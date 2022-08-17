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В Чехии предрекли Германии "позорный" запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.08.2022
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В Чехии предрекли Германии "позорный" запуск "Северного потока — 2"
В Чехии предрекли Германии "позорный" запуск "Северного потока — 2" - РИА Новости, 17.08.2022
В Чехии предрекли Германии "позорный" запуск "Северного потока — 2"
Германия может пойти на "позорный" запуск "Северного потока — 2" осенью или зимой на фоне ухудшения ситуации с запасами газа в стране, написал в статье для... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T07:11
2022-08-17T10:52
владимир путин
олаф шольц
берлин (город)
москва
германия
северный поток — 2
в мире
чехия
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Германия может пойти на "позорный" запуск "Северного потока — 2" осенью или зимой на фоне ухудшения ситуации с запасами газа в стране, написал в статье для чешской газеты Lidovky главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.По его мнению, Берлин, вероятно, согласится на этот шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, что препятствует судоходству и снабжению немецких электростанций углем.Аналитик считает, что трудности, с которыми может столкнутся ФРГ, сыграют на руку Москве."Зеленые и защитники окружающей среды, в том числе из рядов немецких политиков, пытаются свалить резкий рост цен электроэнергии на Владимира Путина, а точнее, на его спецоперацию на Украине. На самом деле это прежде всего результат фатального провала продвигаемой ими энергетической политики, известной как "энергопереход". Она роковым образом усугубила зависимость Германии от российского газа", — отметил экономист.Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре 2021 года, однако 22 февраля 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220815/potok-1809866707.html
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владимир путин, олаф шольц, берлин (город), москва, германия, северный поток — 2, в мире, чехия, экономика, россия
Владимир Путин, Олаф Шольц, Берлин (город), Москва, Германия, Северный поток — 2, В мире, Чехия, Экономика, Россия
07:11 17.08.2022 (обновлено: 10:52 17.08.2022)
 
В Чехии предрекли Германии "позорный" запуск "Северного потока — 2"

Экономист Кованда заявил, что ФРГ может пойти на позорный пуск "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Строительство газопровода "Северный поток — 2" в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Германия может пойти на "позорный" запуск "Северного потока — 2" осенью или зимой на фоне ухудшения ситуации с запасами газа в стране, написал в статье для чешской газеты Lidovky главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.
По его мнению, Берлин, вероятно, согласится на этот шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, что препятствует судоходству и снабжению немецких электростанций углем.
"Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода "Северный поток — 2", — предположил Кованда.
Аналитик считает, что трудности, с которыми может столкнутся ФРГ, сыграют на руку Москве.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
15 августа, 22:38
Der Spiegel призвал "назло Путину" запустить "Северный поток — 2"
"Зеленые и защитники окружающей среды, в том числе из рядов немецких политиков, пытаются свалить резкий рост цен электроэнергии на Владимира Путина, а точнее, на его спецоперацию на Украине. На самом деле это прежде всего результат фатального провала продвигаемой ими энергетической политики, известной как "энергопереход". Она роковым образом усугубила зависимость Германии от российского газа", — отметил экономист.
Магистраль "Северного потока — 2" протяженностью 2460 километров пролегает по дну Балтийского моря. Она должна была ежегодно перекачивать из России в Германию 55 миллиардов кубометров газа. Инфраструктура находилась в готовности к эксплуатации уже в сентябре 2021 года, однако 22 февраля 2022 года немецкий канцлер Олаф Шольц остановил сертификацию нового трубопровода.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 13:48
Шольц исключил использование "Северного потока — 2" при осложнении ситуации
 
Владимир ПутинОлаф ШольцБерлин (город)МоскваГерманияСеверный поток — 2В миреЧехияЭкономикаРоссия
 
 
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