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Из-за детонации боеприпасов в Крыму повредило более 70 жилых домов - РИА Новости, 17.08.2022
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Из-за детонации боеприпасов в Крыму повредило более 70 жилых домов
Из-за детонации боеприпасов в Крыму повредило более 70 жилых домов - РИА Новости, 17.08.2022
Из-за детонации боеприпасов в Крыму повредило более 70 жилых домов
Девять многоквартирных и около 70 частных домов повреждены в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма из-за детонации боеприпасов, в основном - их окна... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:13
2022-08-17T16:24
россия
происшествия
республика крым
джанкой
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Девять многоквартирных и около 70 частных домов повреждены в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма из-за детонации боеприпасов, в основном - их окна и крыши, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев."Электроэнергия и вода подаются в полном объеме, на текущий момент отключен газ, однако после проведения полного обследования территории газоснабжение также будет восстановлено. У нас имеется информация о девяти поврежденных МКД и около 70 частных домов. Данные уточняются", - сказал Садаклиев, слова которого приводит пресс-служба министерства.Садаклиев подчеркнул, что в полном объеме к работам по ликвидации последствий ЧС приступят после разминирования и проведения следственных действий.При этом министр подчеркнул, что объекты жизнеобеспечения поселка работают в штатном режиме.Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220817/sapery-1810169654.html
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россия
республика крым
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россия, происшествия, республика крым, джанкой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гу мчс рф по республике крым
Россия, Происшествия, Республика Крым, Джанкой, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГУ МЧС РФ по Республике Крым
16:13 17.08.2022 (обновлено: 16:24 17.08.2022)
 
Из-за детонации боеприпасов в Крыму повредило более 70 жилых домов

Более 70 домов получили повреждения из-за детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСотрудники МВД РФ возле села Азовское Джанкойского района, где идут восстановительные работы железнодорожных путей, поврежденных в результате детонации боеприпасов в селе Майское
Сотрудники МВД РФ возле села Азовское Джанкойского района, где идут восстановительные работы железнодорожных путей, поврежденных в результате детонации боеприпасов в селе Майское - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Сотрудники МВД РФ возле села Азовское Джанкойского района, где идут восстановительные работы железнодорожных путей, поврежденных в результате детонации боеприпасов в селе Майское
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Девять многоквартирных и около 70 частных домов повреждены в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма из-за детонации боеприпасов, в основном - их окна и крыши, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.
"Электроэнергия и вода подаются в полном объеме, на текущий момент отключен газ, однако после проведения полного обследования территории газоснабжение также будет восстановлено. У нас имеется информация о девяти поврежденных МКД и около 70 частных домов. Данные уточняются", - сказал Садаклиев, слова которого приводит пресс-служба министерства.
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Садаклиев подчеркнул, что в полном объеме к работам по ликвидации последствий ЧС приступят после разминирования и проведения следственных действий.
При этом министр подчеркнул, что объекты жизнеобеспечения поселка работают в штатном режиме.
Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов с детонацией - по утверждению Минобороны, в результате диверсии - произошло в воинской части в районе села Майское в Крыму. ЧП нанесло ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железной дороге и жилым домам. Порядка 3 тысяч жителей эвакуировано из двух близлежащих сел. Установлено оцепление – пятикилометровая зона, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело.
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РоссияПроисшествияРеспублика КрымДжанкойМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
 
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