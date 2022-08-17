Россиянам объяснили, что им положено в трудной ситуации от государства
Адвокат Старожильцева: малоимущим семьям в России полагается помощь от государства
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россияне, которые столкнулись со сложной жизненной ситуацией, при определенных условиях могут получить адресную социальную помощь. Об этом рассказала "Прайму" глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России, адвокат Оксана Старожильцева.
Эксперт напомнила, что “трудной жизненной ситуацией” понимают обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно. Помощь, предоставляемая государством, по ее словам, подразделяется на денежные выплаты и натуральную помощь, такую как топливо, одежда, продукты питания. Право на этот вид соцподдержки имеют некоторые категории.
"Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте России”, — уточнила она.
Кроме того, существует социальный контракт для незащищенных категорий населения, указала эксперт. В случае предоставления того варианта помощи, заключается соглашение, по которому орган соцзащиты обязан предоставить государственную помощь, а гражданин — реализовать оговоренные мероприятия по адаптации. В случае нарушения договоренности, деньги придется вернуть, заметила Старожильцева.