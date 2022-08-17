13:57 17.08.2022 (обновлено: 17:36 17.08.2022)
В двух районах Рязанской области ввели режим ЧС
В Спасском и Клепиковском районах Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен на территории Клепиковского района Рязанской области, накануне режим ЧС ввели в Спасском районе, сообщает правительство региона.
Ранее в Рослесхозе рассказали РИА Новости, что на юге Москвы зафиксировали легкое задымление, которое пришло с локализованного пожара в Рязанской области. Запах гари ощущался в некоторых районах на западе и юго-западе столицы. Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что запах гари в южных районах Москвы и Подмосковья не исчезнет из-за восточного ветра, приносящего воздушные массы из Рязанской области.
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщал журналистам, что в регионе действуют четыре очага лесных пожаров, один из них, в Спасском районе, площадью около 500 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Накануне в ГУ МЧС региона сообщали, что в Спасском районе введен режим ЧС.
"С сегодняшнего дня на территориях Спасского и Клепиковского районов введён режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время опасности для населенных пунктов нет. Производится тушение возгораний", - цитирует Малкова пресс-служба областного правительства.
Уточняется, что очаги лесных пожаров располагаются на территориях Окского заповедника, в Московском лесничестве Минобороны РФ, на землях нацпарка "Мещерский".
"Прокуратурой Рязанской области и Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой осуществляется контроль за ходом ликвидации пожаров, а также организована проверка исполнения требований законодательства в области пожарной безопасности, защите прав граждан и окружающей среды, в ходе которой будет дана оценка своевременности принятия специализированными службами мер по недопущению возникновения пожаров в лесах и полноте действий по их ликвидации", - говорится в сообщении областного надзорного ведомства.
Ранее в среду мэр Москвы Собянин сообщил, что для оказания содействия в локализации возгораний в Рязанской области Москва отправила 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники.