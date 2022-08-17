https://ria.ru/20220817/postavki-1810143691.html

Россия и Мьянма обсудили поставки нового оружия

Россия и Мьянма обсудили поставки нового оружия - РИА Новости, 17.08.2022

Россия и Мьянма обсудили поставки нового оружия

Россия обсудила с Мьянмой поставку новых вооружений в азиатскую страну, в том числе бронеавтомобилей, сообщил РИА Новости в среду директор Федеральной службы по РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T09:34

2022-08-17T09:34

2022-08-17T09:34

россия

мьянма

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

миг-29

як-130

ми-24

безопасность

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КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. Россия обсудила с Мьянмой поставку новых вооружений в азиатскую страну, в том числе бронеавтомобилей, сообщил РИА Новости в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.В июле главком вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайнг посетил Россию."В ходе визита главнокомандующего вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшего генерала Мин Аунг Хлайнга в Российскую Федерацию в июле 2022 года обсуждались вопросы поставки новых вооружений в эту страну, в том числе бронеавтомобилей", - сказал Шугаев.От приведения подробностей глава ФСВТС воздержался.С 2001 года Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, в январе 2021 года был подписан контракт на поставку Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиации, так и бронетанковой техники.

https://ria.ru/20220803/myanma-1807025556.html

https://ria.ru/20220803/myanma-1806868345.html

россия

мьянма

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мьянма, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), миг-29, як-130, ми-24, безопасность