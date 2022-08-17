https://ria.ru/20220817/povrezhdeniya-1810242751.html
Из-за детонации боеприпасов в Крыму повредило более 70 жилых домов
Из-за детонации боеприпасов в Крыму повредило более 70 жилых домов - РИА Новости, 17.08.2022
Из-за детонации боеприпасов в Крыму повредило более 70 жилых домов
Девять многоквартирных и около 70 частных домов повреждены в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма из-за детонации боеприпасов, в основном - их окна... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:13
2022-08-17T16:13
2022-08-17T16:24
россия
происшествия
республика крым
джанкой
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Девять многоквартирных и около 70 частных домов повреждены в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма из-за детонации боеприпасов, в основном - их окна и крыши, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев."Электроэнергия и вода подаются в полном объеме, на текущий момент отключен газ, однако после проведения полного обследования территории газоснабжение также будет восстановлено. У нас имеется информация о девяти поврежденных МКД и около 70 частных домов. Данные уточняются", - сказал Садаклиев, слова которого приводит пресс-служба министерства.Садаклиев подчеркнул, что в полном объеме к работам по ликвидации последствий ЧС приступят после разминирования и проведения следственных действий.При этом министр подчеркнул, что объекты жизнеобеспечения поселка работают в штатном режиме.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220817/sapery-1810169654.html
https://ria.ru/20220817/vozgoranie-1810182012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика крым, джанкой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гу мчс рф по республике крым
Россия, Происшествия, Республика Крым, Джанкой, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГУ МЧС РФ по Республике Крым
16:13 17.08.2022 (обновлено: 16:24 17.08.2022)
Из-за детонации боеприпасов в Крыму повредило более 70 жилых домов
Более 70 домов получили повреждения из-за детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Девять многоквартирных и около 70 частных домов повреждены в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма из-за детонации боеприпасов, в основном - их окна и крыши, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.
"Электроэнергия и вода подаются в полном объеме, на текущий момент отключен газ, однако после проведения полного обследования территории газоснабжение также будет восстановлено. У нас имеется информация о девяти поврежденных МКД и около 70 частных домов. Данные уточняются", - сказал Садаклиев, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Садаклиев подчеркнул, что в полном объеме к работам по ликвидации последствий ЧС приступят после разминирования и проведения следственных действий.
При этом министр подчеркнул, что объекты жизнеобеспечения поселка работают в штатном режиме.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.