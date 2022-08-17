07:11 17.08.2022 (обновлено: 10:52 17.08.2022)
В Чехии предрекли Германии "позорный" запуск "Северного потока — 2"
Экономист Кованда заявил, что ФРГ может пойти на позорный пуск "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Строительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Германия может пойти на "позорный" запуск "Северного потока — 2" осенью или зимой на фоне ухудшения ситуации с запасами газа в стране, написал в статье для чешской газеты Lidovky главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.
По его мнению, Берлин, вероятно, согласится на этот шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, что препятствует судоходству и снабжению немецких электростанций углем.
"Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода "Северный поток — 2", — предположил Кованда.
15 августа, 22:38Der Spiegel призвал "назло Путину" запустить "Северный поток — 2"
"Зеленые и защитники окружающей среды, в том числе из рядов немецких политиков, пытаются свалить резкий рост цен электроэнергии на Владимира Путина, а точнее, на его спецоперацию на Украине. На самом деле это прежде всего результат фатального провала продвигаемой ими энергетической политики, известной как "энергопереход". Она роковым образом усугубила зависимость Германии от российского газа", — отметил экономист.
Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре 2021 года, однако 22 февраля 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.
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