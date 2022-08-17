Рейтинг@Mail.ru
Россия и Мьянма обсудили поставки нового оружия - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/postavki-1810143691.html
Россия и Мьянма обсудили поставки нового оружия
Россия и Мьянма обсудили поставки нового оружия - РИА Новости, 17.08.2022
Россия и Мьянма обсудили поставки нового оружия
Россия обсудила с Мьянмой поставку новых вооружений в азиатскую страну, в том числе бронеавтомобилей, сообщил РИА Новости в среду директор Федеральной службы по РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:34
2022-08-17T09:34
россия
мьянма
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
миг-29
як-130
ми-24
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744658422_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_a178bd78c298914be2b55f6d73155d2a.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. Россия обсудила с Мьянмой поставку новых вооружений в азиатскую страну, в том числе бронеавтомобилей, сообщил РИА Новости в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.В июле главком вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайнг посетил Россию."В ходе визита главнокомандующего вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшего генерала Мин Аунг Хлайнга в Российскую Федерацию в июле 2022 года обсуждались вопросы поставки новых вооружений в эту страну, в том числе бронеавтомобилей", - сказал Шугаев.От приведения подробностей глава ФСВТС воздержался.С 2001 года Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, в январе 2021 года был подписан контракт на поставку Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиации, так и бронетанковой техники.
https://ria.ru/20220803/myanma-1807025556.html
https://ria.ru/20220803/myanma-1806868345.html
россия
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744658422_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fd4a484f7bd6d4fd9e92b8575b39a6c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мьянма, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), миг-29, як-130, ми-24, безопасность
Россия, Мьянма, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), МиГ-29, Як-130, Ми-24, Безопасность
09:34 17.08.2022
 
Россия и Мьянма обсудили поставки нового оружия

Россия обсудила с Мьянмой поставку нового оружия, в том числе бронеавтомобилей

© AP Photo / STRГенерал Мин Аунг Хлаинг возглавляет армейский парад в День вооруженных сил в Нейпьито, Мьянма
Генерал Мин Аунг Хлаинг возглавляет армейский парад в День вооруженных сил в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / STR
Генерал Мин Аунг Хлаинг возглавляет армейский парад в День вооруженных сил в Нейпьито, Мьянма. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. Россия обсудила с Мьянмой поставку новых вооружений в азиатскую страну, в том числе бронеавтомобилей, сообщил РИА Новости в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
В июле главком вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайнг посетил Россию.
Мьянма - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 18:05Туризм
Мьянма может стать очень популярной у российских туристов, считает посол
"В ходе визита главнокомандующего вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшего генерала Мин Аунг Хлайнга в Российскую Федерацию в июле 2022 года обсуждались вопросы поставки новых вооружений в эту страну, в том числе бронеавтомобилей", - сказал Шугаев.
От приведения подробностей глава ФСВТС воздержался.
С 2001 года Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, в январе 2021 года был подписан контракт на поставку Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".
Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиации, так и бронетанковой техники.
Военный лидер Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 11:11
Лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть два новых консульства в России
 
РоссияМьянмаФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)МиГ-29Як-130Ми-24Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала