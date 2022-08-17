https://ria.ru/20220817/povrezhdeniya-1810242751.html

Из-за детонации боеприпасов в Крыму повредило более 70 жилых домов

Из-за детонации боеприпасов в Крыму повредило более 70 жилых домов - РИА Новости, 17.08.2022

Из-за детонации боеприпасов в Крыму повредило более 70 жилых домов

Девять многоквартирных и около 70 частных домов повреждены в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма из-за детонации боеприпасов, в основном - их окна... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:13

2022-08-17T16:13

2022-08-17T16:24

россия

происшествия

республика крым

джанкой

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гу мчс рф по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Девять многоквартирных и около 70 частных домов повреждены в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма из-за детонации боеприпасов, в основном - их окна и крыши, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев."Электроэнергия и вода подаются в полном объеме, на текущий момент отключен газ, однако после проведения полного обследования территории газоснабжение также будет восстановлено. У нас имеется информация о девяти поврежденных МКД и около 70 частных домов. Данные уточняются", - сказал Садаклиев, слова которого приводит пресс-служба министерства.Садаклиев подчеркнул, что в полном объеме к работам по ликвидации последствий ЧС приступят после разминирования и проведения следственных действий.При этом министр подчеркнул, что объекты жизнеобеспечения поселка работают в штатном режиме.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220817/sapery-1810169654.html

https://ria.ru/20220817/vozgoranie-1810182012.html

россия

республика крым

джанкой

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика крым, джанкой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гу мчс рф по республике крым