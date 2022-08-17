https://ria.ru/20220817/potok-1810130847.html

В Чехии предрекли Германии "позорный" запуск "Северного потока — 2"

В Чехии предрекли Германии "позорный" запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.08.2022

В Чехии предрекли Германии "позорный" запуск "Северного потока — 2"

Германия может пойти на "позорный" запуск "Северного потока — 2" осенью или зимой на фоне ухудшения ситуации с запасами газа в стране, написал в статье для... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T07:11

2022-08-17T07:11

2022-08-17T10:52

владимир путин

олаф шольц

берлин (город)

москва

германия

северный поток — 2

в мире

чехия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Германия может пойти на "позорный" запуск "Северного потока — 2" осенью или зимой на фоне ухудшения ситуации с запасами газа в стране, написал в статье для чешской газеты Lidovky главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.По его мнению, Берлин, вероятно, согласится на этот шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, что препятствует судоходству и снабжению немецких электростанций углем.Аналитик считает, что трудности, с которыми может столкнутся ФРГ, сыграют на руку Москве."Зеленые и защитники окружающей среды, в том числе из рядов немецких политиков, пытаются свалить резкий рост цен электроэнергии на Владимира Путина, а точнее, на его спецоперацию на Украине. На самом деле это прежде всего результат фатального провала продвигаемой ими энергетической политики, известной как "энергопереход". Она роковым образом усугубила зависимость Германии от российского газа", — отметил экономист.Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре 2021 года, однако 22 февраля 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220815/potok-1809866707.html

https://ria.ru/20220808/gaz-1808037677.html

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владимир путин, олаф шольц, берлин (город), москва, германия, северный поток — 2, в мире, чехия, экономика, россия