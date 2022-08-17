https://ria.ru/20220817/poshliny-1810275348.html

Минсельхоз не рассматривает отмену плавающих экспортных пошлин на зерно

Минсельхоз не рассматривает отмену плавающих экспортных пошлин на зерно - РИА Новости, 17.08.2022

Минсельхоз не рассматривает отмену плавающих экспортных пошлин на зерно

Министерство сельского хозяйства РФ не рассматривает отмену плавающих экспортных пошлин на зерно, они сохраняют свою эффективность, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:33

2022-08-17T17:33

2022-08-17T17:49

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

владимир путин

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства РФ не рассматривает отмену плавающих экспортных пошлин на зерно, они сохраняют свою эффективность, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) на фоне обвала цен на зерно, в частности на пшеницу, на внутреннем рынке обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением увеличить объем закупок зерна в интервенционный фонд и отменить экспортные пошлины на зерно. По данным сельхозпроизводителей, стоимость пшеницы 4-го класса с начала года по август снизилась до 12-13 рублей за килограмм с 18-20 рублей."… не рассматривается отмена плавающих экспортных пошлин (на зерно – ред.), которые сохраняют свою эффективность. Вместе с тем Минсельхоз на постоянной основе следит за ситуацией на рынке и при необходимости корректирует данный механизм", - сообщили в пресс-службе.Там напомнили, что в конце июня было принято решение о корректировке механизма расчета пошлин, а сами пошлины были переведены в рубли, что позволило снизить влияние мировых цен и динамики курсов валют на стоимость зерна на внутреннем рынке. Базовой для пшеницы при таком расчете является цена в 15 тысяч рублей за тонну, для ячменя и кукурузы - 13 875 рублей."При снижении экспортных цен на зерно до уровня базовых пошлина автоматически станет нулевой", - указали в министерстве.

https://ria.ru/20220817/zerno-1810131563.html

https://ria.ru/20220816/lnr-1810041841.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), владимир путин