районе, площадью около 500 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Накануне в ГУ МЧС региона сообщали, что в Спасском районе введен режим ЧС."С сегодняшнего дня на территориях Спасского и Клепиковского районов введён режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время опасности для населенных пунктов нет. Производится тушение возгораний", - цитирует Малкова пресс-служба областного правительства.Уточняется, что очаги лесных пожаров располагаются на территориях Окского заповедника, в Московском лесничестве Минобороны РФ, на землях нацпарка "Мещерский"."Прокуратурой Рязанской области и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой осуществляется контроль за ходом ликвидации пожаров, а также организована проверка исполнения требований законодательства в области пожарной безопасности, защите прав граждан и окружающей среды, в ходе которой будет дана оценка своевременности принятия специализированными службами мер по недопущению возникновения пожаров в лесах и полноте действий по их ликвидации", - говорится в сообщении областного надзорного ведомства.Ранее в среду мэр Москвы Собянин сообщил, что для оказания содействия в локализации возгораний в Рязанской области Москва отправила 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники.

https://ria.ru/20220817/vozdukh-1810161900.html

https://ria.ru/20220817/vozgoranie-1810182012.html

рязанская область

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спасский район

клепиковский район

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рязанская область, пожары, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, москва, спасский район, елена волосюк, павел малков, клепиковский район