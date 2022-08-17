https://ria.ru/20220817/postavki-1810143691.html
Россия и Мьянма обсудили поставки нового оружия
Россия и Мьянма обсудили поставки нового оружия - РИА Новости, 17.08.2022
Россия и Мьянма обсудили поставки нового оружия
Россия обсудила с Мьянмой поставку новых вооружений в азиатскую страну, в том числе бронеавтомобилей, сообщил РИА Новости в среду директор Федеральной службы по РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T09:34
2022-08-17T09:34
2022-08-17T09:34
россия
мьянма
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
миг-29
як-130
ми-24
безопасность
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КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. Россия обсудила с Мьянмой поставку новых вооружений в азиатскую страну, в том числе бронеавтомобилей, сообщил РИА Новости в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.В июле главком вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайнг посетил Россию."В ходе визита главнокомандующего вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшего генерала Мин Аунг Хлайнга в Российскую Федерацию в июле 2022 года обсуждались вопросы поставки новых вооружений в эту страну, в том числе бронеавтомобилей", - сказал Шугаев.От приведения подробностей глава ФСВТС воздержался.С 2001 года Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, в январе 2021 года был подписан контракт на поставку Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиации, так и бронетанковой техники.
https://ria.ru/20220803/myanma-1807025556.html
https://ria.ru/20220803/myanma-1806868345.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), миг-29, як-130, ми-24, безопасность
Россия, Мьянма, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), МиГ-29, Як-130, Ми-24, Безопасность
Россия и Мьянма обсудили поставки нового оружия
Россия обсудила с Мьянмой поставку нового оружия, в том числе бронеавтомобилей